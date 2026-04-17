Cheapest 7 Seater Cars: આ છે દેશની 5 સૌથી સસ્તી 7-સીટર ગાડીઓ, મોટા પરિવાર માટે છે પરફેક્ટ ચોઈસ
Cheapest 7 Seater Cars: જો તમે બજેટમાં મોટા પરિવાર માટે 7-સીટર કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ લિસ્ટ ઉપયોગી છે. દેશની કેટલીક સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર વિશે જાણીએ.
Cheapest 7 Seater Cars: મોટા પરિવાર માટે કાર ખરીદતી વખતે, જગ્યા અને આરામ પ્રાથમિકતા હોય છે. આ જ કારણ છે કે ભારતમાં 7 સીટર કારની માંગ સતત વધી રહી છે. જો તમે પણ એવી બજેટ કાર શોધી રહ્યા છો જે તમારા આખા પરિવારને આરામથી સમાવી શકે, તો આ ગાડીઓ વિશે જાણો.
Nissan Magnite 7 Seater
તાજેતરના સમયમાં તેને સૌથી સસ્તી 7-સીટર કારમાંની એક માનવામાં આવે છે. તેના કોમ્પેક્ટ કદ હોવા છતાં, તે ત્રણેય હરોળમાં બેઠક વ્યવસ્થા આપે છે, જે તેને નાના પરિવારો માટે સારી પસંદગી બનાવે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત તેને બજેટ ખરીદદારો માટે ખાસ આકર્ષક બનાવે છે, જે 5.65 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી 8.94 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.
Renault Triber
આ કાર તેની સ્માર્ટ સીટિંગ એરેન્જમેન્ટ માટે જાણીતી છે. વચ્ચેની હરોળને આગળ અને પાછળ ગોઠવી શકાય છે, અને જો જરૂર પડે તો બૂટ સ્પેસ વધારવા માટે પાછળની સીટો દૂર કરી શકાય છે. બધી હરોળ માટે એસી વેન્ટ્સ તેને લાંબી મુસાફરી માટે આરામદાયક બનાવે છે. તેની કિંમત 5.76 લાખ રૂપિયાથી 8.39 લાખ રૂપિયા સુધીની છે.
Mahindra Bolero
બોલેરો લાંબા સમયથી ભારતીય રસ્તાઓ પર તેની મજબૂતાઈ માટે જાણીતી છે. તે મૂળભૂત પરંતુ આવશ્યક સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. નવા મોડેલમાં વધુ આરામદાયક બેઠકો છે, જે તેને પરિવારના ઉપયોગ માટે આદર્શ બનાવે છે. કિંમતો 7.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી 9.80 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.
Mahindra Bolero Neo
આ બોલેરોનું વધુ મોર્ડન વર્ઝન છે, જેમાં અપડેટેડ ઇન્ટિરિયર અને ડિઝાઇન છે. આગળની સીટોમાં કુશનિંગ અને આર્મરેસ્ટ છે, તે ડ્રાઇવિંગને વધુ આરામદાયક બનાવે છે. તેની કિંમત 8.69 લાખ રૂપિયાથી 10.94 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.
Maruti Suzuki Ertiga
તે દેશની સૌથી લોકપ્રિય સાત-સીટર કારમાંની એક છે. તેની બેઠક આરામદાયક છે, અને ત્રીજી હરોળમાં બે લોકો આરામથી બેસી શકે છે. એસી વેન્ટ અને ચાર્જિંગ પોર્ટ જેવી સુવિધાઓ તેને એક સંપૂર્ણ કૌટુંબિક પેકેજ બનાવે છે. કિંમતો 8.80 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી 12.94 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
