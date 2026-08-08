Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /50% માર્કેટ પર રાજ કરે છે આ 7-સીટર કાર! જાણો કોણ છે દેશની નંબર-1 ફેમિલી કાર, જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાઈ

50% માર્કેટ પર રાજ કરે છે આ 7-સીટર કાર! જાણો કોણ છે દેશની નંબર-1 ફેમિલી કાર, જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાઈ

July 2026 Vehicle Sales: 7-સીટર ફેમિલી કાર ઇચ્છતા ગ્રાહકો પાસે બે વિકલ્પો છે, તેઓ SUV અથવા MPV પસંદ કરી શકે છે. ફેમિલી કાર ઇચ્છતા લોકોની મોટી સંખ્યા MPV પસંદ કરે છે, અને એક કારને આનો સૌથી વધુ ફાયદો થાય છે. આ કાર લગભગ અડધા બજાર પર કબજો કરે છે. ચાલો જોઈએ કે જુલાઈમાં કોણે કેટલી MPV વેચી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 08, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:57 PM IST
50% માર્કેટ પર રાજ કરે છે આ 7-સીટર કાર! જાણો કોણ છે દેશની નંબર-1 ફેમિલી કાર, જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાઈ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાત્રે 3 વાગ્યે ચલાવે છે ઓટો, ઇમરજન્સીમાં આપે છે ફ્રી રાઇડ! વડોદરાની મહિલાનો જુસ્સો
2
3
4
5