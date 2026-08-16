/રાહનો આવવાનો છે અંત, ધુમ મચાવવા આવી રહી છે આ ડીઝલ SUV, ફોર્ચ્યુનરની વધશે ટેન્શન

Skoda Kodiaq Diesel Price: જો તમે ડીઝલથી ચાલતી એસયુવી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો થોડી રાહ જોવો. સ્કોડા ભારતીય બજારમાં ડીઝલ એન્જિન પાછું લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. કાર્ટોકના અહેવાલ મુજબ, કંપની આવતા વર્ષે, એટલે કે, 2027 માં ભારતમાં કોડિયાક એસયુવીનું ડીઝલ વર્ઝન લોન્ચ કરી શકે છે. એકદમ નવી કોડિયાક ડીઝલ ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર, એમજી ગ્લોસ્ટર, ફોક્સવેગન ટેરોન અને ટિગુઆન આર-લાઇન જેવી શક્તિશાળી એસયુવી સાથે સ્પર્ધા કરશે. કોડિયાક ડીઝલ શરૂઆતમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં CBU (સંપૂર્ણપણે બિલ્ટ યુનિટ) તરીકે ભારતમાં લાવવામાં આવી શકે છે. કંપનીએ તાજેતરમાં કોડિયાક આરએસને સીબીયુ મોડેલ તરીકે પણ લોન્ચ કર્યું છે.
ડિઝાઇન અને સુવિધાઓમાં બહુ ફેરફાર નથી
કોડિયાક ડીઝલની ડિઝાઇન અને આંતરિક ભાગ વર્તમાન કોડિયાકથી ખાસ અલગ નહીં હોય. SUVમાં ગ્રીલ સુધી વિસ્તરેલા સ્લિમ LED DRL હોવાની અપેક્ષા છે. આગળ અને પાછળના બમ્પરમાં પણ નાના ફેરફારોની અપેક્ષા છે. સાઇડ પ્રોફાઇલ તેના લાંબા વ્હીલબેઝ અને મજબૂત SUV સ્ટેન્સને જાળવી રાખશે, જ્યારે પાછળના ભાગમાં C-આકારના કનેક્ટેડ LED ટેલલેમ્પ્સ હશે.
અંદરના ભાગ તેના પ્રીમિયમ અને વ્યવહારુ લેઆઉટને પણ જાળવી રાખશે તેવી અપેક્ષા છે. SUVમાં ત્રણ-લાઈન સિટીંગ હશે. સુવિધાઓમાં 12.9-ઇંચ ઇન્ફોટેનમેન્ટ ટચસ્ક્રીન, 10-ઇંચ ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે, પેનોરેમિક સનરૂફ, એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ અને વાયરલેસ ચાર્જિંગનો સમાવેશ થાય છે. ડીઝલ વર્ઝનની કેબિન ડિઝાઇન અને રંગ થીમ વર્તમાન કોડિયાક જેવી જ હોવાની અપેક્ષા છે.
2.0-લિટર ડીઝલ એન્જિન અને AWD
નવું કોડિયાક ડીઝલ MQB ઇવો પ્લેટફોર્મ પર બનાવવામાં આવશે. તેનું મુખ્ય હાઇલાઇટ 2.0-લિટર ટર્બોચાર્જ્ડ ડીઝલ એન્જિન હશે. આ એન્જિન લગભગ 193 bhp અને 400 Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેને 7-સ્પીડ DSG ડ્યુઅલ-ક્લચ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. SUVમાં AWD (ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ) સિસ્ટમ પણ હશે. આનો અર્થ એ છે કે કોડિયાક ડીઝલ ફક્ત હાઇવે પર વધુ સારી ટૂરિંગ જ નહીં, પણ ઉબડખાબડ ભૂપ્રદેશ અને કઠિન પરિસ્થિતિઓમાં પણ વધુ સારું ટ્રેક્શન પ્રદાન કરશે.
2027માં લોન્ચ
કોડિયાક ડીઝલ 2027માં ભારતમાં લોન્ચ થવાની અપેક્ષા છે. કિંમત હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ CBU આયાત હોવાથી, તે સસ્તી SUV નહીં હોય. જો કે, શક્તિશાળી 2.0-લિટર ડીઝલ એન્જિન, AWD, ત્રણ-પંક્તિ બેઠક અને પ્રીમિયમ સુવિધાઓ તેને ફોર્ચ્યુનર અને ગ્લોસ્ટરની તુલનામાં એક અલગ વિકલ્પ બનાવી શકે છે, ખાસ કરીને એવા ગ્રાહકો માટે કે જેઓ ડીઝલ એન્જિન સાથે પ્રીમિયમ, ફીચર-લોડેડ SUV ઇચ્છે છે.