ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology₹6.25 લાખની આ 5 સ્ટાર સેફ્ટી કારે માર્કેટમાં મચાવી ધૂમ, બની નંબર 1 વેચાતી કાર, 33ની છે એવરેજ

₹6.25 લાખની આ 5 સ્ટાર સેફ્ટી કારે માર્કેટમાં મચાવી ધૂમ, બની નંબર 1 વેચાતી કાર, 33ની છે એવરેજ

March Number One Selling Car: આ ગાડીએ 5 સ્ટાર રેટિંગ મેળવીને કમાલ કરી છે, ગાડીના પેટ્રોલ વર્ઝનમાં 25 અને CNG વર્ઝનમાં 33ની માઈલેજ આપે છે, તેવો કંપની દાવો કરે છે. કંપનીની ગાડીએ માર્ચમાં દરેકને પાછળ છોડી પહેલો નંબર મેળવ્યો છે. SUVની ડિમાંડની વચ્ચે આ સેડાન ગાડીએ કમાલ કરી બતાવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:52 PM IST
  • આ ગાડીએ 5 સ્ટાર રેટિંગ મેળવીને કમાલ કરી છે
  • ગાડીના પેટ્રોલ વર્ઝનમાં 25 અને CNG વર્ઝનમાં 33ની માઈલેજ આપે છે 
  • કંપનીની ગાડીએ માર્ચમાં દરેકને પાછળ છોડી પહેલો નંબર મેળવ્યો છે. 

₹6.25 લાખની આ 5 સ્ટાર સેફ્ટી કારે માર્કેટમાં મચાવી ધૂમ, બની નંબર 1 વેચાતી કાર, 33ની છે એવરેજ

March Number One Selling Car: ભારતીય ગ્રાહકોમાં SUV સેગમેન્ટની સતત વધતી માંગને કારણે સેડાનની લોકપ્રિયતામાં ચોક્કસપણે ઘટાડો થયો છે. આંકડા આ વાતની પુષ્ટિ કરે છે. જો કે, આ મારુતિ સુઝુકીની લોકપ્રિય સેડાન, ડિઝાયર(Maruti Suzuki Dzire)ને અસર કરી રહ્યું હોય તેવું લાગતું નથી. પાછલા વર્ષોની જેમ, તે ગયા મહિને, માર્ચ 2026 માં દેશની સૌથી વધુ વેચાતી સેડાન રહી. 

વધુમાં, તે ગયા મહિને દેશની સૌથી વધુ વેચાતી કાર પણ હતી. ગયા મહિને, મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયરને કુલ 21,224 નવા ખરીદદારો મળ્યા. ડિઝાયરનું વેચાણ વાર્ષિક ધોરણે 37.28 ટકા વધ્યું. ચાલો મારુતિ ડિઝાયરની સુવિધાઓ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે વધુ જાણીએ.

નવી ડિઝાઇન અને દેખાવ

મારુતિએ તેની ડિઝાઇન સાથે એક મોટું જોખમ લીધું છે, અને તે સફળ રહ્યું છે. જૂની ડિઝાયરની તુલનામાં, નવી ડિઝાયર હવે સ્વિફ્ટના બુટેડ વર્ઝન જેવી નથી. તેની મોટી ગ્રિલ, શાર્પ LED હેડલાઇટ્સ અને આધુનિક એલોય વ્હીલ્સ તેને પ્રીમિયમ સેડાન જેવો દેખાવ આપે છે. અંદરના લેઆઉટને પણ સંપૂર્ણપણે સુધારેલ છે, જેના કારણે તે પહેલા કરતા વધુ સારી અને સ્પોર્ટી દેખાય છે.

શક્તિશાળી માઇલેજ અને નવું એન્જિન

નવી ડિઝાયરમાં હવે નવું 1.2-લિટર Z-સિરીઝ 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન છે. આ એન્જિન 80 bhp અને 112 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. ઇંધણ કાર્યક્ષમતાની વાત આવે ત્યારે, કાર ખરેખર મેન્યુઅલ વર્ઝન માટે નોંધપાત્ર 24.79 kmpl અને ઓટોમેટિક માટે 25.71 kmpl પહોંચાડે છે. વધુ બચત કરવા માંગતા લોકો માટે, CNG મોડેલ પ્રભાવશાળી 33.73 km/kg આપે છે.

કેબિન હાઇ-ટેક સુવિધાઓથી સજ્જ

કેબિનની અંદર જાઓ અને તમને ખ્યાલ આવશે કે મારુતિએ લક્ઝરી પર ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. પહેલી વાર, ડિઝાયરમાં ઇલેક્ટ્રિક સનરૂફ છે, જે યુવાનોમાં લોકપ્રિય પસંદગી છે. વધુમાં, મોટી 9-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને ટાઈટ લેનમાં પાર્કિંગ માટે 360-ડિગ્રી કેમેરા જેવી સુવિધાઓ તેને અનોખી બનાવે છે. પાછળના મુસાફરોમાં એસી વેન્ટ અને આર્મરેસ્ટ પણ છે, જે લાંબી મુસાફરીને આરામદાયક બનાવે છે.

સેફ્ટિ રેટિંગ

નવી ડિઝાયરની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની સલામતી છે. તેને ગ્લોબલ NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં ઉત્તમ 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. કંપની પાસે 6 એરબેગ્સ, EBD સાથે ABS અને હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ જેવી પ્રમાણિત સુવિધાઓ છે. તે હોન્ડા અમેઝ, હ્યુન્ડાઇ ઓરા અને TATA ટિગોર જેવી કાર સાથે સ્પર્ધા કરે છે.

કિંમત અને વેરિઅન્ટ્સ

નવી ડિઝાયરની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.25 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને 9.31 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. કંપની તેને ચાર વેરિઅન્ટમાં ઓફર કરે છે: LXi, VXi, ZXi અને ZXi+. જો તમારી પાસે બજેટ હોય, તો તમે બેઝ LXi પસંદ કરી શકો છો. જો કે, જો તમે ઓટોમેટિક (AMT) અથવા CNG વિકલ્પો શોધી રહ્યા છો, તો તમારે VXi અથવા ZXi વેરિયન્ટ્સ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર પડશે. ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન ZXi+ એ લોકો માટે છે જેઓ સુવિધાઓ સાથે સમાધાન કરવા માંગતા નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

