New Year ની સૌથી મોટી ડીલ: પહેલીવાર iPhone 17 Pro Max પર મળી રહ્યું છે જોરદાર ડિસ્કાઉન્ટ
iPhone 17 Pro Max Price drop: નવા વર્ષની શરૂઆતમાં iPhone ખરીદવા ઈચ્છતા લોકો માટે મોટા સમાચાર છે. Appleના સૌથી પ્રીમિયમ iPhone 17 Pro Max પર વિજય સેલ્સ (Vijay Sales) માં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી છૂટ મળી રહી છે. ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ અને બેંક કેશબેક બાદ આ ફોન પહેલા કરતા ઘણો સસ્તો થયો છે. આ સાથે જ Samsung Galaxy S24 Ultra 5G પર પણ જબરદસ્ત ઓફર્સ ગ્રાહકોને આકર્ષી રહી છે.
iPhone 17 Pro Max Price drop: જો તમે નવા વર્ષની શરૂઆત નવા આઈફોન સાથે કરવા માંગો છો, તો આ તક તમારા માટે ખાસ છે. Appleના લેટેસ્ટ અને સૌથી પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન iPhone 17 Pro Max પર અત્યારે એવી છૂટ મળી રહી છે જે પહેલા ક્યારેય જોવા મળી નથી. વિજય સેલ્સ પર ચાલી રહેલી આ ડીલમાં ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટની સાથે બેંક કેશબેક પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેનાથી કુલ 16,000 રૂપિયાથી વધુની બચત થઈ શકે છે.
iPhone 17 Pro Max નું લોન્ચિંગ અને કિંમત
Apple એ iPhone 17 Pro Max ને સપ્ટેમ્બરમાં ભારતમાં લોન્ચ કર્યો હતો. તેની શરૂઆતી કિંમત 1.49 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી હતી, જે તેને અલ્ટ્રા-પ્રીમિયમ કેટેગરીમાં મૂકે છે. લોન્ચ સમયે આ ફોન પર કોઈ મોટી છૂટ મળતી નહોતી, પરંતુ નવા વર્ષના અવસરે કિંમતમાં સીધો ઘટાડો થતા તે ખરીદદારો માટે વધુ આકર્ષક બન્યો છે.
ડિસ્પ્લે અને ડિઝાઇનમાં શું છે ખાસ?
iPhone 17 Pro Max માં 6.9 ઇંચની મોટી LTPO Super Retina XDR OLED ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે. આ ડિસ્પ્લે 120Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે, જેનાથી સ્ક્રોલિંગ અને ગેમિંગનો અનુભવ ખૂબ જ સ્મૂધ બને છે. મોટી સ્ક્રીન અને પ્રીમિયમ ફિનિશ તેને લુકમાં પણ શાનદાર બનાવે છે.
પરફોર્મન્સ અને કેમેરાની તાકાત
આ આઈફોનમાં Appleની લેટેસ્ટ A19 Pro ચિપસેટ આપવામાં આવી છે, જે તેની ઝડપી સ્પીડ અને બેસ્ટ પાવર એફિશિયન્સી માટે જાણીતી છે. કેમેરાની વાત કરીએ તો, પાછળના ભાગમાં 48MP નો ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ મળે છે, જ્યારે ફ્રન્ટમાં 18MP નો સેલ્ફી કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. ફોટો અને વીડિયો ક્વોલિટીની બાબતમાં આ ફોન પ્રોફેશનલ લેવલનો અનુભવ આપે છે.
બેટરીમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અપગ્રેડ
iPhone 17 Pro Max માં કંપનીએ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી બેટરી આપી છે. આનો અર્થ એ છે કે વધુ પડતા વપરાશ છતાં ફોન લાંબો સમય સાથ આપી શકે છે. વીડિયો સ્ટ્રીમિંગ કે ગેમિંગ દરમિયાન વારંવાર ચાર્જિંગની જરૂર પડતી નથી.
વિજય સેલ્સ પર મળી રહી છે ધમાકેદાર છૂટ
વિજય સેલ્સ પર અત્યારે iPhone 17 Pro Max નું ડીપ બ્લુ કલર વેરિઅન્ટ 11,410 રૂપિયાના ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે લિસ્ટ થયેલું છે. આ ડિસ્કાઉન્ટ બાદ ફોનની કિંમત 1,38,490 રૂપિયા થઈ જાય છે. આ ઉપરાંત ICICI બેંક ક્રેડિટ કાર્ડથી ખરીદી કરવા પર 5,000 રૂપિયાનું કેશબેક મળી રહ્યું છે. SBI અને IDFC બેંકના ક્રેડિટ કાર્ડ પર 4,000 રૂપિયા સુધીનું કેશબેક આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ તમામ ઓફર્સ મળીને કુલ બચત 16,410 રૂપિયા સુધી પહોંચી જાય છે.
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G પર પણ ઓફર
જો તમે Apple ને બદલે Samsung નો ફ્લેગશિપ ફોન લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો Galaxy S24 Ultra 5G પર પણ શાનદાર ડીલ ચાલી રહી છે. ભારતમાં આ ફોનની લોન્ચ પ્રાઈસ 1,29,999 રૂપિયા હતી, પરંતુ હાલમાં ફ્લિપકાર્ટ પર તેનું ટાઈટેનિયમ ગ્રે વેરિઅન્ટ 97,000 રૂપિયામાં મળી રહ્યું છે. જો તમે નવા વર્ષ પર સ્માર્ટફોન અપગ્રેડ કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો આ બંને ડીલ્સ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
