દિવાળી પર સૌથી શ્રેષ્ઠ છે Jio-Airtel ના આ પ્લાન, 365 દિવસ સુધી ચાલશે; દરરોજ 2GB ડેટા અને ફ્રી JioHotstar
Jio-Airtel Yearly Recharge Plans: જિયો અને એરટેલ તેમના યુઝર્સ માટે આખા વર્ષની એટલે કે 365 દિવસની વેલિડિટી સાથેના શાનદાર પ્લાન ઓફર કરે છે. આ રિચાર્જ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ઘણો બધો ડેટા મળે છે. એટલું જ નહીં, તેમાં OTT પ્લેટફોર્મ્સનો એક્સેસ પણ મળે છે. ચાલો જાણીએ આ કમાલના લાભોવાળા પ્લાન્સની સંપૂર્ણ માહિતી.
Trending Photos
Jio & Airtel Annual Plans: જિયો અને એરટેલ ગ્રાહકોને ઉત્તમ રિચાર્જ પ્લાન પ્રદાન કરે છે જેમાં એક વર્ષ એટલે કે 365 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. આનાથી યુઝર્સને વારંવાર રિચાર્જ કરવાની ચિંતામાંથી રાહત મળે છે. આ શાનદાર પ્લાન્સમાં ઘણો બધો ડેટા અને અનલિમિટેડ કોલિંગનો લાભ આપવામાં આવે છે. સાથે જ રિચાર્જ પ્લાનમાં OTT પ્લેટફોર્મ્સનો લાભ પણ સામેલ છે. ચાલો જાણીએ એવા પ્લાન્સ વિશે જે વાર્ષિક વેલિડિટી સાથે આવે છે.
Jio નો રૂ. 3599 વાળો રિચાર્જ પ્લાન
જિયોના રૂ. 3599 વાળા પ્લાનમાં 365 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવે છે. આ પ્લાનમાં તમને ઇન્ટરનેટ માટે દરરોજ 2.5GB ડેટા મળે છે. પ્લાનમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગ સાથે દરરોજ 100 SMS ફ્રી મળે છે. જિયોના આ પ્લાનમાં Jio TV અને JioHotstar નું ફ્રી સબ્સ્ક્રિપ્શન આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, પેકમાં JioHome નો 2 મહિના માટે ફ્રી ટ્રાયલ પણ સામેલ છે. રિચાર્જ કરવા પર ગ્રાહકોને જિયો ગોલ્ડ પર 2% એક્સ્ટ્રા આપવામાં આવે છે.
Jio નો રૂ. 3999 વાળો રિચાર્જ
જિયોના રૂ. 3999 ના પ્લાનમાં યુઝર્સને 365 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવે છે. આ પ્લાનમાં દરરોજ 2.5GB ડેટા મળે છે. સાથે જ તેમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 100 ફ્રી SMS આપવામાં આવે છે. જિયોના આ પ્લાનમાં સબસ્ક્રાઇબર્સને જિયો ગોલ્ડ પર 2% એક્સ્ટ્રા મળશે. કંપની આ પેકમાં JioHome નો 2 મહિનાનો ફ્રી ટ્રાયલ પણ આપી રહી છે. જિયોના આ પ્લાનમાં Jio Tv અને JioHotstar ઉપરાંત ફૅનકોડ પણ સામેલ છે.
Airtel નો રૂ. 3599 વાળો રિચાર્જ પ્લાન
Airtel ના આ પ્લાનની વેલિડિટી 365 દિવસની છે. તેમાં ગ્રાહકોને દરરોજ 2GB ડેટા મળે છે. આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 100 ફ્રી SMS આપવામાં આવે છે. સાથે જ પ્લાનમાં Perplexity Pro AI નો ફ્રી એક્સેસ પણ સામેલ છે.
Airtel નો રૂ. 3999 વાળો પ્લાન
એરટેલના રૂ. 3999 ના રિચાર્જ પેકમાં 365 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવે છે. તેમાં યુઝર્સને દરરોજ 2GB ડેટા મળે છે. આ પ્લાનમાં દરરોજ 100 ફ્રી SMS અને અનલિમિટેડ કોલિંગનો લાભ સામેલ છે. સાથે જ Airtel ના આ પ્લાનમાં આખા વર્ષ માટે JioHotstar નું સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ મળે છે. આ ઉપરાંત, રિચાર્જ પ્લાનમાં Perplexity Pro AI નો ફ્રી એક્સેસ પણ આપવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે