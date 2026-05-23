/તમારી કારના આ પાર્ટમાં લાગેલું હોય છે 24 કેરેટ ગોલ્ડ, જાણો ગાડીમાં શું હોય છે તેનું કામ?

24 Carat Gold Is Used In Car Parts: આધુનિક કારમાં કેટલાક ઈલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સમાં 24 કેરેટ ગોલ્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તે સારી કનેક્ટિવિટી અને લાંબા સમય સુધી ટકાઉ પ્રદર્શન આપવામાં મદદ કરે છે.
24 Carat Gold Is Used In Car Parts: જ્યારે પણ સોનાની વાત આવે છે તો મગજમાં સૌથી પહેલા ઘરેણા કે રોકાણનો ખ્યાલ આવે છે. પરંતુ ખુબ ઓછા લોકો જાણે છે કે તમારી કારમાં પણ 24 કેરેટ ગોલ્ડનો ઉપયોગ થાય છે. સાંભળવામાં આ ચોંકાવનારૂ જરૂર લાગી શકે છે, પરંતુ આધુનિક ગાડીઓના ઘણા જરૂરી ઈલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સમાં ગોલ્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આજે કાર પહેલાની તુલનામાં વધુ સ્માર્ટ અને ટેક્નોલોજીથી ભરપૂર થઈ ગઈ છે.
તેમાં સેન્સર, કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ, ટચસ્ક્રીન અને એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સ આપવામાં આવે છે. આ બધી સિસ્ટમ સારી રીતે કામ કરે તે માટે વિશ્વાસપાત્ર ઈલેક્ટ્રિકલ કનેક્શનની જરૂર હોય છે. આ કારણે ઘણી કંપનીઓ ખાસ જગ્યા પર સોનાનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ કારમાં વધુ માત્રામાં સોનું હોતું નથી, પરંતુ તેની ભૂમિકા મહત્વની માનવામાં આવે છે.
ઈલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ્સમાં કેમ થાય છે સોનાનો ઉપયોગ?
એક્સપર્ટ પ્રમાણે ગોલ્ડ વીજળીનું સૌથી સારૂ કંડક્ટર માનવામાં આવે છે. આ સિવાય તે જલ્દી ખરાબ થતું નથી કે તેમાં કાટ લાગતો નથી. આ કારણ છે કે કારના ઘણા નાના ઈલેક્ટ્રોનિક કનેક્ટર અને સર્કિટમાં ગોલ્ડની પાતળી પરતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરી એરબેગ સિસ્ટમ, ઈન્ફોટેનમેન્ટ યુનિટ, જીપીએસ અને સેન્સર જેવા પાર્ટ્સમાં તેની જરૂર પડે છે. આધુનિક કારમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહીછ ે, તેથી સોનાનો ઉપયોગ પણ વધી ગયો છે.
ગોલ્ડની મદદથી ઈલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ ઝડપથી અને યોગ્ય રીતે ટ્રાન્સફર થાય છે. તેનાથી કારના ફીચર્સ લાંબા સમય સુધી સારૂ પ્રદર્શન આપે છે. આ કારણ છે કે મોંઘી લક્ઝરી કારથી લઈને ઘણી સામાન્ય ગાડીઓ સુધી થોડી માત્રામાં સોનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેની માત્રા ખુબ ઓછી હોય છે.
જૂની કારોમાંથી કાઢવામાં આવે છે ગોલ્ડ
આજે દુનિયાભરમાં જૂની ઈલેક્ટ્રોનિક વસ્તુમાંથી સોનાને કાઢવાનું કામ વધ્યું છે. કારમાં ઉપયોગ થનાર ઈલેક્ટ્રિક પાર્ટ્સ પણ તેનો હિસ્સો બની ગયા છે. કંપનીઓ જૂની અને ખરાબ ગાડીઓના સર્કિટ બોર્ડ અને કનેક્ટરમાંથી ગોલ્ડ રિકવર કરે છે. પરંતુ એક કારમાંથી ખુબ ઓછી માત્રામાં ગોલ્ડ કાઢવામાં આવે છે, પરંતુ મોટા સ્તર પર તે કિંમતી સાબિત થાય છે.
ઈલેક્ટ્રિક અને સ્માર્ટ કારોના વધતા ટ્રેન્ડને કારણે આવનાર સમયમાં ઓટોમોબાઇલ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સનો ઉપયોગ વધશે. તેનો મતલબ છે કે ગોલ્ડ જેવા મેટલની જરૂરિયાત વધી શકે છે. આ કારણ છે કે હવે કાર માત્ર મશીન નહીં પરંતુ એડવાન્સ ટેક્નોલોજીનું હરતું-ફરતું ઉદાહરણ બની ચૂકી છે.