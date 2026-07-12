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ફક્ત સિમ કાર્ડ કાઢવા માટે નથી આ ઇજેક્ટર ટૂલ, વાઇ-ફાઇથી લઈને ઇયરબડ્સ સુધી બધું જ ઠીક કરી શકે છે આ નાની પિન!

Sim Ejector Pin Hidden Uses: સ્માર્ટફોન બોક્સમાં જોવા મળતું સિમ ઇજેક્ટર ટૂલ ઘણીવાર ઉપયોગ પછી ખોવાઈ જાય છે અથવા ખોવાઈ જાય છે. પરંતુ આ અદ્ભુત નાનું ટૂલ ફક્ત સિમ કાઢવા માટે જ નથી, તે Wi-Fi રાઉટર અને ઇયરબડ્સ જેવી તકનીકી સમસ્યાઓને ઝડપથી રીસેટ કરવા અને ઠીક કરવા માટે પણ એક સારૂ ઈમરજન્સી સાધન છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 12, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:27 PM IST
ફક્ત સિમ કાર્ડ કાઢવા માટે નથી આ ઇજેક્ટર ટૂલ, વાઇ-ફાઇથી લઈને ઇયરબડ્સ સુધી બધું જ ઠીક કરી શકે છે આ નાની પિન!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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