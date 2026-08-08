/50% માર્કેટ પર રાજ કરે છે આ 7-સીટર કાર! જાણો કોણ છે દેશની નંબર-1 ફેમિલી કાર, જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાઈ

July 2026 Vehicle Sales: 7-સીટર સેગમેન્ટ ભારતીય કાર બજારમાં ખૂબ લોકપ્રિય છે. આ સેગમેન્ટમાં MPV અને SUV બોડી સ્ટાઇલ બંને ધરાવતી કાર છે. જો કે, ફેમિલી કાર ઇચ્છતા લોકો MPV પસંદ કરે છે. એક કાર વર્ષોથી આ સેગમેન્ટ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, અને અજોડ છે.
આપણે જે કાર વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે MPV માર્કેટમાં લગભગ અડધા ભાગ પર કબજો કરે છે. આ કાર પર આધારિત કેટલાક વાહનો રિબેજ્ડ અને રિવર્ક્ડ વર્ઝનમાં પણ વેચાય છે. અમે મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગા વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે સૌથી વધુ વેચાતી 7-સીટર MPV છે.
જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાતી MPV
|મોડલ
|કેટલું થયું વેચાણ ?
|અર્ટિગા
|21,606 યુનિટ્સ
|ઇનોવા હાઇક્રોસ + ક્રિસ્ટા
|9,976 યુનિટ્સ
|કિયા કેરેન્સ + ક્લાવિસ
|5,352 યુનિટ્સ
|મારુતિ સુઝુકી XL6
|3,791 યુનિટ્સ
|ટોયોટા રૂમિયન
|2,632 યુનિટ્સ
|રેનો ટ્રાઇબર
|1,762 યુનિટ્સ
|નિસાન ગ્રેવાઇટ
|1,386 યુનિટ્સ
|મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટો
|262 યુનિટ્સ
|કિયા કાર્નિવલ
|91 યુનિટ્સ
|ટોયોટા વેલફાયર
|72 યુનિટ્સ
ઉપર જણાવ્યા મુજબ, મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગા સેગમેન્ટમાં લીડર છે. કંપનીએ જુલાઈમાં આ કારના 21,606 યુનિટ વેચ્યા હતા, જે ગયા વર્ષે જુલાઈમાં 16,604 યુનિટ વેચાયા હતા. આ વાર્ષિક ધોરણે 30.1 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે, અને કારનો સેગમેન્ટ હિસ્સો 46 ટકા છે.
બીજા સ્થાને ઇનોવા હાઇક્રોસ અને ક્રિસ્ટા છે. ટોયોટા બંને કારના ડેટાને એકસાથે ગણે છે. જુલાઈ 2026 માં 9,976 યુનિટ વેચાયા હતા. ઇનોવાનો વિકાસ સ્થિર રહ્યો છે. ગયા વર્ષે જુલાઈમાં, કંપનીએ 9,119 યુનિટ વેચ્યા હતા. સેગમેન્ટ શેરની દ્રષ્ટિએ, કારનો હિસ્સો 21.3 ટકા છે.
ત્રીજા સ્થાને કિયા કેરેન્સ અને ક્લેવિસ છે, જેમના જુલાઈમાં 5,352 યુનિટ વેચાયા હતા. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં, આ વર્ષે જુલાઈમાં કિયા કેરેન્સના વેચાણમાં 29.6 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તેમ છતાં, આ કારનો બજાર હિસ્સો 11.4% છે.
મારુતિ સુઝુકી XL6ની વાત કરીએ તો, જુલાઈમાં 3,791 યુનિટ વેચાયા હતા. આ કારનો સેગમેન્ટ શેર 8.1% છે. આ મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગાનું પ્રીમિયમ વર્ઝન છે, જે નેક્સા ડીલરશીપ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. પાંચમા ક્રમે ટોયોટા રુમિયન છે, જેના 2,632 યુનિટ વેચાયા છે. ગયા વર્ષે જુલાઈમાં આ કારના ફક્ત 576 યુનિટ વેચાયા હતા.
અડધું બજાર કબજે કરી લીધું
મહત્વનું છે કે રુમિયન પણ મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગાનું રિબેજ્ડ વર્ઝન છે. આ કારનો સેગમેન્ટ શેર 5.6% છે. આમ, જો આપણે એર્ટિગાના બજાર હિસ્સાને ધ્યાનમાં લઈએ, તો તેણે લગભગ અડધો બજાર કબજે કરી લીધો છે.
જુલાઈ 2026માં રેનો ટ્રાઇબરે 1,762 યુનિટ, નિસાન ગ્રેવિટે 1,386 યુનિટ, મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટોએ 262 યુનિટ, કિયા કાર્નિવલે 91 યુનિટ અને ટોયોટા વેલફાયરએ 72 યુનિટ વેચ્યા હતા.