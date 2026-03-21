ગુજરાતી ન્યૂઝ | Tata Cars Price Hike: 1 એપ્રિલથી મોંઘી થશે ટાટાની આ ગાડીઓ, જાણો કારણ

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:08 PM IST
  • ટાટા મોટર્સે તેના પેસેન્જર વાહનોના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે.
  • કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, નવી કિંમતો 1 એપ્રિલ, 2026થી લાગુ થશે. 
  •  આ વધારો સરેરાશ 0.5 ટકાની આસપાસ રહેશે

Tata Cars Price Hike: ટાટા મોટર્સે તેના પેસેન્જર વાહનોના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, નવી કિંમતો 1 એપ્રિલ, 2026થી લાગુ થશે. આ વધારો સરેરાશ 0.5 ટકાની આસપાસ રહેશે, જો કે મોડેલ અને વેરિઅન્ટના આધારે તેમાં થોડો ફેરફાર હોઈ શકે છે. 

કંપનીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે વાહન ઉત્પાદનમાં વપરાતા કાચા માલ અને ભાગોના ભાવમાં સતત વધારો થવાને કારણે આ પગલું મજબૂરીમાં લેવામાં આવ્યું છે. પરિણામે, ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ વધારો થયો છે, જેના કારણે તેને સરભર કરવા માટે ભાવમાં વધારો કરવાની જરૂર પડી છે.

ગ્રાહકો પર શું અસર પડશે?

ખરેખર, ભાવ વધારાથી ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર સીધી અસર પડશે. નવી કાર ખરીદવાનું આયોજન કરનારાઓએ હવે પહેલા કરતા થોડો વધુ ખર્ચ કરવો પડશે. જો કે, કંપનીનું કહેવું છે કે તે ગુણવત્તા સાથે સમાધાન કરવા માંગતી નથી, એટલે કે ગ્રાહકોને પહેલા જેવા જ સલામત અને વિશ્વસનીય વાહનો મળતા રહેશે. એ પણ નોંધનીય છે કે ટાટા મોટર્સે અગાઉ તેના કોમર્શિયલ વાહનોના ભાવમાં આશરે 1.5 ટકા વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કંપની તમામ સેગમેન્ટમાં વધતા ખર્ચને સરભર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

સમગ્ર ઓટો સેક્ટર પર અસર

આ ફક્ત ટાટા મોટર્સ પૂરતું મર્યાદિત નથી, સમગ્ર ઓટો સેક્ટર હાલમાં વધતા ખર્ચના દબાણ હેઠળ છે. મોંઘી ધાતુઓ અને કાચા માલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે, જેની અસર બધી કંપનીઓ પર પડી રહી છે. જર્મન લક્ઝરી કાર નિર્માતા કંપની ઓડીએ પણ ભારતમાં તેની કારના ભાવમાં આશરે 2 ટકા વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. મારુતિ સુઝુકી પણ ભાવમાં ફેરફાર કરવાનું વિચારી રહી છે. એ નોંધનીય છે કે લગભગ બધી કાર કંપનીઓ ભવિષ્યમાં તેમની કિંમતોમાં વધારો કરી શકે છે, જેનાથી ગ્રાહકો માટે નવી કારની ખરીદી વધુ મોંઘી થઈ શકે છે.

કાર ખરીદનારાઓએ આગળ શું કરવું જોઈએ?

જો તમે નવી કાર વિશે વિચારી રહ્યા છો, તો 1 એપ્રિલ, 2026 પહેલાં ખરીદવું ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. ભાવ વધારા પછી, તમને તે જ કાર વધુ કિંમતે મળશે. બીજી બાજુ, જો તમે ટૂંક સમયમાં ખરીદવાની યોજના નથી બનાવતા, તો તમારે તમારા બજેટને થોડું લંબાવવાની જરૂર પડશે. વિવિધ કંપનીઓ તરફથી મળતી ઑફર્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ પર નજર રાખવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

About the Author
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Tata MotorsTata Cars Price Hike 2026Tata Motors price hike IndiaAuto newsGujarati NewsBusiness NewsPrice Hike Reason

