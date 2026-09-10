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કાર કરતા પણ મોંઘો આઈફોન! કિંમત જાણીને પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે, જાણો શા માટે ખર્ચવા જોઈએ રૂપિયા?

iPhone Duo Price in India : મોબાઈલ ફોન તો તમે અનેક જોયા હશે અને તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો હશે પરંતુ શું ક્યારેય એવો ફોન જોયો છે. જેની કિંમત એક કાર જેટલી હોય...એપલે પોતાનો પહેલો ફોલ્ડેબલ ફોન લોન્ચ કર્યો છે. જેની કિંમત સાંભળીને દરેક વ્યક્તિ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય. અત્યાર સુધીનો સૌથી મોંઘો આ આઈફોન લોકોને ચોકાવી રહ્યો છે.આખરે આ ફોનમાં એવું શું ખાસ છે. ભારતમાં આ ફોન ક્યારે મળશે. આજે તમને આ અહેવાલમાં તમામ માહિતી આપીશું તો જુઓ આ ખાસ અહેવાલ..

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 10, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:48 PM IST
કાર કરતા પણ મોંઘો આઈફોન! કિંમત જાણીને પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે, જાણો શા માટે ખર્ચવા જોઈએ રૂપિયા?

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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