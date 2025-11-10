ભારતમાં આ કારનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું બંધ, કંપનીએ આપી દીધી વિદાય, વેબસાઈટ પરથી પણ હટાવી
SUV Car Discontinued in India: ભારતીય બજારમાંથી આ કારનું વેચાણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હ્યુન્ડાઇએ તેની વેબસાઇટ પરથી આ ગાડીને દૂર કરી દીધી છે. ચાલો કંપની દ્વારા આ લક્ઝરી એસયુવી બંધ કરવા પાછળના કારણો જાણીએ.
SUV Car Discontinued in India: હ્યુન્ડાઇની ફ્લેગશિપ એસયુવી, ટક્સન, એ બજારમાં મોટી હલચલ મચાવી દીધી છે. કંપનીએ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી આ પ્રીમિયમ એસયુવી દૂર કરી દીધી છે, જેના કારણે એવી અટકળો શરૂ થઈ છે કે હ્યુન્ડાઇએ ભારતમાં ટક્સન વેચવાની બંધ કરી દીધી હશે. ચાલો જાણીએ કે મામલો શું છે અને શું નવી એસયુવી ટક્સનને રિપ્લેશ કરશે.
હ્યુન્ડાઇ ટક્સન એક લક્ઝરી એસયુવી છે જેની પોતાની ઓળખ છે. ચોથી પેઢીની હ્યુન્ડાઇ ટક્સન ઓગસ્ટ 2022માં ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. આ એસયુવી કંપનીની સૌથી પ્રીમિયમ ઓફરિંગમાંની એક હતી, જે જીપ મેરિડિયન, સ્કોડા કોડિયાક અને ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર જેવા વાહનો સાથે સીધી સ્પર્ધા કરતી હતી. ટક્સને તેની સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન, હાઇ-ટેક સુવિધાઓ અને ADAS સેફ્ટી ફીચર માટે નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
બે શક્તિશાળી એન્જિન વિકલ્પો
હ્યુન્ડાઇ ટક્સનને બે એન્જિન વિકલ્પો સાથે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 154 bhp અને 192 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરતું 2.0-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન, 6-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું હતું.
તે 183 bhp અને 416 Nm પાવર ઉત્પન્ન કરતું 2.0-લિટર ડીઝલ એન્જિન પણ ઓફર કરવામાં આવ્યું હતું, જે 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું હતું. AWD (ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ) ફક્ત ટોપના વેરિઅન્ટ પર જ ઉપલબ્ધ હતું.
ટક્સન પ્રીમિયમ સુવિધાઓથી ભરપૂર હતું
હ્યુન્ડાઇ ટક્સન એ થોડી SUVમાંની એક હતી જે લક્ઝરી અને ટેકનોલોજીનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ ઓફર કરતી હતી. તેમાં 10.25 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, પેનોરેમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, 360° કેમેરા, લેવલ-2 ADAS (એડવાન્સ્ડ ડ્રાઇવર આસિસ્ટન્સ સિસ્ટમ), છ એરબેગ્સ, હિલ-હોલ્ડ આસિસ્ટન્ટ, ABS, EBD અને TPMS જેવી સુવિધાઓ હતી, મૂળભૂત રીતે, લક્ઝરી SUVમાં હોવી જોઈએ તે દરેક સુવિધા હતી.
વેબસાઇટ પરથી દૂર કરવાનો અર્થ શું છે?
હ્યુન્ડાઇ ઇન્ડિયાએ નવેમ્બર 2025માં તેની વેબસાઇટ પરથી ટક્સનને દૂર કરી દીધી હતી, જે દર્શાવે છે કે SUV હવે ઉત્પાદનમાં નથી. જોકે, કંપની દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. એવી પણ શક્યતા છે કે હ્યુન્ડાઇ ટૂંક સમયમાં ટક્સનનું અપડેટેડ વર્ઝન અથવા ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરી શકે છે, જે BS6 ફેઝ 2 અને નવા સેફ્ટી ધોરણોનું પાલન કરશે.
હ્યુન્ડાઇ ટક્સનને કેમ બંધ કરી શકાય?
નવા સેફ્ટી અને ઉત્સર્જન ધોરણોને કારણે હ્યુન્ડાઇ ટક્સનને અપડેટની જરૂર હતી. તેની ઊંચી કિંમત તેના વેચાણને મર્યાદિત કરી રહી હતી. આ દરમિયાન, હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા EV અને અલ્કાઝાર ફેસલિફ્ટ તૈયાર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
