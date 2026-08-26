/તમારા ફોન અને સિમ કાર્ડમાં હોય છે સોનું ! શું તમે તેને કાઢીને કમાઈ શકો છો પૈસા ? જાણો

Gold In SIM Card: જો તમે ક્યારેય સાંભળ્યું હોય કે તમારા જૂના મોબાઇલ ફોન અને સિમ કાર્ડમાં સોનું હોય છે, તો આ સંપૂર્ણપણે ખોટું નથી. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોમાં ખરેખર થોડી માત્રામાં સોનું હોય છે. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે તમે આસપાસ પડેલા કોઈ જૂના ફોન અથવા સિમ કાર્ડમાંથી સોનું કાઢીને સરળતાથી પૈસા કમાઈ શકો છો.
સોનાનો ઉપયોગ મોબાઇલ ફોનમાં થાય છે, ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ અને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ (PCB)ના અમુક ભાગોમાં. સોનાના વિશિષ્ટ ગુણધર્મો એ છે કે તે કાટનો પ્રતિકાર કરે છે અને સારી વિદ્યુત વાહકતા પ્રદાન કરે છે, જે તેને ખૂબ જ નાના ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને કનેક્શનમાં ફેવરીટ પસંદગી બનાવે છે.
આ માહિતી રિસર્ચમાં બહાર આવી
2026માં પ્રકાશિત થયેલા એક અભ્યાસમાં 1998થી 2021 વચ્ચે ઉત્પાદિત 45 મોબાઇલ ફોનના PCBsનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં જાણવા મળ્યું કે સ્માર્ટફોન PCBsમાં સોનાની સરેરાશ સાંદ્રતા આશરે 428 ppm હતી, જ્યારે જૂના ફીચર-ફોન PCBsમાં, આ આંકડો આશરે 1244 ppm હતો. આનો અર્થ એ થયો કે PCBsમાં સોનાની સાંદ્રતા સમય જતાં ઘટી જાય છે.
બીજા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું કે વિવિધ મોબાઇલ PCBsમાં સોનાનું પ્રમાણ વજન દ્વારા આશરે 0.009 ટકાથી 0.017 ટકા સુધી હતું. આ ખૂબ જ નાની રકમ છે, પરંતુ જ્યારે હજારો કે લાખો જૂના ફોન એકસાથે રિસાયકલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ નાની રકમ નોંધપાત્ર બની જાય છે.
શું સિમ કાર્ડમાં પણ સોનું હોય છે?
હા, સિમ કાર્ડના કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ પર ગોલ્ડ પ્લેટિંગનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ટેલિકોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ સેન્ટર ઓફ ઇન્ડિયાના સિમ સ્પષ્ટીકરણો સંપર્કોને નિકલ સ્તરથી સુરક્ષિત રાખવાનું કહે છે, ત્યારબાદ સોનાનો સ્તર. આનો હેતુ વધુ સારી યાંત્રિક સુરક્ષા અને વિશ્વસનીય વિદ્યુત સંપર્ક પ્રદાન કરવાનો છે. જો કે, સિમ કાર્ડ પર સોનાનું પડ ખૂબ જ પાતળું હોય છે, જેના કારણે થોડા જૂના સિમ કાર્ડમાંથી સોનું કાઢવાનું નફાકારક નથી.
તો જૂના ફોનમાંથી પૈસા કેવી રીતે બને છે?
સોનાનું સાચું મૂલ્ય મોટા પાયે ઈ-કચરાના રિસાયક્લિંગમાં રહેલું છે. યુએસ ઈપીએ અનુસાર, દસ લાખ જૂના મોબાઈલ ફોનને રિસાયક્લિંગ કરવાથી આશરે 75 પાઉન્ડ (લગભગ 34 કિલોગ્રામ) સોનું મેળવી શકાય છે. વધુમાં, આશરે 35,000 પાઉન્ડ તાંબુ, 772 પાઉન્ડ ચાંદી અને 33 પાઉન્ડ પેલેડિયમ પણ મેળવી શકાય છે. સરેરાશ, ફોનમાં સોનાનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે, પરંતુ જ્યારે લાખો ફોન એકત્રિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ પ્રમાણ અનેક કિલોગ્રામ સુધી પહોંચી શકે છે.
ભારતના નીતિ આયોગના તાજેતરના દસ્તાવેજમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે મોબાઈલ ફોન ઈ-કચરામાં કિંમતી ધાતુઓની સાંદ્રતા પરંપરાગત અયસ્ક કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે હોઈ શકે છે. તે મોબાઈલ ફોન ઈ-કચરા માટે પ્રતિ ટન આશરે 300-400 ગ્રામ સોનાનો આંકડો આપે છે.
શું ઘરે સોનું કાઢી શકાય છે?
તકનીકી રીતે, ઇલેક્ટ્રોનિક કચરામાંથી સોનું મેળવી શકાય છે, પરંતુ તે ઘરે કરવું સરળ નથી. ઔદ્યોગિક રિસાયક્લિંગમાં પહેલા ઇલેક્ટ્રોનિક્સને ડિસમેન્ટલ કરીને પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે, અને પછી અલગ અલગ ધાતુઓને મેળવી શકાય છે. ઘરે જૂના ફોનના PCBને બાળી નાખવું અથવા એસિડ જેવા રસાયણોનો ઉપયોગ કરીને સોનું કાઢવાનો પ્રયાસ કરવો ખતરનાક બની શકે છે.
સાદી ભાષામાં કહીએ તો, તમે ઘરે ફોન અથવા સિમ કાર્ડમાંથી સોનું કાઢીને પૈસા કમાઈ શકતા નથી. એક અથવા થોડા ફોન અને સિમ કાર્ડમાંથી સોનું કાઢવાનું મૂલ્ય એટલું ઓછું હશે કે તેમાં સામેલ ખર્ચ અને પ્રયત્ન ખર્ચ કરતાં ઘણો વધારે હશે.