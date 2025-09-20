iPhone ઊંચી કિંમત પાછળનું ખુલ્યું રહસ્ય! શું તમે જાણો છો કે તમારા ફોનનો સૌથી મોંઘો પાર્ટ કયો છે?
High Price iPhone: આઇફોનનો સૌથી મોંઘો અને મહત્વપૂર્ણ ભાગ તેનો આ પાર્ટ છે, જેની કિંમત 150-200 ડોલરની વચ્ચે હોય છે. વધુમાં, એપલની A-સિરીઝ બાયોનિક ચિપ, મલ્ટી-કેમેરા સેટઅપ, હાઇ-સ્પીડ NAND સ્ટોરેજ અને પ્રીમિયમ મટિરિયલ્સ પણ આઇફોનની કિંમતમાં ફાળો આપે છે.
High Price iPhone: દર વર્ષે, નવા આઇફોન મોડેલ્સના લોન્ચ સાથે, તેમની કિંમતો વિશે ચર્ચાઓ વધે છે. લોકો ઘણીવાર પ્રશ્ન કરે છે કે અન્ય સ્માર્ટફોનની તુલનામાં આઇફોન આટલો મોંઘો કેમ બને છે. જવાબ એપલની પ્રીમિયમ ગુણવત્તા, હાઇ-ટેક ઘટકો અને ઉત્તમ સોફ્ટવેર ઑપ્ટિમાઇઝેશન છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આઇફોનનો સૌથી મોંઘો ભાગ શું છે? ચાલો આઇફોનની ઊંચી કિંમત અને તેના સૌથી મોંઘા ભાગો પાછળના કારણો શું છે.
આઇફોનનો કયો પાર્ટ સૌથી મોંઘો છે?
આઇફોનનો સૌથી મોંઘો અને મહત્વપૂર્ણ ભાગ તેનું ડિસ્પ્લે છે. એપલ તેના આઇફોનમાં OLED અથવા સુપર રેટિના XDR ડિસ્પ્લેનો ઉપયોગ કરે છે, જે સેમસંગ અને LG જેવી અગ્રણી કંપનીઓ દ્વારા ઉત્પાદિત થાય છે. આ ડિસ્પ્લે હાઇ-ટેક છે અને HDR સપોર્ટ, ઉચ્ચ બ્રાઇટનેસ, નવા રંગ ચોકસાઈ અને સરળ સ્પર્શ પ્રતિભાવ જેવી સુવિધાઓ ધરાવે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ફક્ત iPhoneના ડિસ્પ્લેની કિંમત 150થી 200 રૂપિયા (આશરે રૂ. 12,500 થી 16,700) ની વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે iPhone ના ડિસ્પ્લે તૂટે ત્યારે તેને રિપેર કરવું ખૂબ ખર્ચાળ છે.
અન્ય મોંઘા પાર્ટ
ડિસ્પ્લે iPhoneનો સૌથી મોંઘો ભાગ હોવા છતાં, અન્ય ઘટકો પણ તેની આસમાને પહોંચેલી કિંમતમાં ફાળો આપે છે. એપલની A-સિરીઝ બાયોનિક ચિપ, જે તેના ઉત્તમ પ્રદર્શન અને ઉર્જા કાર્યક્ષમતા માટે જાણીતી છે, તે ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન માટે ખૂબ ખર્ચાળ છે. વધુમાં, iPhone નું મલ્ટી-કેમેરા સેટઅપ, જેમાં અદ્યતન સેન્સર, ઓપ્ટિકલ ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝેશન (OIS) અને AI-આધારિત પ્રોસેસિંગ છે, તે પણ ખૂબ ખર્ચાળ છે.
iPhoneમાં વપરાતું હાઇ-સ્પીડ NAND ફ્લેશ સ્ટોરેજ પણ અન્ય સ્માર્ટફોન કરતા વધુ ખર્ચાળ છે. વધુમાં, સર્જિકલ-ગ્રેડ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને સિરામિક શીલ્ડ ગ્લાસ જેવા પ્રીમિયમ બોડી મટિરિયલ્સ પણ iPhone ની કિંમતમાં વધારો કરે છે. લાંબા સમય સુધી ચાલતી બેટરી અને ઝડપી ચાર્જિંગ માટે રચાયેલ બેટરી પણ તેની કિંમતમાં ફાળો આપે છે.
સોફ્ટવેર અને બ્રાન્ડ વેલ્યુ ફાળો આપે છે
iPhoneની હાઈ કિંમત ફક્ત હાર્ડવેર સુધી મર્યાદિત નથી. એપલની iOS ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, મજબૂત સુરક્ષા સુવિધાઓ, લાંબા ગાળાના સોફ્ટવેર અપડેટ્સ અને ઉત્તમ એપ ઓપ્ટિમાઇઝેશન તેને પ્રીમિયમ બનાવે છે. વધુમાં, સંશોધન અને વિકાસ (R&D) અને બ્રાન્ડ વેલ્યુમાં એપલનું ભારે રોકાણ પણ આઇફોનને અન્ય સ્માર્ટફોનથી અલગ પાડે છે.
