'Are You Dead' સાંભળીને જ રૂંવાડા ઉભા થઈ જાય, છતાં પણ આ એપ ધડાધડ કેમ થઈ રહી છે ડાઉનલોડ?
Are You Dead App: ચીનમાં એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે. આ એપ્લિકેશનનું નામ છે 'આર યુ ડેડ' (Are You Dead). ચાલો જાણીએ શું છે આ એપ્લિકેશનનું કામ.
Are You Dead App: શરૂઆતમાં 'આર યુ ડેડ' નામ કોઈ મોબાઈલ એપ્લિકેશનને બદલે કોઈ હોરર ફિલ્મનું ટાઈટલ લાગી શકે છે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે, આ એપ ચીનમાં ડાઉનલોડ ચાર્ટમાં ખૂબ જ ઝડપથી ઉપર જઈ રહી છે. આ દેશમાં સૌથી વધુ ડાઉનલોડ થનારી 'પેડ એપ' (પૈસા આપીને ખરીદાતી એપ) બની ગઈ છે. એવા સમયમાં જ્યારે એકલા રહેવું સામાન્ય વાત બની રહી છે, ત્યારે આ અજીબ નામવાળી એપ લોકોની લાગણીઓ સાથે જોડાઈ ગઈ છે.
સમાજમાં એકલા રહેતા લોકોની સંખ્યામાં વધારો
ચીનમાં એકલા રહેતા લોકોની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તેનું કારણ કામ માટે સ્થળાંતર, મોડા લગ્ન અને બદલાતી જીવનશૈલી છે. ઘણા લોકો નાના એપાર્ટમેન્ટમાં એકલા રહે છે. એક અંદાજ અનુસાર, 2030 સુધીમાં ચીનમાં લગભગ 20 કરોડ લોકો એકલા રહી રહ્યા હશે.
એક મોટી પહેલ
આ એપ્લિકેશન ખૂબ જ સરળ સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે. દર બે દિવસે યુઝરે આ એપ્લિકેશન ખોલીને એક મોટા બટન પર ટેપ કરીને કન્ફર્મ કરવાનું રહેશે કે તેઓ ઠીક છે. આમાં કોઈ અઘરા હેલ્થ મેટ્રિક્સ, સ્માર્ટ વોચ કે સતત ટ્રેકિંગની જરૂર નથી. તેને જાણીજોઈને એટલી સરળ રાખવામાં આવી છે જેથી વૃદ્ધ યુઝર્સ પણ તેનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે.
જો કંઈક ખોટું થાય તો ઓટોમેટિક એલર્ટ
જો યુઝર નક્કી કરેલા સમયમાં બટન પર ટેપ નથી કરતો, તો આ એપ્લિકેશન આપમેળે અગાઉથી પસંદ કરેલા 'ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ'ને એલર્ટ મોકલી દે છે. આ સંપર્ક પરિવારના કોઈ સભ્ય, મિત્ર કે પાડોશી હોઈ શકે છે. આ મેસેજ એક ચેતવણી સંકેત તરીકે કામ કરે છે.
એક પેડ એપ (Paid App)
આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા માટે 8 યુઆન એટલે કે લગભગ 75 રૂપિયા આપવા પડશે. તેમ છતાં મે મહિનામાં લોન્ચ થયા બાદ તે ચીનમાં પેડ ડાઉનલોડ ચાર્ટમાં ટોચ પર છે. રૂપિયા ચૂકવવાની આ તૈયારી દર્શાવે છે કે લોકો મફત વિકલ્પોને બદલે મનની શાંતિને કેટલી મહત્વની માને છે. ખાસ વાત એ છે કે આ એપ્લિકેશનનું નામ ભલે ડરામણું હોય, પણ તેનું કામ માનવ હિતમાં જ છે.
