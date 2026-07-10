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Innova અને Ertigaનું ટેન્શન વધ્યું! ₹5 લાખ ઓછી કિંમતમાં લોન્ચ થઈ 9 એરબેગવાળી આ શાનદાર 7 સીટર કાર, જાણો

New 7 seater Car Launch: ફોક્સવેગને તેની નવી SUV, Tayron લોન્ચ કરી છે. Tayron R-Line ભારતમાં પહેલાથી જ ઉપલબ્ધ હતી, પરંતુ કંપનીએ હવે તેનું Life ટ્રીમ લોન્ચ કર્યું છે, જે જૂના વર્ઝન કરતા 5 લાખ રૂપિયા ઓછી કિંમતે આવે છે. આ કાર 2-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 10, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:35 PM IST
Innova અને Ertigaનું ટેન્શન વધ્યું! ₹5 લાખ ઓછી કિંમતમાં લોન્ચ થઈ 9 એરબેગવાળી આ શાનદાર 7 સીટર કાર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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