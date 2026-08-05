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આવી ગઈ નવી Mahindra Scorpio-N, પેનોરેમિક સનરૂફ અને શાનદાર ફીચર્સ સાથે દમદાર લુકે મચાવી ધમાલ

Mahindra Scorpio N Facelift: મહિન્દ્રા Scorpio-N ફેસલિફ્ટ આવી ગઈ છે. કંપનીએ SUVમાં ઘણી નવી સુવિધાઓ ઉમેરી છે. જો કે, તેના એન્જિન અને પાવરટ્રેનમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા નથી. નવી Scorpio-N ₹13.69 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 05, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:13 PM IST
આવી ગઈ નવી Mahindra Scorpio-N, પેનોરેમિક સનરૂફ અને શાનદાર ફીચર્સ સાથે દમદાર લુકે મચાવી ધમાલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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