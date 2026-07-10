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આ કંપનીએ 1.34 લાખમાં લોન્ચ કર્યો સેટેલાઇટ ફોન, નેટવર્ક વગર પણ થશે વાત, જાણો

Satellite Phone: સરકારી ટેલિકોમ કંપની BSNLએ ભારતમાં એક ખાસ સેટેલાઇટ ફોન લોન્ચ કર્યો છે, જેની કિંમત 134,000 રૂપિયાથી વધુ છે. આ ફોન નેટવર્ક કવરેજ વિનાના વિસ્તારોમાં પણ કામ કરે છે. જો કે, આ ફોન સામાન્ય લોકો માટે નથી, પરંતુ વ્યાપારી ઉપયોગ માટે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 10, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:24 PM IST
આ કંપનીએ 1.34 લાખમાં લોન્ચ કર્યો સેટેલાઇટ ફોન, નેટવર્ક વગર પણ થશે વાત, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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