Apple iPhone Foldનું લૉન્ચ ટળ્યું, 2026માં નહીં આવે ફોન, હવે જોવી પડશે રાહ, જાણો કારણ

Apple નો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઇફોન હવે ૨૦૨૬માં લૉન્ચ નહીં થાય. કંપનીને હિંગની ડિઝાઇન, ડિસ્પ્લે સપ્લાય અને પ્રોડક્શનને લગતી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ચાહકોએ હવે એપલના ફોલ્ડેબલ ફોન માટે થોડી વધુ રાહ જોવી પડશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:18 AM IST

iPhone Fold: ટેક્નોલોજીની દુનિયામાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલા ઉપકરણોમાંથી એક છે એપલનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઇફોન. શરૂઆતી રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે કંપની ૨૦૨૬માં આઇફોન ફોલ્ડ લૉન્ચ કરી શકે છે. પરંતુ હવે નવીનતમ માહિતી સામે આવી છે કે લૉન્ચને એક વર્ષ માટે ટાળી દેવામાં આવ્યું છે. એટલે કે, આ ડિવાઇસ હવે 2027 પહેલા માર્કેટમાં નહીં આવે.

શા માટે ટળ્યું આઇફોન ફોલ્ડનું લૉન્ચ? 
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, એપલે હજી સુધી પોતાના ફોલ્ડેબલ ફોનની ફાઇનલ ડિઝાઇન, સ્પેસિફિકેશન્સ અને હિંગ સિસ્ટમ નક્કી કરી નથી. એટલું જ નહીં, કંપનીને ડિસ્પ્લે પેનલના સપ્લાયમાં પણ મુશ્કેલી આવી રહી છે. આ કારણોસર એપલ ૨૦૨૬માં મોટા પાયે પ્રોડક્શન શરૂ કરી શકશે નહીં. હિંગ ડિઝાઇનને લઈને કંપની ખાસ કરીને સાવધ છે કારણ કે એપલ ઈચ્છે છે કે ફોલ્ડ થવા પર સ્ક્રીન પર કોઈપણ પ્રકારની કરચલી (ક્રીઝ) ન દેખાય.

હાઈ-ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ પણ બન્યા અવરોધ 
એપલ પોતાના પ્રોડક્ટ્સની ગુણવત્તા (ક્વોલિટી) સાથે કોઈપણ પ્રકારનું સમાધાન કરતું નથી. આ જ કારણે તેને પરફેક્ટ હિંગ મેકેનિઝમ અને ડિસ્પ્લે મેળવવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે. અગાઉ પણ કંપનીને કરચલી વગરની સ્ક્રીન બનાવવામાં ટેક્નિકલ અડચણોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે તેની સાથે જ સપ્લાય ચેઇનમાં પણ ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે લૉન્ચમાં વિલંબ લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યો છે.

ફોલ્ડેબલ ડિસ્પ્લેની અછત 
એપલને લાખોની સંખ્યામાં ફોલ્ડેબલ ડિસ્પ્લેની જરૂર છે જેથી ડિવાઇસનું મોટા પાયે પ્રોડક્શન કરી શકાય. પરંતુ રિપોર્ટ્સ અનુસાર કંપની આ જરૂરિયાત પૂરી કરી શકતી નથી. આ જ કારણ છે કે ૨૦૨૬માં લૉન્ચ શક્ય જણાતું નથી. આનાથી તે લોકોને નિરાશા થઈ શકે છે જેઓ આઇફોન ફોલ્ડની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા.

એપલના લૉન્ચ પ્લાનમાં મોટો ફેરફાર 
આઇફોન ફોલ્ડ ઉપરાંત કંપની પોતાની નિયમિત આઇફોન સિરીઝના લૉન્ચિંગ પ્લાનિંગમાં પણ ફેરફાર કરી શકે છે. મિઝુહો સિક્યોરિટીઝના રિપોર્ટ અનુસાર, એપલ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬માં ફક્ત આઇફોન ૧૮ પ્રો અને આઇફોન ૧૮ પ્રો મેક્સને જ લૉન્ચ કરી શકે છે. જ્યારે આઇફોન ૧૮ અને આઇફોન ૧૮e મોડેલ ૨૦૨૭માં રજૂ કરવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં આઇફોન ફોલ્ડને પણ એક અલગ લૉન્ચ ડેટ મળી શકે છે.

શું હશે આઇફોન ફોલ્ડનું ભવિષ્ય? 
એપલના ફોલ્ડેબલ ડિવાઇસને લઈને ઉત્સુકતા સતત જળવાઈ રહી છે. સેમસંગ અને અન્ય બ્રાન્ડ્સ પહેલેથી જ આ સેગમેન્ટમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરી ચૂકી છે. આવી સ્થિતિમાં એપલ મોડું પણ એક શક્તિશાળી પ્રોડક્ટ સાથે માર્કેટમાં ઉતરવા માંગે છે. કંપની ઈચ્છે છે કે લૉન્ચ વખતે તેનો ફોલ્ડેબલ આઇફોન માર્કેટમાં શ્રેષ્ઠ ટેક્નોલોજી સાથે આવે. તેથી ચાહકોએ હવે થોડી વધુ રાહ જોવી પડશે.

