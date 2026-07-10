/આ કંપનીએ 1.34 લાખમાં લોન્ચ કર્યો સેટેલાઇટ ફોન, નેટવર્ક વગર પણ થશે વાત, જાણો

Satellite Phone: સરકારી ટેલિકોમ કંપની BSNL (ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ)એ ભારતમાં એક નવો ફોન લોન્ચ કર્યો છે. આ સેટેલાઇટ ફોનની કિંમત એક iPhone અથવા ઘણા પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન જેટલી છે. જો કે, તે કોમર્શિયલ ઉપયોગ માટે છે અને સામાન્ય લોકો તેને ખરીદી શકતા નથી.
હકીકતમાં, સેટેલાઇટ ફોનનો ઉપયોગ જનતા પૂર્વ પરવાનગી વિના કરી શકતી નથી. વપરાશકર્તાઓ અથવા સંસ્થાઓ ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ (DoT)ની પરવાનગી મેળવ્યા પછી જ સેટેલાઇટ ફોનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ ફોનની કિંમત 134,000 રૂપિયા છે. ચાલો તેની સુવિધાઓનું વિશે જાણીએ.
નેટવર્ક વિના પણ કરે છે કામ
જો આપણે સેટેલાઇટ ફોનના ફાયદાઓ વિશે વાત કરીએ, તો તે વપરાશકર્તાઓને સફરમાં હોય ત્યારે, નેટવર્ક ન હોય તેવા વિસ્તારોમાં પણ સંચાર નેટવર્ક સાથે કનેક્ટ થવા દે છે. તમે ગમે ત્યાં વૉઇસ કૉલ કરી શકો છો અને જરૂર પડ્યે કટોકટી મદદ પણ મેળવી શકો છો. BSNL સેટેલાઇટ ફોનનો ઉપયોગ કરવાથી વપરાશકર્તાઓને લાંબી બેટરી લાઇફ પણ મળે છે.
When conventional mobile networks can’t reach, the BSNL Satellite Phone keeps you connected.
Designed for challenging environments, making it an ideal solution for Defence, Maritime, Disaster Response, Mining, Remote Operations and Adventure Travel.
Why Choose BSNL Satellite… pic.twitter.com/Fc6vsahxRn
— BSNL India (@BSNLCorporate) July 9, 2026
ફોનની સુવિધાઓ
આ સેટેલાઇટ ફોનમાં મજબૂત અને ટકાઉ ડિઝાઇન છે. જેથી તે કઠોર વાતાવરણનો સામનો કરી શકે. તે ધૂળ અને પાણી પ્રતિરોધક રહેવા અને કામ કરવાનું ચાલુ રાખવા માટે રચાયેલ છે.
આ ફોન લાંબી બેટરી લાઇફ સાથે આવે છે જેથી તે વીજળી ગુલ થવા છતાં પણ ટકી રહે છે.
તે મુશ્કેલીના સમયે તાત્કાલિક કટોકટી (SOS) સિગ્નલ મોકલવા માટે રચાયેલ છે અને સ્પષ્ટ અવાજ સંચાર માટે પણ પરવાનગી આપે છે.
સેટેલાઇટ ફોનની કિંમત
આ BSNL સેટેલાઇટ ફોનની કિંમત 1,34,166 રૂપિયા (ટેક્સ સહિત) છે. આ BSNL સેટેલાઇટ ફોન વિશે વધુ જાણવા માટે, વપરાશકર્તાઓ તેમની નજીકની BSNL ઓફિસની મુલાકાત લઈ શકે છે. વધુ માહિતી માટે, 9768866652 પર કૉલ કરો. BSNLએ એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે તે રક્ષા, દરિયાઈ, આપત્તિ પ્રતિભાવ, યાત્રાળુઓ અને સાહસિક મુસાફરી માટે યોગ્ય વિકલ્પ છે.
સેટેલાઇટ નેટવર્ક એવા વિસ્તારોમાં પહોંચી શકે છે, જ્યાં મોબાઇલ નેટવર્ક પહોંચી શકતા નથી. સેટેલાઇટ ફોન મજબૂત અને ટકાઉ હોય છે. જો કે, જો તમે સેટેલાઇટ ફોન શોધી રહ્યા છો, તો તમને ભારતમાં તે આટલી સરળતાથી મળશે નહીં.