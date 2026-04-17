Cheapest 7 Seater Cars: આ છે દેશની 5 સૌથી સસ્તી 7-સીટર ગાડીઓ, મોટા પરિવાર માટે છે પરફેક્ટ ચોઈસ

Prev
Next
Cheapest 7 Seater Cars: જો તમે બજેટમાં મોટા પરિવાર માટે 7-સીટર કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ લિસ્ટ ઉપયોગી છે. દેશની કેટલીક સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર વિશે જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:11 PM IST
Cheapest 7 Seater Cars: મોટા પરિવાર માટે કાર ખરીદતી વખતે, જગ્યા અને આરામ પ્રાથમિકતા હોય છે. આ જ કારણ છે કે ભારતમાં 7 સીટર કારની માંગ સતત વધી રહી છે. જો તમે પણ એવી બજેટ કાર શોધી રહ્યા છો જે તમારા આખા પરિવારને આરામથી સમાવી શકે, તો આ ગાડીઓ વિશે જાણો.

Nissan Magnite 7 Seater

Add Zee News as a Preferred Source

તાજેતરના સમયમાં તેને સૌથી સસ્તી 7-સીટર કારમાંની એક માનવામાં આવે છે. તેના કોમ્પેક્ટ કદ હોવા છતાં, તે ત્રણેય હરોળમાં બેઠક વ્યવસ્થા આપે છે, જે તેને નાના પરિવારો માટે સારી પસંદગી બનાવે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત તેને બજેટ ખરીદદારો માટે ખાસ આકર્ષક બનાવે છે, જે 5.65 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી 8.94 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.

Renault Triber

આ કાર તેની સ્માર્ટ સીટિંગ એરેન્જમેન્ટ માટે જાણીતી છે. વચ્ચેની હરોળને આગળ અને પાછળ ગોઠવી શકાય છે, અને જો જરૂર પડે તો બૂટ સ્પેસ વધારવા માટે પાછળની સીટો દૂર કરી શકાય છે. બધી હરોળ માટે એસી વેન્ટ્સ તેને લાંબી મુસાફરી માટે આરામદાયક બનાવે છે. તેની કિંમત 5.76 લાખ રૂપિયાથી 8.39 લાખ રૂપિયા સુધીની છે.

Mahindra Bolero

બોલેરો લાંબા સમયથી ભારતીય રસ્તાઓ પર તેની મજબૂતાઈ માટે જાણીતી છે. તે મૂળભૂત પરંતુ આવશ્યક સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. નવા મોડેલમાં વધુ આરામદાયક બેઠકો છે, જે તેને પરિવારના ઉપયોગ માટે આદર્શ બનાવે છે. કિંમતો 7.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી 9.80 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.

Mahindra Bolero Neo

આ બોલેરોનું વધુ મોર્ડન વર્ઝન છે, જેમાં અપડેટેડ ઇન્ટિરિયર અને ડિઝાઇન છે. આગળની સીટોમાં કુશનિંગ અને આર્મરેસ્ટ છે, તે ડ્રાઇવિંગને વધુ આરામદાયક બનાવે છે. તેની કિંમત 8.69 લાખ રૂપિયાથી 10.94 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.

Maruti Suzuki Ertiga

તે દેશની સૌથી લોકપ્રિય સાત-સીટર કારમાંની એક છે. તેની બેઠક આરામદાયક છે, અને ત્રીજી હરોળમાં બે લોકો આરામથી બેસી શકે છે. એસી વેન્ટ અને ચાર્જિંગ પોર્ટ જેવી સુવિધાઓ તેને એક સંપૂર્ણ કૌટુંબિક પેકેજ બનાવે છે. કિંમતો 8.80 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી 12.94 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
cheapest 7 seater cars indiabudget 7 seater cars india7 seater cars under 10 lakhfamily cars india 7 seatermaruti ertiga price indiarenault triber features indiamahindra bolero price 2025bolero neo price indiaaffordable 7 seater cars indiabest family cars indiaGujarati NewsTech News

Trending news