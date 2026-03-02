Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

મહિન્દ્રા XEV 9eનું સૌથી લગ્જરી વેરિઅન્ટ થયું લોન્ચ! 16-સ્પીકર સાઉન્ડ અને 500 કિમી રેન્જ, કિંમત જાણીને ચોકી જશો

Mahindra XEV 9e New Edition: મહિન્દ્રાએ તેની ઇલેક્ટ્રિક SUV XEV 9eનું નવું સિનેલક્સ એડિશન રજૂ કર્યું છે, જે થિયેટર જેવું કેબિન, 16-સ્પીકર હરમન કાર્ડન સાઉન્ડ સિસ્ટમ, 79 kWh બેટરી અને 500 કિમીથી વધુની રેન્જ સાથે આવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 02, 2026, 03:15 PM IST

Trending Photos

મહિન્દ્રા XEV 9eનું સૌથી લગ્જરી વેરિઅન્ટ થયું લોન્ચ! 16-સ્પીકર સાઉન્ડ અને 500 કિમી રેન્જ, કિંમત જાણીને ચોકી જશો

Mahindra XEV 9e New Edition: ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના વધતા યુગમાં, મહિન્દ્રાએ ફરી એકવાર બજારમાં ધૂમ મચાવી છે. કંપનીએ તેની લોકપ્રિય ઇલેક્ટ્રિક SUV, XEV 9e નું નવું અને વધુ પ્રીમિયમ વર્ઝન રજૂ કર્યું છે, જેનું નામ સિનેલક્સ એડિશન(Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition) છે. નામ સૂચવે છે તેમ, આ એડિશન ખાસ કરીને એવા ગ્રાહકો માટે છે જેઓ ફક્ત સવારી નહીં, પણ વૈભવી અનુભવ ઇચ્છે છે. આ નવા વેરિઅન્ટ માટે બુકિંગ 2 માર્ચથી શરૂ થશે, અને ડિલિવરી 10 માર્ચથી શરૂ થશે.

પ્રીમિયમ એક્સટીરિયર અને નવા રંગ વિકલ્પો

Add Zee News as a Preferred Source

સિનેલક્સ એડિશન (Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition)માં સંપૂર્ણપણે નવી ડિઝાઇન નથી, પરંતુ તેને વધુ પ્રીમિયમ દેખાવ આપવા માટે નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. SUV હવે સેટીન બ્લેક અને સેટીન વ્હાઇટ જેવા નવા રંગોમાં મળશે. અંદરની થીમ ચેસ્ટનટ બ્રાઉન અને નોક્ટર્ન બ્લેક છે, જે કેબિનને વધુ સારો અનુભવ આપે છે.

બહારની ડિઝાઇન એ જ સ્પોર્ટી સ્ટાઇલ જાળવી રાખે છે, જેમાં LED હેડલેમ્પ્સ અને અનન્ય રીતે ડિઝાઇન કરેલા ટેલ લેમ્પ્સનો સમાવેશ થાય છે. એકંદર દેખાવ એ જ રહે છે, પરંતુ ફિનિશ વધુ ક્લાસી બની ગયું છે.

કેબિનમાં સિનેમા જેવો અનુભવ

આ એડિશનની સૌથી મોટી ખાસિયત તેનું ઇન્ટિરિયર છે. અંદર બેસતાની સાથે જ તમને એક અલગ જ વાતાવરણનો અનુભવ થશે. તેમાં કોસ્ટ-ટુ-કોસ્ટ ટ્રિપલ HD ડિસ્પ્લે સેટઅપ છે, જે આખા ડેશબોર્ડને આવરી લે છે. તે ડોલ્બી એટમોસ સરાઉન્ડ સાઉન્ડ સાથે 16-સ્પીકર હાર્મન કાર્ડન ઓડિયો સિસ્ટમ સાથે પણ આવે છે.

વધુમાં, ઇન્ફિનિટી રૂફ અને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવી એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ કેબિનને લાઉન્જ જેવો અનુભવ આપે છે. આ સેટઅપ લાંબા ડ્રાઇવ દરમિયાન પર્સનલ થિયેટર જેવો અનુભવ પ્રદાન કરવાનું વચન આપે છે.

શક્તિશાળી બેટરી અને 500 કિમીથી વધુ રેન્જ

XEV 9e સિનેલક્સ એડિશન પેક થ્રી ટ્રીમ પર આધારિત છે અને તેમાં 79 kWh બેટરી પેક છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે એક જ ચાર્જ પર 500 કિલોમીટરથી વધુની ડ્રાઇવિંગ રેન્જ આપી શકે છે.

તે VisionX AR હેડ-અપ ડિસ્પ્લે, આઇ આઇડેન્ટિટી ડ્રાઇવર અને ઓક્યુપેન્ટ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, ઓટો પાર્ક આસિસ્ટ સાથે હેન્ડ્સ-ફ્રી પાર્કિંગ અને Secure360 સેફ્ટી સ્યુટ જેવી અદ્યતન સુવિધાઓ પણ પ્રદાન કરે છે.

Mahindra XEV 9e Cineluxe Edition Launched At Rs 29.35 Lakh: Specs, Features And More

ટેકનોલોજી અને આરામ સુવિધાઓનો ભંડાર

આ લક્ઝરી વેરિઅન્ટમાં ઘણી સ્માર્ટ સુવિધાઓ પણ છે. કેમ્પ, કીપ અને પાવપાલ HVAC મોડ્સ, કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવા ડ્રાઇવ મોડ્સ, ડિજિટલ કી, સિક્યોર360 પ્રો અને પર્સનલ યુઝર્સ પ્રોફાઇલ્સ જેવી સુવિધાઓ કારને વપરાશકર્તાની પસંદગીઓ અનુસાર સેટિંગ્સને અનુકૂલિત કરવામાં મદદ કરે છે.

એકંદરે, આ એડિશન ફક્ત દેખાવ વિશે જ નથી, પરંતુ નોંધપાત્ર તકનીકી ધાર પણ પ્રદાન કરે છે.

કિંમત

મહિન્દ્રા XEV 9e સિનેલક્સ એડિશનની કિંમત 29.35 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. તે સ્ટાન્ડર્ડ XEV 9e કરતા થોડી વધુ મોંઘી છે, પરંતુ તેની પ્રીમિયમ આંતરિક ગુણવત્તા અને વૈભવી અનુભૂતિને કારણે તફાવત સમજી શકાય છે.

એ નોંધનીય છે કે આ મોડેલને ICOTY 2026માં ગ્રીન કાર ઓફ ધ યરના પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. આ જ કારણ છે કે તે સેલિબ્રિટીઝ, રમતગમતના વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયિક નેતાઓમાં લોકપ્રિય બની રહ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Mahindra XEV 9e New EditionMahindra XEV 9e Cineluxe EditionGujarati NewsTech NewsAuto newsMahindra XEV 9eMahindra New car

Trending news