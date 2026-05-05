/એક જ ઝટકામાં ₹2.15 લાખ સસ્તી થઈ ગઈ મારુતિની આ ફેમિલી કાર, 23 કિમી છે માઈલેજ, 31 મે સુધી છે ઓફર

Maruti Suzuki Car Discount: મારુતિ સુઝુકીએ મે 2026 દરમિયાન તેની આ ગાડી પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ગ્રાહકોની ખરીદી પર 2.15 લાખ રૂપિયા સુધીની બચત કરી શકે છે.
Maruti Suzuki Car Discount: જો તમે આવનારા દિવસોમાં તમારા મોટા પરિવાર માટે 7-સીટર કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. મારુતિ સુઝુકી મે 2026 દરમિયાન તેની લોકપ્રિય MPV, Invicto પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન ગ્રાહકો મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટોની ખરીદી પર 2.15 લાખ સુધીની બચત કરી શકે છે. આ ઓફરમાં અન્ય લાભો સાથે 50,000 રૂપિયાનું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ શામેલ છે. ડિસ્કાઉન્ટ વિશે વધુ વિગતો માટે, ગ્રાહકો તેમની નજીકની ડીલરશીપનો સંપર્ક કરી શકે છે. ચાલો ઇન્વિક્ટોની સુવિધાઓ, પાવરટ્રેન અને કિંમત પર નજીકથી નજર કરીએ.
દેખાવ અને ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો
મારુતિ ઇન્વિક્ટો એકદમ મજબૂત અને શાનદાર લાગે છે. તેને જોતાં, સ્પષ્ટ થાય છે કે આ મારુતિની અત્યાર સુધીની સૌથી મોંઘી અને પ્રીમિયમ કાર છે. તેનો આગળનો ભાગ પહોળો અને ભારે ક્રોમથી શણગારેલો છે. અંદર પગ મૂકતાં તમને વૈભવી અનુભૂતિ થશે. તેમાં મોટું સનરૂફ, એર-કૂલ્ડ સીટો અને મોટી ટચસ્ક્રીન છે. આ કાર ખરેખર એવા લોકો માટે છે જેઓ તેમના પરિવાર સાથે ડ્રાઇવિંગનો આનંદ માણે છે.
એન્જિન અને માઇલેજ
ઇનવિક્ટોને ગિયર્સ બદલવાની ઝંઝટની જરૂર નથી. તે ફક્ત ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન તરીકે ઉપલબ્ધ છે. તેમાં હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી છે, જેનો અર્થ છે કે તે પેટ્રોલ અને વીજળી (બેટરી) બંને પર ચાલે છે. તેનું એન્જિન એટલું સ્માર્ટ છે કે તે શહેરના ટ્રાફિક જામ દરમિયાન આપમેળે બેટરી પાવર પર સ્વિચ કરે છે. તેના મોટા કદ હોવા છતાં, તે 23 કિમી/લીટરથી વધુ માઇલેજ આપે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમને મોટી કારનો આનંદ મળે છે અને પેટ્રોલનો ખર્ચ ઓછો થાય છે.
કિંમત અને સેફ્ટી
ભારતીય બજારમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટોની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 25 લાખ રૂપિયા છે. જ્યારે ટોપ મોડેલની કિંમત લગભગ 28.5 લાખ રૂપિયા છે. મારુતિએ સલામતીમાં પણ કોઈ કચાશ રાખી નથી, છ એરબેગ્સ અને 360 ડિગ્રી કેમેરા જેવી સુવિધાઓ આપે છે. જો તમે એવી ગાડી શોધી રહ્યા છો જે શાનદાર લાગે, તો ઇન્વિક્ટો એક સારી પસંદગી છે.