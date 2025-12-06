Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

નવેમ્બર મહિનામાં આ કાર કંપનીએ મારી બાજી, મહિન્દ્રા માટે રહ્યો સફળ, બજાજમાં ઘટાડો, જુઓ સેલ્સ રિપોર્ટ

November Sales Report: નવેમ્બર 2025ના વેચાણ અહેવાલમાં મહિન્દ્રા, મારુતિ અને ટોયોટાએ મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું, જ્યારે બજાજ ઓટોના ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો. ચાલો જાણીએ કે કેટલું વેચાણ વધ્યું અને કયું ઘટ્યું.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:07 PM IST

Trending Photos

નવેમ્બર મહિનામાં આ કાર કંપનીએ મારી બાજી, મહિન્દ્રા માટે રહ્યો સફળ, બજાજમાં ઘટાડો, જુઓ સેલ્સ રિપોર્ટ

November Sales Report: નવેમ્બર 2025 મહિનો મહિનો મહિન્દ્રા માટે ખૂબ જ સફળ સાબિત થયો. કંપનીનું કુલ વેચાણ 19% વધીને 92,670 યુનિટ થયું. પેસેન્જર વાહન સેગમેન્ટમાં વેચાણ સૌથી પ્રભાવશાળી રહ્યું, કંપનીએ સ્થાનિક બજારમાં 56,336 વાહનોનું વેચાણ કર્યું. ગયા વર્ષે, નવેમ્બર 2024 માં, આ આંકડો 46,222 હતો, જે વેચાણમાં 22% નો વધારો દર્શાવે છે. વાણિજ્યિક વાહન સેગમેન્ટે પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું, વેચાણ 17% વધીને 24,843 યુનિટ થયું. એકંદરે, મહિન્દ્રા આ મહિને ટોચનું પ્રદર્શન કરતી કંપનીઓમાં સામેલ હતી, જે તેની SUV લાઇનઅપ અને મજબૂત બજાર માંગને કારણે હતી.

બજાજ ઓટોના ઘરેલુ વેચાણમાં થોડો ઘટાડો

Add Zee News as a Preferred Source

નવેમ્બર 2025માં બજાજ ઓટોના ઘરેલુ ટુ-વ્હીલર વેચાણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો. કંપનીએ આ મહિને 202,510 યુનિટ વેચ્યા, જે ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં 203,611 યુનિટ હતા. આ સ્થાનિક વેચાણમાં 1% ઘટાડો દર્શાવે છે. જોકે, નિકાસ અને અન્ય સેગમેન્ટ્સને કારણે, આનાથી કંપનીના એકંદર વેચાણ પર ખાસ અસર પડી નથી. નિકાસ સહિત કુલ જથ્થાબંધ વેચાણ 8% વધીને 453,273 યુનિટ થયું, જે ગયા વર્ષે 421,640 યુનિટ હતું. કંપનીનું કુલ સ્થાનિક વેચાણ (જેમાં વાણિજ્યિક વાહનોનો સમાવેશ થાય છે) પણ 3% વધીને 247,516 યુનિટ થયું.

ટોયોટાના વેચાણમાં મજબૂત વૃદ્ધિ

નવેમ્બર 2025 પણ ટોયોટા માટે મજબૂત વર્ષ હતું. કંપનીનું જથ્થાબંધ વેચાણ વાર્ષિક ધોરણે 19% વધીને 30,085 યુનિટ થયું. ગયા વર્ષે, નવેમ્બર 2024માં, આ આંકડો 25,182 યુનિટ હતો. ટોયોટાના અધિકારીઓના મતે, તહેવારોની સિઝન દરમિયાન માંગમાં વધારો અને GST ઘટાડાએ વેચાણ વધારવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. વધુમાં, અર્બન ક્રુઝર હાઇરાઇડર એરો એડિશન અને ફોર્ચ્યુનર લીડર એડિશન જેવા નવા મોડેલોએ કંપનીના બજાર વિકાસને વધુ મજબૂત બનાવ્યો.

મારુતિ સુઝુકી નંબર 1 રહી

નવેમ્બર 2025 દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક મારુતિ સુઝુકી માટે બીજો સફળ મહિનો હતો. કંપનીનું કુલ વેચાણ વધીને 229,021 યુનિટ થયું, જે ગયા વર્ષે 181,531 યુનિટ હતું. સ્થાનિક બજારમાં, મારુતિએ 170,971 પેસેન્જર વાહનોનું વેચાણ કર્યું, જે નવેમ્બર 2024માં 141,312 યુનિટ હતું તેનાથી નોંધપાત્ર વધારો છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે મારુતિ સુઝુકીની બજારમાં હાજરી મજબૂત રહે છે, અને તેની કારની માંગ સતત વધી રહી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
November 2025 Auto SalesMahindra November SalesBajaj Auto ReportToyota Sales 2025Maruti Suzuki Sales 2025Gujarati NewsAuto news

Trending news