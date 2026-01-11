Prev
AIનું તોફાન પણ નહીં હચમચાવી શકે આ નોકરીઓના પાયા, 2026માં આ નોકરીઓની રહેશે ખૂબ માંગ

AI Impact on Jobs: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને ઝડપથી બદલાતી ટેકનોલોજીએ નોકરી બજારમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવ્યું છે. ઘણી કંપનીઓ હવે કામ ઝડપી અને સસ્તું બનાવવા માટે AIનો ઉપયોગ કરી રહી છે. આના કારણે ભવિષ્યમાં મશીનો માનવ નોકરીઓ છીનવી લેશે તેવી આશંકા છે. આ દરમિયાન, LinkedInના "Jobs on the Rise 2026" રિપોર્ટે કારકિર્દીની સંભાવનાઓ માટે નવી આશા જગાવી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:51 PM IST

AIનું તોફાન પણ નહીં હચમચાવી શકે આ નોકરીઓના પાયા, 2026માં આ નોકરીઓની રહેશે ખૂબ માંગ

AI Impact on Jobs: આ રિપોર્ટ મુજબ, જ્યારે AI નો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે, ત્યારે ઘણા વ્યવસાયો છે જેમની માંગ આગામી વર્ષોમાં ઝડપથી વધશે અને જેમને AI દ્વારા સીધો ખતરો નથી. LinkedIn એ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ડેટા, ભરતીના વલણો અને ઉદ્યોગ વિશ્લેષણના આધારે આ રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે.

2026માં આ નોકરીઓની સૌથી વધુ માંગ રહેશે

LinkedIn રિપોર્ટ 2026 માટે ટોચની 25 ઉભરતી નોકરીઓ પર પ્રકાશ પાડે છે. આમાં પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયર, AI એન્જિનિયર, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર, AI મેનેજર, વ્યૂહાત્મક સલાહકાર, માર્કેટિંગ કન્સલ્ટન્ટ અને એકાઉન્ટ મેનેજર જેવી પ્રોફાઇલ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ નોકરીઓ માત્ર સ્થિર કારકિર્દી જ નહીં પરંતુ સારા પગારની તકો પણ આપે છે. વધુમાં, રિપોર્ટમાં કેટલીક નોકરીઓનો પણ ઉલ્લેખ છે, જ્યાં માનવ સમજ, અનુભવ અને લાગણીઓ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. હાલમાં AI માટે આને સંપૂર્ણપણે બદલવું અશક્ય છે.

બિહેવિયર થેરાપિસ્ટ

આ યાદીમાં ટોચ પર બિહેવિયર થેરાપિસ્ટનું કામ છે. આ નિષ્ણાતો લોકોની વર્તણૂકીય, ભાવનાત્મક અને માનસિક સમસ્યાઓને સમજે છે અને તેમની સારવાર કરે છે. આ કાર્યમાં વિશ્વાસ અને વ્યક્તિ અને દર્દી વચ્ચેનો સંબંધ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જે AI સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ કરી શકતું નથી. જોકે AI લક્ષણો ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે, સારવાર અને ઉપચાર માટે માનવ હાજરી આવશ્યક રહે છે. આ ક્ષેત્રમાં, એપ્લાઇડ બિહેવિયર એનાલિસિસ, બિહેવિયરલ થેરાપી અને ઓટીઝમ સંબંધિત કુશળતાની માંગ સતત વધી રહી છે.

વેટરનરી ડોક્ટર

વેટરનરી નોકરીઓને પણ AIથી સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. વેટરનરી કાર્ય ફક્ત સારવાર સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમાં પ્રાણીઓના વર્તનને સમજવું, શસ્ત્રક્રિયા કરવી અને તેમના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત નિર્ણયો લેવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. LinkedInના અહેવાલ મુજબ, ભવિષ્યમાં આ ક્ષેત્રમાં રોજગારની તકો અને પગાર બંનેમાં વધારો જોવા મળશે.

વેડિંગ પ્લાનર

લગ્નના વધતા ખર્ચ અને બદલાતી પસંદગીઓને કારણે, વેડિંગ પ્લાનર્સની માંગ ઝડપથી વધી છે. આ એક એવો વ્યવસાય છે જેને સર્જનાત્મકતા, સંચાલન અને વ્યક્તિગત સ્પર્શની જરૂર છે. AI કેટલાક વિચારો પ્રદાન કરી શકે છે, પરંતુ ફક્ત માનવીઓ જ ક્લાયન્ટની લાગણીઓ અને જરૂરિયાતોને સમજીને ઘટનાઓનું વધુ સારી રીતે સંચાલન કરી શકે છે.

શહેરી ડિઝાઇનર

શહેરી ડિઝાઇનર્સ શહેરો અને તેમના વિવિધ વિસ્તારોને સુંદર, સલામત અને રહેવા માટે આરામદાયક બનાવવા માટે ડિઝાઇન કરે છે. આ કાર્ય હવે ફક્ત નકશા દોરવા પૂરતું મર્યાદિત નથી, તે શહેરની સંસ્કૃતિ, લોકોની જરૂરિયાતો અને ભવિષ્યના આયોજનને પણ ધ્યાનમાં લે છે. આ જ કારણ છે કે આ ક્ષેત્રમાં માનવ વિચાર અને અનુભવ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

ઉત્પાદન ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપક

ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપકની ભૂમિકા પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. તેમનું કાર્ય ઉત્પાદન પરીક્ષણ, નિરીક્ષણ અને નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવાનું છે. સમગ્ર ઉત્પાદન ચક્ર દરમિયાન ગુણવત્તા ધોરણો જાળવવાનું ફક્ત AI દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી, માનવ દેખરેખ અને નિર્ણય લેવાનું આવશ્યક છે.

આ અહેવાલ શું સૂચવે છે?

આ લિંક્ડઇન રિપોર્ટ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે AIથી ડરવાને બદલે, લોકોએ તેમના કૌશલ્યોને અપગ્રેડ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. માનવ સમજણ, લાગણીઓ, સર્જનાત્મકતા અને નિર્ણય લેવા પર આધાર રાખતી નોકરીઓ ભવિષ્યમાં માંગમાં રહેશે. યોગ્ય કુશળતા અને તાલીમ સાથે, 2026માં પણ એક સુરક્ષિત અને લાભદાયી કારકિર્દી બનાવી શકાય છે.


Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

