WhatsApp માં આવેલા આ નવા ફીચર્સ બદલી નાખશે ચેટિંગ એક્સપિરિયન્સ, બધું હશે પહેલા કરતા વધુ સ્માર્ટ
WhatsApp યુઝર્સ માટે ઘણા નવા ફીચર્સ રોલઆઉટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે કોલિંગ, ચેટ અને સ્ટેટસ એક્સપિરિયન્સને વધુ સારો બનાવશે. ચાલો જાણીએ કે તે કયા નવા ફીચર્સ છે અને તેમાં શું નવું મળશે.
News WhatsApp Feature: જો તમે રોજ WhatsAppનો ઉપયોગ કરો છો, તો આવનારા દિવસોમાં તમારો ચેટિંગ અને કોલિંગ એક્સપિરિયન્સ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જવાનો છે. કંપનીએ યુઝર્સ માટે એક સાથે ઘણા નવા ફીચર્સ રોલઆઉટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, જે કોલિંગથી લઈને સ્ટેટસ અને ડેસ્કટોપ યુઝ સુધીની દરેક વસ્તુને પહેલા કરતાં વધુ સરળ અને મજેદાર બનાવશે. ખાસ વાત એ છે કે, આમાંના કેટલાક ફીચર્સ આઇફોન જેવા પ્રીમિયમ એક્સપિરિયન્સની ઝલક પણ આપે છે. આવો, સરળ ભાષામાં સમજીએ કે વોટ્સએપમાં કયા નવા ફીચર્સ આવી રહ્યા છે અને તે તમારા માટે કેવી રીતે ઉપયોગી સાબિત થશે.
કોલ સેક્શનમાં આવ્યા 3 મોટા ફેરફારો
વોટ્સએપે કોલ કેટેગરીમાં ત્રણ નવા ફીચર્સ ઉમેર્યા છે, જેનાથી કોલિંગ એક્સપિરિયન્સ વધુ સારો બનશે. મિસ્ડ કોલ મેસેજ (Missed Call Message): હવે જો તમે કોઈને કોલ કરો છો અને સામેની વ્યક્તિ કોલ રિસીવ કરી શકતી નથી, તો તમે તેને વોઇસ અથવા વિડિયો નોટ મોકલી શકો છો. આનાથી સામેની વ્યક્તિ વોટ્સએપ ખોલતાની સાથે જ એક જ ટેપમાં તમારો મેસેજ જોઈ અને સાંભળી શકશે.
વોઇસ ચેટમાં રિએક્શન અને ચેટમાં શિફ્ટ થવાની સુવિધા:
બીજું નવું ફીચર વોઇસ ચેટ સાથે જોડાયેલું છે. હવે વોઇસ ચેટ દરમિયાન યુઝર્સ સીધા મેસેજ ચેટમાં જઈ શકશે. એટલું જ નહીં, વાતચીત દરમિયાન રિએક્શન આપવાનો વિકલ્પ પણ મળશે. આનાથી ગ્રુપ અથવા કોમ્યુનિટીમાં વાતચીત કરવી વધુ સરળ અને ઇન્ટરેક્ટિવ બની જશે.
ગ્રુપ કોલ સ્પીકર સ્પોટલાઇટ ફીચર (Group Call Speaker Spotlight Feature)
ત્રીજું ફીચર 'ગ્રુપ કોલ સ્પીકર સ્પોટલાઇટ' છે. આ ફીચરની મદદથી ગ્રુપ કોલ દરમિયાન સ્પષ્ટ દેખાશે કે આ સમયે કોણ બોલી રહ્યું છે. આનાથી મોટી ગ્રુપ કોલ્સમાં મૂંઝવણ ઓછી થશે અને વાતચીત વધુ વ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકશે.
ડેસ્કટોપ યુઝર્સ માટે નવો મીડિયા ટેબ
જે લોકો વોટ્સએપનો ઉપયોગ લેપટોપ, કમ્પ્યુટર અથવા મેકબુક પર કરે છે, તેમના માટે નવો મીડિયા ટેબ લાવવામાં આવ્યો છે. હવે યુઝર્સ એક જ જગ્યાએ તેમની બધી મીડિયા ફાઇલો, ડોક્યુમેન્ટ્સ અને લિંક્સ જોઈ શકશે. વોટ્સએપના જણાવ્યા મુજબ, આ ફીચરથી Mac, Windows અને Web પર ફાઇલો શોધવાનું અને તેની સાથે કામ કરવાનું પહેલા કરતાં વધુ ઝડપી અને સરળ બની જશે.
સ્ટેટસ ફીચર હશે વધુ મજેદાર
વોટ્સએપ સ્ટેટસ જોવા અને મૂકવાવાળાઓ માટે પણ નવા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. હવે યુઝર્સ પોતાના સ્ટેટસ પર સવાલો પૂછી શકશે અને લોકો સીધો તેનો જવાબ આપી શકશે. આ ઉપરાંત વોટ્સએપ ચેનલ્સમાં પણ સવાલ પૂછવાનું ફીચર ઉમેરવામાં આવ્યું છે. આનાથી ચેનલ એડમિન તેમના ફોલોઅર્સ સાથે વધુ સારી રીતે જોડાઈ શકશે અને કોઈપણ ટોપિક પર રિયલ ટાઇમ પ્રતિસાદ મેળવી શકશે.
