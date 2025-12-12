જાન્યુઆરીથી વધી જશે આ કંપનીની દરેક કારના ભાવ, ખરીદવાનો વિચાર હોય તો, જાણો અપડેટ
Car Price Hike: નબળા રૂપિયાને ટાંકીને, કાર કંપનીએ ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ અગાઉ ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી હતી. આગામી દિવસોમાં અન્ય કંપનીઓ પણ આવી જ જાહેરાત કરી શકે છે.
Trending Photos
Car Price Hike: જો તમે નવા વર્ષમાં કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારે વધુ કિંમત ચૂકવવી પડી શકે છે. આ સંદર્ભમાં, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ઇન્ડિયાએ જાન્યુઆરીથી શરૂ થતા તેના વાહનો પર 2% સુધીના ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, કંપનીએ આ ભાવ સુધારાના મુખ્ય કારણો તરીકે વધતા સંચાલન ખર્ચ અને યુરો સામે ભારતીય રૂપિયાની સતત નબળાઈને ગણાવી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ મર્યાદિત ભાવ વધારો 2025માં લક્ઝરી ઓટોમોબાઇલ ઉદ્યોગ સામેના વિદેશી વિનિમય દબાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
કંપનીઓનો સામનો કરી રહેલા મુખ્ય પડકારો
- નબળો રૂપિયો: કંપનીના MD અને CEO સંતોષ ઐયરના મતે, ચલણ પડકારો અપેક્ષા કરતા લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહ્યા છે. યુરો સતત 100 રૂપિયાથી ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે લાંબા ગાળાની અસ્થિરતા ઊભી કરે છે.
- વધતો ખર્ચ: નબળો રૂપિયો આયાતી ઘટકો (સ્થાનિક ઉત્પાદન માટે હોય કે સંપૂર્ણપણે બિલ્ટ-અપ CBU વાહનો માટે) વધુ મોંઘા બનાવી રહ્યો છે.
- પુરવઠા શૃંખલા દબાણ: પુણે સ્થિત કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન વિદેશી વિનિમય પરિસ્થિતિએ પુરવઠા શૃંખલામાં નોંધપાત્ર ખર્ચ દબાણ બનાવ્યું છે.
- અન્ય ઇનપુટ ખર્ચ: વધતા ઇનપુટ ખર્ચ, કોમોડિટીના ભાવ, લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ અને સામાન્ય ફુગાવા પણ કંપનીની નફાકારકતા પર દબાણ લાવી રહ્યા છે.
કંપનીનું વલણ અને ગ્રાહક રાહત
કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેની સ્થાનિકીકરણ વ્યૂહરચનાએ ખર્ચ વધારાનો મોટો ભાગ સરભર કરવામાં મદદ કરી છે, પરંતુ લાંબા ગાળાની કામગીરી ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ ભાવ ગોઠવણ જરૂરી બની ગઈ છે. ગ્રાહકો માટે રાહત આપતા, ઐયરે કહ્યું કે RBI દ્વારા રેપો રેટમાં સતત ઘટાડાને કારણે, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ ગ્રાહકોને વ્યાજ દરમાં રાહત આપવા સક્ષમ છે. આ ભાવ વધારાની અસરને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે.
ઉદ્યોગના વલણો
મર્સિડીઝ-બેન્ઝ ઇન્ડિયા વધતા ખર્ચને કારણે ભાવમાં વધારો કરવામાં એકલી નથી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, BMW ઇન્ડિયાએ પણ અગાઉ જાન્યુઆરીથી વાહનોના ભાવમાં વધારો કરવાની યોજના જાહેર કરી હતી, જે રૂપિયાની નબળાઈને ટાંકીને ઉદ્યોગમાં વધતા ખર્ચ દબાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે. એવી શક્યતા છે કે સ્થાનિક ઓટોમેકર્સ ટૂંક સમયમાં તેનું પાલન કરી શકે છે. તેથી, નવા વર્ષની શરૂઆતથી કાર ખરીદવી વધુ મોંઘી થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે