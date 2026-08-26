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તમારા ફોન અને સિમ કાર્ડમાં હોય છે સોનું ! શું તમે તેને કાઢીને કમાઈ શકો છો પૈસા ? જાણો

Gold In SIM Card: તમારા જૂના મોબાઇલ ફોન અને સિમ કાર્ડમાં ખૂબ ઓછી માત્રામાં સોનું હોય છે, પરંતુ ઘરે બેઠા સરળતાથી પૈસા કમાવવા શક્ય નથી. મોટા ભાગના લોકો કહે છે કે સોનાને તેમાંથી કાઢી શકાય છે અને તેમાં કેટલા પ્રમાણમાં  સોનું આવે છે, તેના વિશે ચાલો જાણીએ.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 26, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:57 PM IST
તમારા ફોન અને સિમ કાર્ડમાં હોય છે સોનું ! શું તમે તેને કાઢીને કમાઈ શકો છો પૈસા ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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