ભારતીય ગ્રાહકોને દિલ-દિમાગમાં ઘુસી ગઈ છે 6 લાખથી ઓછી કિંમતની આ 7 સીટર કાર, વેચાણમાં રહી નંબર 1
November Best Selling Car: ભારતીય ગ્રાહકોમાં આ કાર ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. નવેમ્બર 2025માં, આ કંપનીનું સૌથી વધુ વેચાતું મોડેલ હતું. હાલ ડિસેમ્બર મહિનામાં લોકો સૌથી વધારે ગાડી ખરીદવાનુ પસંદ કરે છે, તેનું કારણ આખા વર્ષ દરમિયાન સૌથી ઓછો ભાવ આ મહિનામાં હોવાનું કહેવાય છે.
November Best Selling Car: ભારતીય ગ્રાહકોમાં રેનોલ્ટ કાર ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. નવેમ્બર 2025માં, રેનોલ્ટ ટ્રાઇબર કંપનીનું સૌથી વધુ વેચાતું મોડેલ હતું. ગયા મહિને રેનોલ્ટ ટ્રાઇબરને કુલ 2,064 નવા ખરીદદારો મળ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન, રેનોલ્ટ ટ્રાઇબરના વેચાણમાં વાર્ષિક ધોરણે 38.90 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો.
એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5.76 લાખ
માત્ર એક વર્ષ પહેલાં, નવેમ્બર 2024માં, આ આંકડો 1,486 યુનિટ હતો. નોંધનીય છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન વેચાણમાં એકલા રેનોલ્ટ ટ્રાઇબરનો હિસ્સો 56.36 ટકા હતો. ભારતીય બજારમાં રેનોલ્ટ ટ્રાઇબરની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5.76 લાખ છે.
રેનોલ્ટ ક્વિડના વેચાણમાં 18%નો ઘટાડો
રેનોલ્ટની કાઇગર વેચાણ યાદીમાં બીજા ક્રમે હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન રેનો કાઇગરે કુલ 1,151 યુનિટ વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 47.75% વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. આ આંકડો ફક્ત એક વર્ષ પહેલા, નવેમ્બર 2024માં 779 યુનિટ હતો. વધુમાં, રેનોલ્ટ ક્વિડ વેચાણ યાદીમાં છેલ્લે હતું. ગયા મહિને રેનો ક્વિડે કુલ 447 નવા ગ્રાહકો મેળવ્યા હતા. જોકે, આ સમયગાળા દરમિયાન રેનોલ્ટ ક્વિડના વેચાણમાં વાર્ષિક ધોરણે 18.13%નો ઘટાડો થયો હતો.
રેનોલ્ટ ડસ્ટર પણ પાછી માર્કેટમાં આવશે
નોંધનીય છે કે રેનોલ્ટ જાન્યુઆરી 2026માં ભારતીય બજારમાં તેની સૌથી રાહ જોવાતી SUV, ડસ્ટર ફરીથી લોન્ચ કરી રહી છે. ભારતીય ગ્રાહકોને 26 જાન્યુઆરીએ રેનોલ્ટ ડસ્ટરની પ્રથમ ઝલક મળશે. કંપની આ સમયગાળા દરમિયાન નવી ડસ્ટરના બહારથી અને અંદરના ભાગમાં મોટા ફેરફારો કરવાની પણ યોજના બનાવી રહી છે. વધુમાં, કારના પાવરટ્રેનમાં પણ નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળશે. જો કે, હાલમાં નવી રેનોલ્ટ ડસ્ટરની અપેક્ષિત કિંમત અંગે કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી.
