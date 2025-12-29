આ છે 30 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના Jioના સૌથી સસ્તા 3 પ્લાન, આપે છે 10GB સુધીનો ડેટા, જુઓ લિસ્ટ
Jio 3 Best Plans: રિલાયન્સ જિયો ઓછા ભાવે મોટા લાભો આપવા માટે જાણીતું છે. શું તમે જાણો છો કે જિયો પાસે 30 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના ત્રણ પ્રીપેડ પ્લાન છે જે હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ સાથે આવે છે અને ઈમરજન્સી માટે બેસ્ટ છે?
Jio 3 Best Plans: રિલાયન્સ જિયો તેના વપરાશકર્તાઓને વધુ ડેટા અને સસ્તું ઇન્ટરનેટ પ્રદાન કરવા માટે જાણીતું છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જિયો પાસે 30 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના કેટલાક પ્રીપેડ પ્લાન પણ છે? જિયો તેના વપરાશકર્તાઓને ત્રણ ખાસ ડેટા પ્લાન ઓફર કરે છે જે તમને હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટનો આનંદ માણવાની મંજૂરી આપે છે. ચાલો આ પ્લાનની કિંમત પર નજર કરીએ.
જિયોના ₹30 થી ઓછી કિંમતના ત્રણ પ્લાન
જિયોના આ ત્રણ પ્લાન 11 રૂપિયા, 19 રૂપિયા અને 29 રૂપિયાની કિંમતના છે. આ પ્લાન બધા જિયો વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ છે. આ પ્લાનના બધા ફાયદાઓ વિશે જાણીએ.
જિયોનો 11 રૂપિયાનો ડેટા પ્લાન
રિલાયન્સ જિયોનો 11 રૂપિયાનો પ્લાન એવા વપરાશકર્તાઓ માટે છે જેમને ટૂંકા ગાળા માટે ઇન્ટરનેટની જરૂર હોય છે. આ પ્લાન લગભગ અમર્યાદિત ડેટા પ્રદાન કરે છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે અમર્યાદિત નથી. તે લગભગ 10GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા આપે છે, જેના પછી ઇન્ટરનેટ સ્પીડ ઘટીને 64Kbps થઈ જાય છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી ફક્ત 1 કલાક છે, જે તેને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. જો તમારે કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય ઝડપથી ઓનલાઈન પૂર્ણ કરવાની જરૂર હોય અથવા થોડા સમય માટે બ્રાઉઝ કરવાની જરૂર હોય, તો આ પ્લાન ખૂબ જ સસ્તો અને ફાયદાકારક સાબિત થાય છે.
Jioનો 19 રૂપિયાનો પ્લાન
Jioનો 19 રૂપિયાનો પ્લાન એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમને દિવસભર ઇન્ટરનેટનો ઓછો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. આ પ્લાન 1 દિવસની વેલિડિટી સાથે 1GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા આપે છે. આ પ્લાન સોશિયલ મીડિયા બ્રાઉઝ કરવા, WhatsApp પર ફોટા અને વીડિયો મોકલવા, Google Mapsનો ઉપયોગ કરવા અથવા હળવા બ્રાઉઝિંગ માટે પૂરતો છે. જો તમે તમારો દૈનિક ડેટા ખતમ કરી દીધો હોય અને મોંઘા રિચાર્જ માટે ચૂકવણી કરવા માંગતા ન હોવ, તો આ 19 રૂપિયાનો પ્લાન એક સરળ અને સસ્તો ઉકેલ હોઈ શકે છે.
Jioનો 29 રૂપિયાનો ડેટા પ્લાન
29 રૂપિયાનો જિયો પ્લાન લાંબા ગાળાના ઉપયોગ માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. આ પ્લાન વપરાશકર્તાઓને બે દિવસ માટે 2GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા પ્રદાન કરે છે. આ પ્લાન મુસાફરી કરતા વપરાશકર્તાઓ માટે અથવા જેમને સતત બે દિવસ ઇન્ટરનેટની જરૂર હોય તેમના માટે આદર્શ છે. આ ડેટાનો ઉપયોગ વિડિઓ કૉલ્સ, ઑનલાઇન વર્ગો, સોશિયલ મીડિયા અને બ્રાઉઝિંગ માટે સરળતાથી થઈ શકે છે. ₹29 માં બે દિવસનો ડેટા મેળવવાથી તે પૈસા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક બને છે.
નોંધ:
એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ ડેટા વાઉચર્સમાં કૉલિંગ અથવા SMS શામેલ નથી, અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી પાસે એક્ટિવ Jio બેઝ પ્લાન હોવો આવશ્યક છે. આ પ્લાનમાં કૉલિંગ અને SMS સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી.
