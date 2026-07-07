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હવે છત્રી હાથમાં રાખવાની જરૂર નથી! હવામાં ઉડીને તમારી સાથે ચાલશે વિશ્વની પહેલી AI છત્રી, જુઓ વિડિઓ

AI Umbrella: આ AI છત્રી ડ્રોન ટેકનોલોજી અને નાના ઓનબોર્ડ કમ્પ્યુટર સાથે કામ કરે છે. કેમેરાથી યુઝરના માથાની સ્થિતિને ટ્રેક કરે છે, અને ડ્રોન તે મુજબ તેની દિશા બદલે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 07, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:11 PM IST
હવે છત્રી હાથમાં રાખવાની જરૂર નથી! હવામાં ઉડીને તમારી સાથે ચાલશે વિશ્વની પહેલી AI છત્રી, જુઓ વિડિઓ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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