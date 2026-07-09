/છેલ્લા 6 મહિનામાં 1.14 લાખ ઘરોમાં પહોંચી આ SUV, વેચાણમાં બની નંબર-1; કિંમત ₹5.70 લાખ

ભારતીય માર્કેટમાં ટાટાની પોપુલર માઇક્રો એસયુવી પંચને ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે. તેનો અંદાજ તે વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ટાટા પંચ વર્ષ 2026ના પ્રથમ છ મહિના એટલે કે જાન્યુઆરીથી જૂન દરમિયાન દેશની બેસ્ટ-સેલિંગ એસયુવી બની ગઈ. ટાટા પંચના આ દરમિયાન કુલ 1,13,651 યુનિટનું વેચાણ થયું છે. જો પાછલા મહિના એટલે કે જૂન 2026ની વાત કરીએ તો 21000 યુનિટથી વધુ એસયુવીનું વેચાણ કરી પંચ દેશની બેસ્ટ સેલિંગ કાર પણ બની ગઈ છે. આવો જાણીએ ટાટા પંચના વેચાણ, ફીચર્સ અને કિંમત વિશે.
કંઈક આવી છે પંચની ડિઝાઇન
ટાટા પંચને એક મસ્કુલર અને બોલ્ડ એસયુવી ડિઝાઇન આપવામાં આવી છે. તેના ફ્રંટમાં એલઈડી ડીઆરએલ અને એટ્રેક્ટિવ ગ્રિલ મળે છે. કારમાં 193 મિમીનું શાનદાર ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ અને શાર્ક ફિન એન્ટીના મળે છે. ઈન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો તેની કેબિનને મોડર્ન બનાવવામાં આવી છે. તેમાં 10.25 ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ મળે છે, જે વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ ઓટો એન્ડ એપલ કારપ્લેને સપોર્ટ કરે છે. આ સિવાય વોઇસ અસિસ્ટેડ સનરૂફ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને વાયરલેસ ફોન ચાર્જિંગ જેવા પ્રીમિયમ ફીચર્સ તેની સફરને આરામદાયક બનાવે છે.
દમદાર એન્જિન અને પરફોર્મંસ
પરફોર્મંસ માટે ટાટા પંચમાં 1.2 લીટરનું રેવોટ્રોન પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. તે 87bhp નો મેક્સિમમ પાવર અને 115Nm નો પીક ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ સાથે તેમાં એક 1.2 લીટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનનો વિકલ્પ પણ સામેલ છે. આ ગાડી 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક (AMT) ગિયરબોક્સ વિકલ્પની સાથે આવે છે. જે લોકો ઓછા ખર્ચમાં વધુ સફર કરવા ઈચ્છે છે, તેના માટે કંપની ટ્વિન-સિલિન્ડર તકનીક સીએનજી વેરિએન્ટ પણ ઓફર કરે છે.
શાનદાર છે પંચની માઇલેજ
માઇલેજના મામલામાં પણ ટાટા પંચ નિરાશ કરતી નથી. તેનું પેટ્રોલ વેરિએન્ટ 18.9થી 20 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. તો તેનું સીએનજી વેરિએન્ટ 23.5થી 26.99 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામ જેટલી માઇલેજ આપે છે. આ માઇક્રો એસયુવીમાં સામાન રાખવા માટે 366 લીટરની બૂટ સ્પેસ મળે છે. પરંતુ સીએનજી વેરિએન્ટમાં આ સ્પેસ ઘટી 210 લીટર રહી જાય છે.
5-સ્ટાર સેફ્ટીથી છે લેસ
સેફ્ટીના મામલામાં પણ ટાટા પંચ દેશની ભરોસાપાત્ર કારમાંથી એક છે. તેને ભારત એનકેપ (BNCAP) અને ગ્લોબલ એનકેપ ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર સુરક્ષા રેટિંગ મળ્યું છે. કારના બેઝ મોડલમાં 6 એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ મળે ચે. આ સાથે ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ અને ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ પણ સામેલ છે. ભારતીય બજારમાં ટાટા પંચની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.69 લાખથી શરૂ થઈ ટોપ મોડલ માટે 10.67 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે.