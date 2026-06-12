/માર્કેટમાં આવ્યો 8,000mAh બેટરીવાળો બાહુબલી ફોન! Tecnoએ લોન્ચ કર્યો અનોખી લાઇટિંગવાળો સ્માર્ટફોન

Tecno Smart Phone: સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં અવારનવાર નવા-નવા ફોન્સ લોન્ચ થતા રહે છે, પરંતુ Tecnoએ આ વખતે એક એવો ફોન રજૂ કર્યો છે જેણે સમગ્ર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. ટેક્નોએ ભારતમાં પોતાનો લેટેસ્ટ સ્માર્ટફોન Tecno POVA 8 લોન્ચ કર્યો છે. આ કોઈ સાધારણ ફોન નથી, પરંતુ એક એવો બાહુબલી ફોન છે જે 8,000mAhની અત્યંત વિશાળ બેટરી સાથે આવે છે. માત્ર બેટરી જ નહીં, આ ફોનનો લુક અને તેના ફીચર્સ એટલા અનોખા છે કે ગેમર્સ અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ તેના દીવાના થઈ રહ્યા છે. ફોનના બેક પેનલ પર એક ખાસ જાદુઈ લાઇટિંગ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે, જે તમારા ટચ કરવા પર અથવા મ્યુઝિક વગાડવા પર અલગ અંદાજમાં ચમકે છે.
સ્માર્ટફોન જગતનો નવો પાવરહાઉસ
ટેક્નોએ આ નવો ફોન ખાસ કરીને એવા યુઝર્સ માટે બનાવ્યો છે જેઓ આખો દિવસ ફોન પર ગેમિંગ કરે છે અથવા વીડિયો જુએ છે. Tecno POVA 8માં 8,000mAhની તગડી બેટરી આપવામાં આવી છે, જે આરામથી બે થી ત્રણ દિવસનો બેકઅપ આપી શકે છે. આ મોટી બેટરીને ઝડપથી ચાર્જ કરવા માટે કંપનીએ ફોનની સાથે 45W ફાસ્ટ ચાર્જિંગનો સપોર્ટ પણ આપ્યો છે. એનો સીધો અર્થ એ છે કે હવે તમારે વારંવાર ચાર્જર શોધવાની જરૂર નહીં પડે.
જાદુઈ બેક પેનલ અને સાયબરપંક ડિઝાઇન
આ ફોનનું સૌથી મોટું આકર્ષણ તેની ડિઝાઇન છે. કંપનીએ તેને ફ્યુચરિસ્ટિક સાયબરપંક લુક આપ્યો છે. ફોનની પાછળ 'ALIVE Matrix' નામની એક ઇન્ટરેક્ટિવ લાઇટિંગ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે. આ લાઇટ માત્ર દેખાવ માટે નથી, પરંતુ જ્યારે પણ તમારા ફોન પર કોઈ નોટિફિકેશન આવશે, તમે મ્યુઝિક વગાડશો અથવા ફોનની સ્ક્રીનને ટચ કરશો, ત્યારે આ લાઇટ અલગ-અલગ પેટર્નમાં ચમકશે. આ તમારા ફોન વાપરવાના અનુભવને ખૂબ જ મજેદાર બનાવી દે છે.
ત્રણ-ત્રણ ચિપસેટની સુપર પાવર
કનેક્ટિવિટીને સુપરફાસ્ટ બનાવવા માટે Tecno POVA 8માં એક અનોખી 'ટ્રિપલ-ચિપસેટ આર્કિટેક્ચર' ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ફોનમાં મેઇન પ્રોસેસરની સાથે બે સ્પેશિયલ સિગ્નલ ચિપ્સ (G1 અને SE1) અલગથી લગાવવામાં આવી છે. આ એડવાન્સ સેટઅપ નેટવર્કના પરફોર્મન્સને ઘણું બહેતર બનાવી દે છે. આ ફોન 20 અલગ-અલગ 5G બેન્ડ્સને સપોર્ટ કરે છે, જેથી તમને કોલિંગ અને ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝિંગ દરમિયાન ક્યારેય નેટવર્કની સમસ્યા નહીં થાય.
ધાંસુ સોની કેમેરા અને ગૂગલ AI ફ્રી
ફોટોગ્રાફીના શોખીનો માટે આ ફોનના બેક પાર્ટમાં 50MPનો Sony LYTIA 600 AI મુખ્ય કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે, જે ખૂબ જ શાનદાર તસવીરો ખેંચે છે. જ્યારે સેલ્ફી માટે ફોનના ફ્રન્ટમાં 13MPનો કેમેરો મળે છે. આ સિવાય, આ ફોન ખરીદનારા ગ્રાહકોને 3 મહિના માટે 'Google AI Pro'નું સબ્સ્ક્રિપ્શન બિલકુલ ફ્રી આપવામાં આવી રહ્યું છે. જેની મદદથી યુઝર્સ ગૂગલના અનેક એડવાન્સ AI ટૂલ્સનો આનંદ માણી શકે છે.
મિલિટરી ગ્રેડ મજબૂતાઈ અને પાણીથી બચાવ
આ ફોન માત્ર દેખાવમાં જ સુંદર નથી, પરંતુ અંદરથી પણ ખૂબ મજબૂત છે. તેને MIL-STD-810H મિલિટરી ગ્રેડ સર્ટિફિકેશન મળ્યું છે, જેનો અર્થ એ છે કે તે આસાનીથી હાથમાંથી પડી જવા પર પણ તૂટશે નહીં. આ સાથે જ તેને IP64 રેટિંગ મળ્યું છે જે તેને ધૂળ અને પાણીના હળવા છાંટાથી સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રાખે છે.
ક્યારથી ખરીદી શકાશે આ ફોન?
કલર ઓપ્શન્સની વાત કરીએ તો Tecno POVA 8 બે શાનદાર રંગો 16-Bit White અને Terminal Greenમાં ઉપલબ્ધ થશે. કંપનીએ પુષ્ટિ કરી છે કે આ સ્માર્ટફોન જૂન 2026થી ભારતમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થઈ જશે. જોકે કંપનીએ હજી સુધી તેની કિંમતનો ખુલાસો કર્યો નથી, પરંતુ તેના ફીચર્સ જોઈને અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે તે બજેટ ફ્રેન્ડલી સેગમેન્ટમાં ધૂમ મચાવવા માટે તૈયાર છે.