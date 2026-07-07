/હવે છત્રી હાથમાં રાખવાની જરૂર નથી! હવામાં ઉડીને તમારી સાથે ચાલશે વિશ્વની પહેલી AI છત્રી, જુઓ વિડિઓ

AI Umbrella: કલ્પના કરો કે તમે રસ્તા પર ચાલતા હોવ અને એક છત્રી તમારી ઉપર આપમેળે ઉડતી હોય, તમારી દરેક હિલચાલ સાથે ગ્લાઇડ કરતી હોય. તેને પકડવાની કે સંભાળવાની કોઈ જરૂર નથી. તે કોઈ વિજ્ઞાન સાહિત્ય ફિલ્મના દ્રશ્ય જેવું લાગે છે, પરંતુ હવે તે વાસ્તવિકતા છે. વિશ્વની પ્રથમ સંપૂર્ણ સ્વાયત્ત AI છત્રીએ સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી છે. તેનો વિડિઓ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, અને લોકો આ અનોખી શોધથી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે.
આ AI છત્રી કોણે બનાવી?
આ અનોખી ઉડતી છત્રી કેનેડિયન એન્જિનિયર જોન ત્સે દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. તે તેની યુટ્યુબ ચેનલ, "આઈ બિલ્ડ સ્ટફ" પર તેના લેટેસ્ટ પ્રોજેક્ટ્સ શેર કરી છે. તેણે શરૂઆતમાં મેન્યુઅલી નિયંત્રિત મોડેલ બનાવ્યું હતું, પરંતુ પછીથી તેને સંપૂર્ણપણે સ્વ-ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ શામેલ કરવા માટે અપગ્રેડ કર્યું. હવે, આ છત્રી કોઈપણ રિમોટ કે મેન્યુઅલ કંટ્રોલ વિના તેના યુઝર ઉપર ઉડે છે.
જો કે, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા વિડિઓની સાથે એક ભ્રામક દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઘણી પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ AI છત્રીની શોધ એક મહિલા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જો કે, વાયરલ સામગ્રીને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે નવા અને ગેરમાર્ગે દોરનારા કૅપ્શન સાથે જૂના વીડિયો શેર કરવા અસામાન્ય નથી.
તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
આ AI છત્રી ડ્રોન ટેકનોલોજી ટાઈમ ઓફ ફ્લાઇટ (ToF) ડેપ્થ કેમેરા અને નાના ઓનબોર્ડ કમ્પ્યુટરની મદદથી કાર્ય કરે છે. કેમેરા સતત વપરાશકર્તાના માથાની સ્થિતિને ટ્રેક કરે છે, અને ડ્રોન તે મુજબ તેની દિશા બદલે છે. વ્યક્તિ આગળ વધે છે, ડાબે કે જમણે વળે છે, અથવા ગતિ બદલે છે, આ ઉડતી છત્રી વપરાશકર્તાના માથા ઉપર રહે છે. તેનો હેતુ છત્રી પકડી રાખ્યા વિના તેમને વરસાદ અને તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશથી બચાવવાનો છે.
ટેકનોલોજી તરફ એક મોટું પગલું
આ શોધને પોતાનામાં ખૂબ જ અનોખી માનવામાં આવે છે. આ દર્શાવે છે કે ડ્રોન ટેકનોલોજી અને કમ્પ્યુટર વિઝન ફક્ત ઔદ્યોગિક કે લશ્કરી એપ્લિકેશનો સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેનો ઉપયોગ રોજિંદા જીવનને સરળ બનાવવા માટે પણ થઈ શકે છે. જો ભવિષ્યમાં આ ટેકનોલોજી સરળતાથી ઉપલબ્ધ થશે, તો લોકોને વરસાદમાં કે ચમકતા છત્રીઓ વહન કરવાની જરૂર નહીં પડે.