શું તમને પણ યુટ્યુબના શોર્ટસ જોવાની આદત પડી ગઈ છે, તો નવું ફીચર તમારી લત છોડાવશે
YouTube Shorts : Shorts જોવાની આદત તમને પણ પડી ગઈ છે, તો YouTube એ એક અદ્ભુત સુવિધા શરૂ કરી છે જે તમારી આ આદતને ઘટાડવામાં મદદ કરશે
Tech News : જો તમે YouTube શોર્ટ્સ જોવામાં કલાકો બગાડી રહ્યા છો, તો તમને રાહત મળશે. YouTube એ આ આદતને દૂર કરવા માટે એક નવું "ટાઈમર" ફીચર રજૂ કર્યું છે, જે વપરાશકર્તાઓને નિર્ધારિત સમય પછી શોર્ટ્સ સ્ક્રોલ કરવાથી અટકાવે છે.
YouTube એ તેના Shorts વીડિયોઝ માટે એક નવું ટાઈમર સુવિધા શરૂ કરી છે. તે વપરાશકર્તાઓને દૈનિક જોવાની મર્યાદા નક્કી કરવામાં મદદ કરશે. આજકાલ, મોટાભાગના લોકો YouTube નો ઉપયોગ કરે છે, અને Shorts જોતી વખતે કલાકો પસાર થઈ જાય છે અને તેનો ખ્યાલ પણ નથી આવતો. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, YouTube એ આ સુવિધા રજૂ કરી છે, જે મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે વપરાશકર્તા નિર્ધારિત સમય મર્યાદા સુધી પહોંચે છે, ત્યારે તેઓ એક સંદેશ જોશે જેમાં કહેવામાં આવશે કે દિવસ માટે Shorts જોવાનો સમય પૂર્ણ થઈ ગયો છે. જો કે, તેઓ તેને કાઢી નાખી શકે છે અને Shorts જોવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.
ટાઈમર સુવિધા
તમારી માહિતી માટે, YouTube ની નવી ટાઈમર સુવિધા હાલમાં માતાપિતા નિયંત્રણ માટે ઉપલબ્ધ નથી. આનો અર્થ એ છે કે માતાપિતા હાલમાં તેમના બાળકો માટે Shorts જોવા માટે સમય મર્યાદા નક્કી કરી શકતા નથી. YouTube કહે છે કે તેઓ આ વર્ષના અંતમાં આ સુવિધાને પેરેંટલ કંટ્રોલમાં ઉમેરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. આ પછી, માતાપિતા તેમના બાળકો દરરોજ શોર્ટ્સ કેટલા સમય સુધી જોઈ શકે છે તે નિયંત્રિત કરી શકશે.
એ જ રીતે, બેડટાઇમ રિમાઇન્ડર સુવિધા વપરાશકર્તાઓને સૂવાનો સમય સેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ સમય પછી, YouTube તેમને વિડિઓઝ જોવાનું બંધ કરીને સૂઈ જવાની યાદ અપાવશે.
નવી સુવિધા સ્ક્રીન સમયનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરશે.
YouTube Shorts માટે નવી ટાઈમર સુવિધા વપરાશકર્તાઓને તેમના સ્ક્રીન સમયને વધુ સારી રીતે સંચાલિત કરવામાં મદદ કરશે. આ સુવિધા ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ફાયદાકારક છે જેઓ ઘણીવાર કલાકો સુધી શોર્ટ્સ જુએ છે અને તેને ખ્યાલ પણ નથી આવતો. આ સુવિધા ડિજિટલ વેલનેસને પ્રોત્સાહન આપશે અને લોકો માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. તેઓ સરળતાથી તેમનો સ્ક્રીન સમય ઘટાડી શકશે.
