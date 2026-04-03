આ દિગ્ગજ કંપની આપશે વધુ એક મોંઘવારીનો માર, 3 દિવસ પછી વધી જશે બધી SUVની કિંમતો, જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyઆ દિગ્ગજ કંપની આપશે વધુ એક મોંઘવારીનો માર, 3 દિવસ પછી વધી જશે બધી SUVની કિંમતો, જાણો

SUV Car Price Hike: કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે તે તેની SUV અને કોમર્શિયલ વાહનોના ભાવમાં વધારો કરશે. આનાથી કોમર્શિયલ વાહનોની કિંમતમાં વધારો થશે. જો કે હાલમાં તેની SUV ગાડીઓ માટે લોકોમાં ક્રેજ જોવા મળ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:07 PM IST
SUV Car Price Hike: ભારતીય ઓટો બજારમાં મહિન્દ્રાની SUV સૌથી વધુ લોકપ્રિય રહી છે, ખાસ કરીને તેની મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો અને મહિન્દ્રા થાર. જોકે, કંપનીએ હવે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે, તેની કારના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. જો તમે મહિન્દ્રા SUV ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા હતા, તો આ તમારા ખિસ્સા પર સીધી અસર કરશે. 

ભાવમાં ક્યારે અને કેટલો વધારો થશે?

મહિન્દ્રાએ જાહેરાત કરી છે કે 6 એપ્રિલથી તેની SUV અને કોમર્શિયલ વાહનોના ભાવમાં વધારો થશે. આ વધારો ઓછામાં ઓછો 1.6 ટકા અને મહત્તમ 2.5 ટકા હશે. આનો અર્થ એ છે કે 10 લાખ રૂપિયાની કિંમતવાળા વાહનની કિંમત સીધી 16,000 રૂપિયાથી 25,000 રૂપિયા સુધી વધશે. થાર અને સ્કોર્પિયો વધુ વેચાતા વાહનો છે, જે આ વાહનોને ધ્યાનમાં લેતા ઘણા લોકોને અસર કરશે.

કંપની કિંમતો કેમ વધારી રહી છે?

મહિન્દ્રાની SUVની માંગ સતત વધી રહી છે. માર્ચ 2026માં જ, કંપનીએ લગભગ 100,000 વાહનો વેચ્યા, જેના કારણે તે SUV સેગમેન્ટમાં નંબર વન કાર કંપની બની. જોકે, વધતી માંગ અને કાચા માલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે, કંપનીએ આ નિર્ણય લીધો છે.

કયા વાહનોને અસર થશે નહીં?

કંપનીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મહિન્દ્રાની XUV7XO માટે કોઈ ભાવ વધારો થશે નહીં. તેની કિંમત સુરક્ષા નીતિને કારણે, આ કારના 40,000 યુનિટ વેચાય ત્યાં સુધી ભાવ યથાવત રહેશે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે જો તમે મહિન્દ્રા SUV ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો ભાવ વધારા પહેલાં બુકિંગ ફાયદાકારક બની શકે છે. 

નવી કિંમત લાગુ થયા પછી તમારે વધુ કિંમત ચૂકવવી પડશે, અને તેમાં કોઈ શંકા નથી કે કંપની ભવિષ્યમાં વધતી માંગ અને કાચા માલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે કિંમતોમાં વધારો કરી શકે છે. તેથી, વ્યૂહરચના બનાવીને અને યોગ્ય ખરીદી કરીને યોગ્ય નિર્ણય લો.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

