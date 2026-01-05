Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

Tata Tigor થી Maruti Dzire સુધી, આ છે ભારતની સૌથી સસ્તી સેડાન કાર, જાણો વિગત

Affordable sedans cars in India: ઓછા બજેટમાં શરૂ થનારી ભારતની સૌથી સસ્તી સેડાન કારો- Tata Tigor, Hyundai Aura અને Maruti Dzire માં શાનદાર માઇલેજ, 6 એરબેગ, સનરૂફ અને શાનદાર સેફ્ટી ફીચર્સ મળે છે. આવો તેની કિંમત જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:46 AM IST

Trending Photos

Tata Tigor થી Maruti Dzire સુધી, આ છે ભારતની સૌથી સસ્તી સેડાન કાર, જાણો વિગત

SUV નું ચલણ ભલે આજકાલ વધી ગયું હોય, પરંતુ સેડાન કારની પોતાની અલગ ઓળખ અને આરામ છે. સેડાન કારો લાંબી ડ્રાઇવ, સારૂ કમ્ફર્ટ અને સ્મૂથ રાઇડ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. જો તમે ઓછા બજેટમાં એક સારી, સુરક્ષિત અને માઇલેજવાળી સેડાન કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો ભારતમાં કેટલાક એવા વિકલ્પ હાજર છે જે કિંમત અને ફીચર્સ બંને મામલામાં શાનદાર છે. આવો દેશની ત્રણ સૌથી સસ્તી સેડાન કાર વિશે તમને જણાવીએ.

Tata Tigor
Tata Tigor ભારતની સૌથી સસ્તી સેડાન છે, જેની શરૂઆતી કિંમત 5.49 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે. આ કાર પેટ્રોલ અને સીએનજી બંને વિકલ્પમાં આવે છે. પેટ્રોલ વેરિએન્ટ 19.2 kmpl ની માઇલેજ આપે છે, જ્યારે સીએનજી વેરિએન્ટ 26 km/kg સુધીની માઇલેજ આપે છે. સેફ્ટીના મામલામાં ટિગોર મજબૂત છે અને તેને Global NCAP થી 4-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. તેમાં એરબેગ, એબીએસ અને મજબૂત બોડી મળે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

Hyundai Aura
Hyundai Aura ની શરૂઆતી કિંમત 5.98 લાખ છે. તે પણ પેટ્રોલ અને સીએનજીમાં ઉપલબ્ધ છે. પેટ્રોલમાં તે 20.5 kmpl અને CNG માં 25 km/kg સુધીની માઇલેજ આપે છે. Aura ની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની છ એરબેગ છે, જે બધા વેરિએન્ટમાં સ્ટાન્ડર્ડ મળે છે. આ સિવાય તેમાં ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, ક્રૂઝ કંટ્રોલ અને શાનદાર ઈન્ટીરિયર મળે છે, જે તેને દરરોજના ઉપયોગ માટે આરામદાયક બનાવે છે.

Maruti Dzire
Maruti Dzire દેશની સૌથી વધુ વેચાનારી સેડાન છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 6.26 લાખ છે. પેટ્રોલ વેરિએન્ટ 25.71 kmpl અને CNG વેરિએન્ટ 33.73 km/kg સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેમાં છ એરબેગ, સનરૂફ, મોટી ટચસ્ક્રીન અને 360 ડિગ્રી કેમેરા જેવા ફીચર્સ મળે છે. સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ આ કારને 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે.

કઈ સેડાન તમારા માટે બેસ્ટ?
જો તમારૂ બજેટ ઓછું છે અને સેફ્ટી જરૂરી છે તો ટાટા ટિગોર સારો વિકલ્પ છે. વધુ ફીચર્સ જોઈએ તો Hyundai Aura સારી છે અને જો શાનદાર માઇલેજની સાથે દમદાર પરફોર્મંસ જોઈએ તો Maruti Dzire સૌથી સારો વિકલ્પ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Hyundai AuraindiaAffordable sedans in India

Trending news