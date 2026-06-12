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માર્કેટમાં આવ્યો 8,000mAh બેટરીવાળો બાહુબલી ફોન! Tecnoએ લોન્ચ કર્યો અનોખી લાઇટિંગવાળો સ્માર્ટફોન

Tecno Smart Phone: Tecnoએ ભારતમાં પોતાનો દમદાર સ્માર્ટફોન Tecno POVA 8 લોન્ચ કરી દીધો છે. આ ફોનમાં 8,000mAhની વિશાળ બેટરી, પાછળની તરફ અનોખી ALIVE Matrix લાઇટિંગ અને ટ્રિપલ-ચિપસેટ કનેક્ટિવિટી આપવામાં આવી છે. જાણો આ ધાંસુ ફોનના તમામ ફીચર્સ અને વેચાણની તારીખ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:22 PM IST
માર્કેટમાં આવ્યો 8,000mAh બેટરીવાળો બાહુબલી ફોન! Tecnoએ લોન્ચ કર્યો અનોખી લાઇટિંગવાળો સ્માર્ટફોન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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