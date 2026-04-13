Upcoming New Cars Launch 2026 : આગામી 7 દિવસમાં લોન્ચ થશે આ શાનદાર કાર, જાણો તમારા બજેટમાં કઈ રહેશે ફિટ?

Upcoming New Cars Launch 2026 : ભારતીય ઓટોમોબાઇલ માર્કેટમાં એક બાદ એક શાનદાર કાર લોન્ચ થઈ રહી છે. આગામી સાત દિવસમાં ઘણી કંપની બજારમાં પોતાના નવા મોડલ ઉતારવા તૈયાર છે. આજે અમે તમને આગામી સાત દિવસમાં લોન્ચ થનારી નવી કારની માહિતી આપીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:01 AM IST
  • ભારતના ઓટોમોબાઇલ ક્ષેત્રમાં જોવા મળશે ધમાલ
  • આગામી સાત દિવસમાં લોન્ચ થશે 6થી વધુ નવી કાર
  • નવી કારમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની સાથે ઈલેક્ટ્રિક મોડલ પણ સામેલ

Upcoming New Cars Launch 2026 : કોઈ ઈલેક્ટ્રિક SUV પસંદ કરે છે, તો કોઈને લક્ઝરી સેડાન જોઈએ અને કોઈ પરિવાર માટે 7 સીટર કાર જોઈ રહ્યાં છે. તેવામાં દરેક માટે કંઈક નવું આવવાનું છે. ભારતનું ઓટોમોબાઇલ બજાર 2026મા ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે. ખાસ કરી ઈલેક્ટ્રિક, હાઈબ્રિડ અને નવા ફીચર્સથી લેસ કારની માંગ સતત વધી રહી છે. આવનારા એક સપ્તાહની અંદર ઘણી ગાડીઓ લોન્ચ થવાની છે. આ લોન્ચની સાથે ગ્રાહકોની પાસે બજેટ, ફીચર્સ અને ફ્યૂલ ટાઇપ પ્રમાણે ઘણા નવા વિકલ્પ હશે. આવો જાણીએ આગામી એક સપ્તાહમાં કઈ-કઈ શાનદાર કાર લોન્ચ થશે અને તેમાંથી કઈ તમારા બજેટમાં ફિટ રહેશે.

આગામી 7 દિવસમાં આ નવી કાર લોન્ચ થશે
1. ટોયોટા અર્બન ક્રૂઝર ઈબેલા- ટોયોટા અર્બન ક્રૂઝર ઈબેલા એક મિડ-સાઇઝ એસયુવી હશે, જેની કિંમત લગભગ 21 લાખની આસપાસ રહેવાની આશા છે. તેને 15 એપ્રિલ 2026ના લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. આ કાર તે લોકો માટે ખાસ હશે જે એક ફેમિલી એસયુવી ઈચ્છે છે, જેમાં સારી ડિઝાઇન અને શાનદાર માઇલેજ મળે.

2. વિનફાસ્ટ VF MPV 7-  વિનફાસ્ટ VF MPV 7 એક ઈલેક્ટ્રિક 7-સીટર MPV હશે. તેની સંભવિત કિંમત લગભગ 24 લાખ રહી શકે છે અને તે 15 એપ્રિલે લોન્ચ થઈ શકે છે. તેની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની લાંબી રેન્જ છે, જે એક વખત ચાર્જ કરવા પર 500 કિમીથી વધુ ચાલી શકે છે. આ મોટા પરિવાર અને ઈવી પસંદ કરનાર માટે સારો વિકલ્પ બની શકે છે.

3. ઓડી A6 2026 - ઓડી A6 2026 એક લક્ઝરી સેડાન હશે. તેની કિંમત લગભગ 70 લાખ રૂપિયા સુધી રહી શકે છે અને તેને 15 એપ્રિલ 2026ની આસપાસ લોન્ચ કરી શકાય છે. આ કાર તે લોકો માટે બનાવવામાં આવી છે જે પ્રીમિયમ ફીચર્સ, શાનદાર ડિઝાઇન અને હાઈ-એન્ડ પરફોર્મંસવાળી લક્ઝરી ગાડી ખરીદવા ઈચ્છે છે.

4. MG મેજેસ્ટર - MG મેજેસ્ટરની કિંમત લગભગ 43.25 લાખ રૂપિયા રહી શકે છે અને તે 16 એપ્રિલે લોન્ચ થઈ શકે છે. આ એક મોટી અને પ્રીમિયમ એસયુવી હશે, જેમાં વધુ સ્પેસ, આરામદાયક સીટિંગ અને પારવફુલ પરફોર્મંસ મળવાની આશા છે. આ ફેમિલી માટે એક બેસ્ટ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.

 5. લેક્સસ અને નિશાન - લેક્સસ અને નિસાન તરફથી મહત્વની જાહેરાત થઈ શકે છે. લેક્સસ પોતાની નવી હાઇબ્રિડ કાર ES350h ની કિંમતનો ખુલાસો કરી શકે છે, જે તે ગ્રાહકો માટે ખાસ હશે તે લક્ઝરીની સાથે સારી માઇલેજ ઈચ્છે છે. તો નિસાન પોતાની 7-સીટર એસયુવી ગ્રેવાઇટનું સીએનજી વર્ઝન લોન્ચ કરી શકે છે, જેનાથી આ કાર વધુ બજેટ ફ્રેન્ડલી બની જશે.

6. અન્ય કંપનીઓ - MG અને અન્ય કંપનીઓ પણ આ મહિને અપડેટ લાવી શકે છે. MG પોતાના નવા મોડલ મેજેસ્ટરની સાથે-સાથે Hector ના ડીઝલ વેરિએન્ટની જાહેરાત કરી શકે છે. આ સિવાય VinFast અને Mercedes-Benz જેવી બ્રાન્ડ પણ EV સેગમેન્ટમાં પોતાની મજબૂત એન્ટ્રીની તૈયારીમાં છે, જેનાથી ભારતીય બજારમાં ઈલેક્ટ્રિક કારના વિકલ્પ વધી જશે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

Car Launches 2026Upcoming Cars 2026

