/વાહનચાલકોના આક્રોશની અસર: E20 પેટ્રોલ વિવાદ બાદ સરકાર E25 બ્લેન્ડિંગ ટાળી શકે છે, માઇલેજ ઘટવાના લાગ્યા આરોપ

E25 Petrol Controversy : ઈરાન યુદ્ધ બાદ જ્યારે દેશમાં ઉર્જા સંકટ થવા લાગ્યું, તો સરકારે તત્કાલ E20 પેટ્રોલ પર ભાર વધારી દીધો. E20 ફ્યૂલની સાથે E22, E25, E27 , E30, E85,E100 ફ્યૂલની ચર્ચાએ જોર પકડી લીધું. પરંતુ ઈ20 પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણને લઈને સરકારે ભારે વિરોધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
E20 પેટ્રોલ ફરજીયાત કર્યા બાદ લોકોએ સરકારની આલોચના શરૂ કરી દીધી છે. ગાડીની માઇલેજ અને સ્પેરપાર્ટ્સની ખરાબીને લઈને લોકો તેનો વિરોધ કરી રહ્યાં છે. સરકારે હવે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણને લઈને સાવચેતી રાખવાનું શરૂ કરી દીધું છે. E25 પેટ્રોલ લાવવામાં સરકાર હવે ઉતાવળ કરવા ઈચ્છતી નથી.
E20 પેટ્રોલમાં સરકારે કરી ઉતાવળ
પેટ્રોલમાં ઇથેનોલનું બ્લેડિંગ 20 ટકા સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય 2030 સુધી પૂરુ કરવાનું હતું, પરંતુ સરકારે તેને 4 વર્ષ પહેલા પૂરુ કરી લીધું, ઈ10થી ઈ20 પેટ્રોલ સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય માત્ર ત્રણ વર્ષમાં પૂરુ કરવામાં આવ્યું. પરંતુ ઈ25 પેટ્રોલ પર સરકાર પોતાના પગ પાછળ ખેંચી શકે છે. ઈ25 એટલે કે 75 ટકા પેટ્રોલ અને 25 ટકા ઇથેનોલ. સરકારે ઈ25 પેટ્રોલ લાવવાની તારીખની જાહેરાત કરી નથી, પરંતુ જે રીતે ઈ20 પેટ્રોલ પર વિરોધ કરવો પડી રહ્યો છે, ત્યારબાદ તેની ચિંતા દેખાવા લાગી છે.
E25 પર નિર્ણય ટાળી શકે છે સરકાર
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના રિપોર્ટ પ્રમાણે ઈ20 પેટ્રોલ પર સરકારે ભારે વિરોધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જેને જોતા સરકારે ઇથેનોલ ફ્યૂલના વધુ બ્લેન્ડવાળા E25 પેટ્રોલ પર યુટર્ન લઈ શકે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે હાઈ લેવલ મીટિંગમાં તેના પર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેને લાવતા પહેલા સરકાર તેનું વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ પૂર્ણ કરવા ઈચ્છે છે. સરકાર વર્ષ 2029 સુધી ઈ25 લાગૂ કરવા પર વિચાર કરી રહી હતી, પરંતુ જે રીતે ઈ20 પર વિરોધ વધી રહ્યો છે. સરકાર ઈ25 પેટ્રોલ પર નિર્ણય ટાળી શકે છે.
સરકાર તેને લાવતા પહેલા વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ, વાહન પર તેના ટેસ્ટિંગ દ્વારા લોકોનો ભરોસો હાસિલ કર્યા બાદ બજારમાં ઉતારવા ઈચ્છે છે. સરકારે ઈ20 લાવવામાં ઉતાવળ કરી હતી. ઈ25 મા સરકાર આ ભૂલ કરવાથી બચવા ઈચ્છે છે. સરકારનું માનવું છે કે તેને લાવતા પહેલા તે માટે જરૂરી ઇકોસિસ્ટમને તૈયાર કરવા માટે પર્યાપ્ત સમય દેવો જરૂરી છે. તેવામાં સરકાર ઈ25 પેટ્રોલનું લોન્ચિંગ હાલ ટાળી શકે છે.