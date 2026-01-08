કરોડો સ્માર્ટફોન યુઝર્સ માટે ગૃહ મંત્રાલયનું ભયાનક એલર્ટ, ફટાફટ ચેન્જ કરો આ સેટિંગ્સ; નહીંતર પડી શકે છે ભારે
Cyber Fraud Alert: કોલ ફોરવર્ડિંગ સ્કેમ આજકાલ ખૂબ જ ઝડપથી સામાન્ય બની રહ્યા છે. યુઝર્સને જાણ પણ નથી થતી અને OTP સાયબર ક્રિમિનલ્સની પાસે ડિલિવર થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં લોકોના એકાઉન્ટ ખાલી થઈ શકે છે.
Cyber Fraud Alert: દેશમાં સાયબર ફ્રોડની પદ્ધતિઓ જેટલી ઝડપથી બદલાઈ રહી છે, એટલી જ ઝડપથી સામાન્ય યુઝર્સની મુશ્કેલીઓ પણ વધી રહી છે. હવે, છેતરપિંડી કરનારાઓ ફર્જી લિંક્સ અથવા એપ દ્વારા જ નહીં, પરંતુ મોબાઇલ ફોનની ખૂબ જ સરળ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને લોકોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે.
ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કાર્યરત ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (Indian Cyber Crime Coordination Centre) એટલે કે I4Cએ આ ખતરા અંગે એક મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે.
એલર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સાયબર ગુનેગારો મોબાઇલ ફોન પર કોલ ફોરવર્ડિંગ ફીચરનો ખોટો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આ તે જ ફીચર છે, જેનો ઉપયોગ લોકો સામાન્ય રીતે ત્યારે કરે છે, જ્યારે તેઓ ઇચ્છે છે કે તેમના કોલ બીજા નંબર પર જાય. પરંતુ હવે આ ફીચર સાયબર ફ્રોડ માટે એક નવું હથિયાર બની ગયું છે.
આ ફ્રોડની શરૂઆત ઘણીવાર એક ખૂબ જ સામાન્ય લાગતા કોલ અથવા મેસેજથી શરૂ થાય છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં છેતરપિંડી કરનારાઓ કુરિયર કંપની અથવા ડિલિવરી એજન્ટ બતાવીને ફોન કરે છે. તેઓ કહે છે કે તમારા નામે પાર્સલ આવ્યું છે અથવા ડિલિવરીમાં કોઈ સમસ્યા છે. વાતચીતને વિશ્વસનીય બનાવવા માટે તેઓ એક SMS પણ મોકલે છે જેમાં જણાવવામાં આવે છે કે, સમસ્યા ઉકેલવા માટે તમારે USSD કોડ ડાયલ કરવાની જરૂર છે.
અહીં પર જ ખરી જાળ બિછાવાયેલી હોય છે. આ USSD કોડ ઘણીવાર 21, 61 અથવા 67થી શરૂ થાય છે. યુઝર્સ વિચાર્યા વગર જ આ કોડ ડાયલ કરે છે કે તરત જ તેમના ફોન પર કોલ ફોરવર્ડિંગ સક્રિય થઈ જાય છે. આનો અર્થ એ થાય કે યુઝર્સના ઇનકમિંગ કોલ્સ કોઈ બીજા નંબર પર ફોરવર્ડ થાય છે.
કેવી રીતે થાય છે કોલ ફોરવર્ડિંગ સ્કેમ?
I4C અનુસાર, છેતરપિંડી કરનારાઓ આનો ફાયદો ઉઠાવે છે. કોલ ફોરવર્ડિંગ એક્ટિવ થતાંની સાથે જ બેન્ક તરફથી વેરિફિકેશન કોલ, OTP અને એલર્ટ સીધા છેતરપિંડી કરનારના ફોન પર પહોંચવા લાગે છે. યુઝર્સને આ દરમિયાન તેમના ફોનમાં કોઈપણ અનિયમિતતા વિશે ખબર પણ હોતી નથી.
એકવાર છેતરપિંડી કરનારા પાસે OTP અને વેરિફિકેશન કોલ પહોંચી જાય, તો પછી બેન્ક એકાઉન્ટથી લઈને WhatsApp અને ટેલિગ્રામ એકાઉન્ટ સુધી બધું હેક કરવાનું સરળ બની જાય છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં જોવા મળ્યું છે કે, યુઝર્સને ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે, જ્યારે તેમના એકાઉન્ટમાંથી રૂપિયા ડેબિટ થઈ ચૂક્યા હોય અથવા તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ કોઈ અન્યના કંટ્રોલમાં હોય છે.
I4Cની ચેતવણી
આ સમગ્ર ફ્રોડને આટલું ખતરનાક બનાવે છે તે એ છે કે તેમાં કોઈ લિંક પર ક્લિક કરવાની કે કોઈ એપ ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર પડતી નથી. ફક્ત એક કોડ ડાયલ કરવો પૂરતો છે. આ જ કારણ છે કે, I4Cએ આ અંગે ખૂબ જ સાવધાની રાખવાની વિનંતી કરે છે, કારણ કે લોકો સામાન્ય રીતે USSD કોડને ખતરનાક માનતા નથી.
સાયબર નિષ્ણાતો કહે છે કે, છેતરપિંડી કરનારાઓ જાણી જોઈને એવી પદ્ધતિઓ પસંદ કરી રહ્યા છે જે ખૂબ સામાન્ય લાગે છે. કોલ ફોરવર્ડિંગ એ એક કાયદેસર મોબાઇલ ફીચર છે, તેથી યુઝર્સને તેના પર શંકા ન પણ હોય. પરંતુ એકવાર આ સુવિધા છેતરપિંડી કરનારાના નંબર પર સેટ થઈ જાય, પછી સંપૂર્ણ ડિજિટલ કંટ્રોલ તેમના હાથમાંથી સરકી શકે છે.
સેટિંગ્સમાં કરો આ ફેરફારો
I4Cએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જો કોઈને શંકા હોય કે તેમના ફોન પર કોલ ફોરવર્ડિંગ આકસ્મિક રીતે સક્ષમ થઈ ગયું છે, તો તેમણે તાત્કાલિક ##002# ડાયલ કરવું જોઈએ. આ કોડ બધા કોલ ફોરવર્ડિંગને અક્ષમ કરશે અને કોલ્સ સીધા યુઝર્સના ફોન પર આવવા લાગે છે.
આ એલર્ટ ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે સાયબર છેતરપિંડી હવે ફક્ત ટેકનોલોજીનો વિષય નથી, પરંતુ જાગૃતિનો વિષય પણ છે. આજે એક સરળ કોલ કે મેસેજ પણ મોટી છેતરપિંડીની શરૂઆત બની શકે છે. તેથી કોઈપણ અજાણ્યા કોલ, ડિલિવરી મેસેજ કે USSD કોડને ચકાસ્યા વિના ડાયલ કરવો ભારે પડી શકે છે.
