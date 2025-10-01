ઓનલાઈન સેલનું કાળું સત્ય, ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ આ રીતે કરે છે ફ્રોડ, જાણો કેવી રીતે ફસાય છે ગ્રાહક
Sale Fraud: શું તમે તહેવારોની સિઝનમાં ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ્સ પર ખરીદી કરો છો? ઘણી વેબસાઇટ્સ પર, બમ્પર સેલ થાય છે. પરંતુ શું તમે ઑફલાઇન સ્ટોર્સ ચેક કર્યા છે? ચાલો જાણીએ કે કંપનીઓ તમને ડિસ્કાઉન્ટ ટ્રેપમાં કેવી રીતે ફસાવે છે.
Sale Fraud: વેબસાઇટ્સમાં તહેવારોનું સેલ ચાલી રહ્યું છે. ડીલ્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ ભરપૂર છે. પરંતુ ઘણી વખત, લોકો ડિસ્કાઉન્ટના નામે ઓનલાઈન મોંઘી પ્રોડક્ટ્સ ખરીદે છે. કારણ એ છે કે તમને બતાવવામાં આવતી ડિસ્કાઉન્ટ ખરેખર MRP પર આધારિત હોય છે.
વેચાણ શરૂ થતાંની સાથે જ કોઈ પ્રોડક્ટ MRP કરતા ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો સ્માર્ટફોનની MRP 50,000 રૂપિયા હોય, તો શક્ય છે કે સ્માર્ટફોન વેચાણ શરૂ થતાંની સાથે જ 45,000 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ હોય.
ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ ચાલાકીપૂર્વક ડોળ કરે છે કે તેઓ ₹50,000 નો ફોન ₹25,000 માં આપી રહી છે, એટલે કે 50% ડિસ્કાઉન્ટ. પરંતુ સત્ય કંઈક બીજું છે.
કાઉન્ટડાઉન ટાઈમર ગેમ
માત્ર આ જ નહીં, તમને ઘણી ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ્સ પર ટાઈમર પણ દેખાશે. આ કાઉન્ટડાઉન ટાઈમર વાસ્તવમાં ગ્રાહકોને ચેતવણી આપવા માટે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે કે જો તેઓ તેને તરત જ નહીં ખરીદે, તો પ્રોડક્ટ વધુ મોંઘી થઈ જશે.
ઘણી વાર એવું બને છે કે તમે કોઈ પ્રોડક્ટ ખરીદો છો, અને થોડા દિવસો પછી પણ, તે હજી પણ સમાન કિંમતે અથવા સસ્તું ઉપલબ્ધ હોય છે.
ઓનલાઈન વેચાણ છેતરપિંડી
ઓનલાઈન વેચાણમાં પણ છેતરપિંડીનો ભારે ફેલાવો થાય છે. ઘણીવાર, નકલી વેબસાઇટ્સની લિંક્સ લોકોને મોકલવામાં આવે છે. વધુમાં, એવું પણ શક્ય છે કે ₹40,000 માં 50% ડિસ્કાઉન્ટ પર ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન ₹30,000માં ઓફલાઈન ઉપલબ્ધ હોય.
ઓફલાઈન બજારને અવગણશો નહીં
કોઈપણ ઉત્પાદન પર શ્રેષ્ઠ સોદો મેળવવા માટે, તમારે થોડું સંશોધન કરવાની જરૂર પડશે. પહેલા, ત્રણ કે ચાર મુખ્ય ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ્સ ચેક કરો અને ઉત્પાદનની કિંમત ચેક કરો અને સમજો કે ડિસ્કાઉન્ટ પછી તે કેટલી કિંમતે મળે છે.
ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ્સ સામાન્ય રીતે ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ ઉપરાંત કાર્ડ ઑફર્સ પણ આપે છે. નો-કોસ્ટ EMI પર પણ ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે. કુલ ડિસ્કાઉન્ટ જુઓ અથવા સ્ક્રીનશોટ લો.
ઑફલાઇન સ્ટોર્સ પણ તહેવારોની મોસમ દરમિયાન આકર્ષક ઑફર્સ ચલાવે છે. અન્ય ઑફલાઇન રિટેલ સ્ટોર્સ પણ સ્માર્ટફોન અને કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પર શાનદાર ડીલ્સ ઓફર કરે છે. આજકાલ ઑફલાઇન સ્ટોર્સ પર AC, TV, રેફ્રિજરેટર, કુલર અને વોશિંગ મશીન જેવા ઉત્પાદનો ઘણી ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે.
ઑનલાઇન કરતાં ઑફલાઇન સ્ટોર્સ પર વધુ સારી ડીલ્સ કેવી રીતે મેળવવી?
ઑનલાઇન માર્કેટપ્લેસનું સંપૂર્ણ સંશોધન કર્યા પછી, ઑફલાઇન રિટેલ સ્ટોર્સ પર જાઓ. સ્ટોર પર પ્રોડક્ટ વિશે પૂછપરછ કરો અને ઑનલાઇન ડિસ્કાઉન્ટેડ કિંમત માટે પૂછો. ઘણીવાર, ઑફલાઇન સ્ટોર્સ દાવો કરે છે કે ઑનલાઇન ખરીદેલી વસ્તુઓ નકલી છે અને વોરંટી લેવી મુશ્કેલ છે. જો કે, આવું નથી. વિશ્વસનીય ઈ-કોમર્સ સાઇટ્સ પરથી ખરીદેલી પ્રોડક્ટ્સ સરળતાથી દાવો કરી શકાય છે અને નકલી હોતી નથી.
તમારે ઑફલાઇન રિટેલ સ્ટોરની મુલાકાત લેવી જોઈએ અને તેમને ઑનલાઇન ઑફર્સ વિશે જાણ કરવી જોઈએ. ઘણા રિટેલ સ્ટોર્સ તમને ઑનલાઇન કરતાં થોડી ઓછી કિંમતે ઉત્પાદનો ઓફર કરશે. વધુમાં, ઑફલાઇન સ્ટોર્સ વિવિધ ગિફ્ટ પણ ઓફર કરશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે ફોન ખરીદી રહ્યા છો, તો તમે મફત ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ અને કવર માટે કહી શકે છે.
ઑફલાઇન સ્ટોર્સ, ખાસ કરીને તહેવારોની મોસમ દરમિયાન, કેટલીક રસપ્રદ ડીલ્સ ઓફર કરે છે. તમે ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ કાર્ડ ઑફર્સનો પણ દાવો કરી શકો છો. તમે ઑફલાઇન રિટેલ સ્ટોર્સ પર નો-કોસ્ટ EMIનો વિકલ્પ પણ ગોતી શકો છો.
જૂના ઉત્પાદનોનું વિનિમય
ઘણા ઑફલાઇન રિટેલ સ્ટોર્સ પણ વપરાયેલી પ્રોડક્ટ્સ ખરીદે છે. ખાસ કરીને, ઘણા સ્ટોર્સ તમારી પાસેથી સારી કિંમતે જૂના સ્માર્ટફોન ખરીદશે. તેથી, ટ્રેડ-ઇન પ્લેટફોર્મ ચેક કર્યા પછી, તમે તમારા જૂના ગેજેટને એક્સચેન્જ કરવા માટે ઑફલાઇન રિટેલ સ્ટોર્સ પણ જઈ શકો છો. તમારો જૂનો ફોન ઑનલાઇન સેવાઓ કરતાં ઑફલાઇન વધુ કિંમતે વેચાશે તેવી શક્યતા છે.
