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રાહનો આવવાનો છે અંત, ધુમ મચાવવા આવી રહી છે આ ડીઝલ SUV, ફોર્ચ્યુનરની વધશે ટેન્શન


Skoda Kodiaq Diesel Price: સ્કોડા આવતા વર્ષે, એટલે કે, 2027માં ભારતમાં કોડિયાક એસયુવીનું ડીઝલ વર્ઝન લોન્ચ કરી શકે છે. એકદમ નવી કોડિયાક ડીઝલ ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર, એમજી ગ્લોસ્ટર, ફોક્સવેગન ટેરોન અને ટિગુઆન આર-લાઇન જેવી શક્તિશાળી એસયુવી સાથે સ્પર્ધા કરશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 16, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:40 PM IST
રાહનો આવવાનો છે અંત, ધુમ મચાવવા આવી રહી છે આ ડીઝલ SUV, ફોર્ચ્યુનરની વધશે ટેન્શન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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