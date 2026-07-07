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વાહનચાલકોના આક્રોશની અસર: E20 પેટ્રોલ વિવાદ બાદ સરકાર E25 બ્લેન્ડિંગ ટાળી શકે છે, માઇલેજ ઘટવાના લાગ્યા આરોપ

E20 Controversy : ઈ20 પેટ્રોલ પર ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. લોકો ઓછી માઇલેજ અને ગાડીઓને થતાં નુકસાનને લઈને તેનો વિરોધ કરી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે સમાચાર આવી રહ્યાં છે કે સરકાર ઈ20 એટલે કે 25 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ પર પોતાનો નિર્ણય હાલ ટાળી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 07, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:07 PM IST
વાહનચાલકોના આક્રોશની અસર: E20 પેટ્રોલ વિવાદ બાદ સરકાર E25 બ્લેન્ડિંગ ટાળી શકે છે, માઇલેજ ઘટવાના લાગ્યા આરોપ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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