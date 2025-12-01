Prev
સરકારે આપ્યો 90 દિવસનો સમય, દરેક સ્માર્ટફોનમાં ઈન્સટ્રોલ કરાશે આ સરકારી એપ, ડિલીટ થશે નહીં

Government APP: ભારતમાં વેચાતા બધા સ્માર્ટફોનમાં એક સરકારી એપ પ્રી-ઇન્સ્ટોલ હશે, જે ડિલીટ કરી શકાશે નહીં. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ભારત સરકારના એક મંત્રાલયે તમામ મોબાઇલ ઉત્પાદકોને ભારતમાં વેચાતા બધા ફોન પર એક સરકારી સાયબર સુરક્ષા એપ ઇન્સ્ટોલ કરવા કહ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:09 PM IST

Government APP: ભારતીયો ટૂંક સમયમાં તેમના સ્માર્ટફોનમાં એક સરકારી એપ પ્રી-ઇન્સ્ટોલ જોશે. એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ભારત સરકારના ટેલિકોમ મંત્રાલયે ખાનગી રીતે સ્માર્ટફોન ઉત્પાદકોને મોબાઇલ ફોન પર સરકારી સાયબર સુરક્ષા એપ ઇન્સ્ટોલ કરવા કહ્યું છે. આ એપ ડિલીટ કરી શકાતી નથી. જોકે, મંત્રાલયે હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરી નથી.

ભારતમાં 1.2 અબજથી વધુ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ છે અને તે વિશ્વના સૌથી મોટા મોબાઇલ ઉત્પાદકોમાંનું એક છે. ભારત સરકાર પાસે સંચાર સાથી એપ છે. આ સરકારી એપ સાયબર ધમકીઓને રોકવામાં, ચોરાયેલા/ખોવાયેલા ફોનને ટ્રેક અને બ્લોક કરવામાં અને કાળા બજારમાં નકલી મોબાઇલ ફોનના વેચાણને રોકવામાં મદદ કરશે.

સરકારી ડેટા અનુસાર, આ એપનો ઉપયોગ કરીને 700,000 ખોવાયેલા અથવા ચોરાયેલા સ્માર્ટફોન ફરી મેળવવામાં આવ્યા છે. આમાંથી 50,000 ફક્ત ઓક્ટોબરમાં જ પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. DoTએ 2023માં સંચાર સાથી પ્લેટફોર્મ શરૂ કર્યું.

કંપનીઓને 90 દિવસનો સમય આપ્યો

ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, આ આદેશ 28 નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. કંપનીઓને નવી એપ્સ વિકસાવવા માટે 90 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આદેશ હેઠળ, કંપનીઓએ ખાતરી કરવી પડશે કે સંચાર સાથી એપ નવા મોબાઇલ ફોનમાં પહેલાથી ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે અને તેને અક્ષમ કે ડિલીટ કરી શકાતી નથી.

સંચાર સાથી એપ પ્લે સ્ટોર અને iPhone એપ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે. ચાલો તેની સુવિધાઓનું અન્વેષણ કરીએ.

છેતરપિંડીભર્યા કોલ/SMS/WhatsApp ની જાણ કરવી

જો તમને સાયબર છેતરપિંડીના ઇરાદાથી કોલ, SMS અથવા સંદેશ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તમે આ એપનો ઉપયોગ કરીને તેની જાણ કરી શકો છો.

ખોવાયેલ અથવા ચોરાયેલ મોબાઇલ ફોનને બ્લોક કરવો

જો તમારો ફોન ખોવાઈ જાય અથવા ચોરાઈ જાય, તો હેન્ડસેટનો IMEI નંબર એપમાં દાખલ કરો અને તેને બ્લોક કરો. પછી તે કોઈપણ મોબાઇલ નેટવર્ક સાથે કનેક્ટ થઈ શકશે નહીં.

તમારા નામે કેટલા સિમ કાર્ડ છે? 

તમારા નામે કેટલા સિમ કાર્ડ છે તે પણ આ એપ દ્વારા ચકાસી શકાય છે. શંકાસ્પદ સિમ કાર્ડ પણ બ્લોક કરી શકાય છે.

ફોન અસલી છે કે નકલી? 

જો તમે નવો કે વપરાયેલો ફોન ખરીદી રહ્યા છો અને તે અસલી છે કે નકલી તે ચકાસવા માંગતા હો, તો તમે આ માટે સંચાર સાથી એપનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

એપ્સે જૂના ફોન પર એપ અપડેટ કરવી આવશ્યક

સપ્લાય ચેઇનમાં પહેલાથી જ રહેલા સ્માર્ટફોન માટે, કંપનીઓએ સોફ્ટવેર અપડેટ પ્રદાન કરવું આવશ્યક છે, અને સંચાર સાથી એપ પછી ફોન પર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવશે.

એપલ પાસે પોતાની સિસ્ટમ છે.

એપલ તેના ઉપકરણો પર પોતાની એપ્સ પહેલાથી ઇન્સ્ટોલ કરે છે, પરંતુ તેની નીતિ iPhones પર સરકારી અથવા તૃતીય-પક્ષ એપ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે એપલ, ગૂગલ, સેમસંગ અને શાઓમીએ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી શેર કરી નથી.
 

