ઉનાળાની શરૂઆતમાં ACએ વધારી ગરમી ! આ કંપનીઓ વધારી રહી છે 5થી 15% સુધી ભાવ, જાણો
AC Price Hike: ઉનાળો આવતાની સાથે જ લોકો એસીની ખરીદી કરે છે અને મેઈન એર કંડિશનર કંપનીઓ કાચા માલના ખર્ચ અને સપ્લાય ચેઇન ખર્ચમાં સતત વધારાને સરભર કરવા માટે ભાવમાં વધારો કરી રહ્યા છે.
AC Price Hike: કાચા માલમાં અને સપ્લાય ચેઇન ખર્ચમાં સતત વધારાને સરભર કરવા માટે ભાવમાં 5-15 ટકાનો વધારો કરી રહ્યા છે. ફેબ્રુઆરી અને એપ્રિલ વચ્ચે લાગુ કરાયેલ આ વધારો ઉનાળાની શરૂઆત સાથે એર કંડિશનર (ACની માંગમાં વધારો થવાની ધારણા છે. ડાઇકિન, વોલ્ટાસ, બ્લુ સ્ટાર, LG, હાયર અને મિત્સુબિશી હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સહિતની મુખ્ય કંપનીઓએ વિવિધ મોડેલો માટે ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે.
તાંબાના ભાવ પર પણ અસર પડી
તાંબા જેવા મુખ્ય કાચા માલના વધતા ખર્ચ, નબળો રૂપિયો, નવા ઉર્જા-કાર્યક્ષમતા ધોરણો અને વધેલા ખર્ચને કારણે આ વધારો થયો છે. જોકે, ઉદ્યોગ અધિકારીઓ કહે છે કે ઉનાળાની તીવ્રતા અને નવા સ્ટાર-રેટેડ મોડેલોથી ઊર્જા બચતને કારણે આ વર્ષે વેચાણની ગતિ મજબૂત રહેવાની અપેક્ષા છે.
કંપનીનું શું કહ્યું
ડાઇકિન ઇન્ડિયાના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કંવલજીત જાવાએ જણાવ્યું હતું કે કંપની એપ્રિલથી ભાવમાં 12 ટકા સુધીનો વધારો કરવા જઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, નવા ઉર્જા ધોરણો અમલમાં આવ્યા છે, જેનાથી ઉત્પાદનો વધુ કાર્યક્ષમ બન્યા છે.
15 ટકાનો વધારો જોવા મળશે
વધુમાં, તાંબા જેવી સામગ્રીના ભાવમાં વધારો થયો છે, અને યુએસ ડોલર રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર છે. વૈશ્વિક ઉથલપાથલને કારણે નાના ખર્ચમાં પણ વધારો થયો છે, જેના કારણે આયાત વધુ મોંઘી થઈ ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં, કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે આ વર્ષે વેચાણ 2024 માં રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચશે અને ઓછામાં ઓછો 15 ટકાનો વધારો જોવા મળશે.
બ્લુ સ્ટારના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર બી. થિયાગરાજને જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ ફેબ્રુઆરીના મધ્યમાં પહેલાથી જ ભાવમાં 8-10 ટકાનો વધારો કર્યો હતો. જો કે, બજારમાં હજુ પણ જૂનો સ્ટોક છે, તેથી ગ્રાહકોને તાત્કાલિક નોંધપાત્ર તફાવત દેખાશે નહીં.
ટાટા વોલ્ટાસ પણ ભાવમાં વધારો
ટાટા ગ્રુપની કંપની વોલ્ટાસ પણ ભાવમાં 5-15 ટકાનો વધારો કરી રહી છે. વોલ્ટાસના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકુંદન મેનને જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં કાચા માલની કિંમતમાં સતત વધારો થયો છે, જેના કારણે આ ભાવ ગોઠવણ કરવામાં આવી રહી છે.
