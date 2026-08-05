/આવી ગઈ નવી Mahindra Scorpio-N, પેનોરેમિક સનરૂફ અને શાનદાર ફીચર્સ સાથે દમદાર લુકે મચાવી ધમાલ

Mahindra Scorpio N Facelift: મહિન્દ્રા ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે. કંપનીએ આજે 2026 Scorpio-Nને સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરી છે. કંપની નવી સ્કોર્પિયો-એનમાં ઘણી નવી સુવિધાઓ ઓફર કરી રહી છે. તેના એન્જિન અને પાવરટ્રેનમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા નથી. નવી Scorpio-N 13.69 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે. તેને પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન સાથે કુલ સાત વેરિઅન્ટમાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે. ચાલો તેના ફીચર્સ પર નજર કરીએ.
Scorpio-Nમાં એડ કરાયું પેનોરેમિક સનરૂફ
2026 Scorpio-Nમાં સૌથી મોટું અપડેટ પેનોરેમિક સનરૂફ છે. આ ફીચર ટોપ-સ્પેક Z8L વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. Z8Lમાં 540-ડિગ્રી સરાઉન્ડ-વ્યૂ કેમેરા અને બ્લાઇન્ડ-વ્યૂ મોનિટર પણ છે, જે પાર્કિંગ અને ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે આસપાસના વાતાવરણનો વધુ સારો દેખાવ પૂરો પાડે છે.
SUVના મિડ- અને અપર-સ્પેક વેરિઅન્ટમાં ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમને પણ અપગ્રેડ કરવામાં આવી છે. ડેશબોર્ડમાં હવે ભૌતિક બટનો સાથે 12.29 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ છે. કંપનીએ જૂના એનાલોગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટરને નવા 10.25 ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટરથી બદલી નાખ્યું છે, જે ત્રણ કન્ફિગરેબલ ડિસ્પ્લે લેઆઉટ ઓફર કરે છે.
18 ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ અને 65W ચાર્જિંગ
Z8T અને તેનાથી ઉપરના વર્ઝન હવે મોટા 18-ઇંચ ડાયમંડ-કટ એલોય વ્હીલ્સ સાથે આવે છે. અગાઉ, તેમાં 17 ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ હતા. ફ્રન્ટ હરોળમાં 65W USB ટાઇપ-C ફાસ્ટ-ચાર્જિંગ પોર્ટ પણ ઓફર કરવામાં આવે છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન સમાન
નવી સ્કોર્પિયો-N માટે એન્જિન વિકલ્પો સમાન રહે છે. તે 2.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન અને 2.2-લિટર ડીઝલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. બંને એન્જિન મેન્યુઅલ અને ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ છે. વેરિઅન્ટ પર આધાર રાખીને, SUV 2WD અને 4WD ડ્રાઇવટ્રેન સાથે પણ ખરીદી શકાય છે.
ટોપ-એન્ડ વેરિઅન્ટની કિંમત 25.49 લાખ
2026 મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો-N ની કિંમત Z2 પેટ્રોલ મેન્યુઅલ વેરિઅન્ટ માટે 13.69 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. રેન્જ-ટોપિંગ Z8L ADAS 7-સીટર ડીઝલ 4WD ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટની કિંમત 25.49 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. નવી સુવિધાઓ સાથે, સ્કોર્પિયો-N વધુ પ્રીમિયમ પેકેજ બની ગયું છે, અને વેચાણ મજબૂત રહેવાની અપેક્ષા છે.
Vision Sની પણ રાહ
મહિન્દ્રા આ મહિને તેના Vision Sનું પ્રોડક્શન-રેડી વર્ઝન લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. તે મહિન્દ્રાના નવા NU_IQ પ્લેટફોર્મ પર આધારિત છે. પરીક્ષણ પહેલાથી જ ચાલી રહ્યું છે. SUVમાં ટેકનોલોજીથી ભરપૂર કેબિન સાથે પ્રીમિયમ અને બોક્સી ડિઝાઇન હોવાની અપેક્ષા છે. તેમાં મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, સંપૂર્ણ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને ઘણી આધુનિક સુવિધાઓ હોઈ શકે છે.