/કાર કરતા પણ મોંઘો આઈફોન! કિંમત જાણીને પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે, જાણો શા માટે ખર્ચવા જોઈએ રૂપિયા?

Apple iPhone Duo Features : આજના સમયમાં મોબાઈલ ફોન દરેક વ્યક્તિની જરૂરિયાત બની ગયો છે. સ્માર્ટફોન આજે દરેકના ખિસ્સાનો હિસ્સો બની ગયો છે પરંતુ આજે અમે જે ફોનની વાત કરી રહ્યા છીએ, તેની કિંમત સાંભળીને તમે પણ ચોંકી જશો.
એપલે પહેલીવાર પોતાનો ફોલ્ડેબલ આઈફોન લોન્ચ કરી દીધો છે, જેને કંપનીએ iPhone Duo નામ આપ્યું છે. આઈફોન સિરીઝનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોંઘો ફોન છે. 4 લાખ 49 હજાર 900 રૂપિયા...આ એક સ્માર્ટફોનની કિંમત છે. એટલે કે એક કારની કિંમત જેટલો મોંઘો ફોન. આટલી કિંમતમાં તમે મિડ-રેન્જ કાર પણ ખરીદી શકો છો.
Official Trailer - iPhone Duo pic.twitter.com/i8fDATWifI
— Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026
એપલના આ ફોલ્ડેબલ ફોનના ટોપ વેરિઅન્ટની કિંમત લગભગ સાડા ચાર લાખ રૂપિયા છે. જે દરેકને આશ્ચર્યચકિત કરી રહી છે. આ ફોનની કિંમત કોઈ વ્યક્તિના છ મહિનાના પગાર જેટલી પણ હોઈ શકે છે. એટલે કે આ આઈફોન અમીરોના ખિસ્સામાં જોવા મળી શકે છે, પરંતુ મિડલ ક્લાસની પહોંચથી દૂર છે.
એપલ iPhone Duo બે કલર ઓપ્શનમાં રજૂ કરવામાં આવશે - નાઈટ સ્કાય અને સ્ટાર વ્હાઇટ...અને તેમાં ચાર સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટ હશે.
Official Trailer - iPhone Duo pic.twitter.com/i8fDATWifI
— Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026
ડિઝાઈનની વાત કરીએ તો આ ફોન ફોલ્ડ થયા બાદ એક મોટા વૉલેટ જેવો દેખાય છે. ખાસ વાત એ પણ છે કે તેને એપલ વૉચ સાથે ઉપયોગ કરતી વખતે ખોલી શકાય છે. પરફોર્મન્સ માટે તેમાં નવું A20 Pro પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે ફોનના ઝડપી અને પાવરફુલ પરફોર્મન્સની અપેક્ષા છે.
iPhone Duoની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની ડિસ્પ્લે સેટઅપ છે. તેમાં 7.6 ઈંચનું Super Retina XDR ડિસ્પ્લે આપવામાં આવ્યું છે. આ સ્ક્રીન iPhone 18 Pro Maxના ડિસ્પ્લે કરતાં લગભગ 50 ટકા મોટી છે.
એટલે કે ફોન ખોલ્યા બાદ યુઝર્સને મોટી સ્ક્રીનનો અનુભવ મળશે, જે વીડિયો જોવા, ગેમિંગ અને મલ્ટીટાસ્કિંગ માટે ઉપયોગી રહેશે. ફોનની બહાર પણ 5.4 ઈચનું ડિસ્પ્લે આપવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે ફોન ફોલ્ડ રહે ત્યારે પણ તેને સામાન્ય સ્માર્ટફોનની જેમ ઉપયોગ કરી શકાશે.
એપલનો દાવો છે કે બહારની સ્ક્રીનનું ક્ષેત્રફળ iPhone 18 Proના કુલ સ્ક્રીન એરિયાના લગભગ 90 ટકા જેટલું છે. એટલે કે દરેક નાના કામ માટે ફોન ખોલવાની જરૂર નહીં પડે.
iPhone 6 vs iPhone Duo - “ the thinnest iPhone ever” pic.twitter.com/m16yftjwDC
— Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026
એટલે કે જો તમે આઇફોનનો ઉપયોગ નથી કર્યો, તો તેના ફીચર્સ તમને કદાચ સમજવા મુશ્કેલ લાગી શકે. કારણ કે લાખોની કિંમત ધરાવતો આ આઇફોન જેટલો મોંઘો છે, એટલો જ એડવાન્સ પણ છે.
iPhone 18 Proની શરૂઆતની કિંમત 1 લાખ 64 હજાર 900 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જ્યારે iPhone 18 Pro Maxની શરૂઆતની કિંમત 1 લાખ 79 હજાર 900 રૂપિયા છે. આ બંને ફોનનું બુકિંગ 12 સપ્ટેમ્બરથી અને વેચાણ 18 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે..
iPhone Duoમાં વધુ એક ખાસ ફીચર Apple Pencil સપોર્ટ છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર બંને ડિસ્પ્લે પર Apple Pencilનો ઉપયોગ કરી શકાશે. જો કે આ સુવિધા ફોનના લોન્ચ સમયે ઉપલબ્ધ નહીં હોય અને આ વર્ષના અંત સુધીમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
આના કારણે iPhone Duoનો ઉપયોગ માત્ર કોલિંગ અને એન્ટરટેઈનમેન્ટ ડિવાઇસ તરીકે નહીં, પરંતુ નોટ્સ બનાવવા, સ્કેચિંગ અને અન્ય ક્રિએટિવ કામ માટે પણ કરી શકાશે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર તેનો પ્રી-ઓર્ડર 16 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે, જ્યારે ગ્રાહકો માટે ફોનનું વેચાણ 23 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.
Steve Jobs would be insanely proud today. pic.twitter.com/MwGjp9ysoT
— Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026
કિંમતની વાત કરીએ તો આ એપલના પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન સેગમેન્ટનો અત્યંત મોંઘો ડિવાઇસ છે. જે કિંમતમાં લોકો આ મોબાઇલ ખરીદશે, એટલી કિંમતમાં ભારતમાં મારુતિની કાર પણ આવી જાય.
એટલે કે, iPhone Duoના માધ્યમથી એપલે ફોલ્ડેબલ સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં પોતાની પહેલી મોટી એન્ટ્રી કરી છે. જો કે એપલ પહેલાં જ સેમસંગ ઓછા ભાવે ફોલ્ડેબલ ફોન માર્કેટમાં લોન્ચ કરી ચૂક્યો છે.