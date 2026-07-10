/Innova અને Ertigaનું ટેન્શન વધ્યું! ₹5 લાખ ઓછી કિંમતમાં લોન્ચ થઈ 9 એરબેગવાળી આ શાનદાર 7 સીટર કાર, જાણો

New 7 seater Car Launch: ફોક્સવેગને ભારતીય બજારમાં તેની ફ્લેગશિપ SUVનું નવું વેરિઅન્ટ લોન્ચ કર્યું છે. અમે Volkswagen Tayron વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેની Life ટ્રીમ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. નવી ટ્રીમની કિંમત બ્રાન્ડના R-Line વેરિઅન્ટ કરતા 5 લાખ રૂપિયા ઓછી છે.
જો કે, બંને Tayrons સમાન ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન શેર કરે છે. માત્ર કોસ્મેટિક તફાવત છે. નવી Tayron Lifeમાં R-Line ની કોસ્મેટિક ટ્રીટમેન્ટ્સ હશે નહીં. ચાલો આ કારની કિંમત અને અન્ય મુખ્ય સુવિધાઓ વિશે જાણીએ.
Volkswagen Tayron Life કિંમત, એન્જિન અને પાવર
Volkswagen Tayron 2-લિટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 204 hp અને 320 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન R-Line અને Life બંને વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. આ કાર 7-સ્પીડ ડ્યુઅલ-ક્લચ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલી છે અને ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ ઓફર કરે છે.
Tayron Life ને 41.99 લાખ રૂપિયાના એક્સ-શોરૂમ ભાવે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તેના R-Line વેરિઅન્ટની કિંમત 46.99 લાખ રૂપિયા છે, જે R-Line કરતા સીધા 5 લાખ રૂપિયા ઓછી છે.
તેની કિંમત R-Line કરતા ઓછી હોવાથી, તેમાં ઘણા અલગ અલગ સ્ટાઇલ તત્વો છે. આગળની ગ્રિલ, ડોર ક્લેડીંગ, વ્હીલ કમાનો અને પાછળનું બમ્પર ગ્લોસી નથી. બમ્પરમાં ક્રોમ-ફિનિશ્ડ L-આકારના સ્લેટ્સ છે.
ગ્રિલની નીચે સિલ્વર પેઇન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં પાતળા મેટ્રિક્સ LED હેડલાઇટ અને લાઈટ VW લોગો હશે. તેમાં અનન્ય રીતે ડિઝાઇન કરાયેલ એલોય વ્હીલ્સ પણ હશે. કાર 2,789 mm વ્હીલબેઝ સાથે આવશે. પાછળના બમ્પરમાં સરળ ડિઝાઇન છે.
તમને અંદર શું મળશે?
અંદરના ભાગમાં કોઈ મોટો તફાવત નહીં હોય. તમને દરેક જગ્યાએ કોઈ R બેજ દેખાશે નહીં. બંને ટ્રીમ વચ્ચે આપવામાં આવતી સુવિધાઓમાં બહુ તફાવત નથી. ફોક્સવેગન ટેરોન લાઇફમાં 15-ઇંચ ટચસ્ક્રીન અને 10.25-ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર હશે.
તમને પેનોરેમિક સનરૂફ, ત્રણ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, પાવર્ડ અને વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, નવ એરબેગ્સ અને લેવલ 2 ADAS પણ મળશે. આ કારમાં સાત લોકો માટે બેસવાની ક્ષમતા છે. તે સ્કોડા કોડિયાક અને જીપ મેરિડિયન સાથે સીધી સ્પર્ધા કરે છે. કંપની આ કારને ભારતમાં એસેમ્બલ કરશે.