Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

ફૂલ ચાર્જિંગ પર 500 કિમીની રેન્જ આપશે આ સ્વદેશી બાઈક, સરકારે આપી મોટી મંજૂરી, જાણો

New Electric Bike: આ ઇલેક્ટ્રિકે કંપનીએ તેની ફ્લેગશિપ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ, રોડસ્ટર X+ (9.1 kWh) વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી જાહેર કરી છે. આ બાઇકને સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ રૂલ્સ (CMVR), 1989 હેઠળ સરકારી પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થયું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:52 PM IST

Trending Photos

ફૂલ ચાર્જિંગ પર 500 કિમીની રેન્જ આપશે આ સ્વદેશી બાઈક, સરકારે આપી મોટી મંજૂરી, જાણો

New Electric Bike: ઓલા ઇલેક્ટ્રિકે મંગળવારે તેની ફ્લેગશિપ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ, રોડસ્ટર X+ (9.1 kWh) વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી જાહેર કરી. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે બાઇકને CMVR 1989 હેઠળ સરકારી પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થયું છે. આ મંજૂરી ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર ઓટોમોટિવ ટેકનોલોજી (iCAT), માનેસર દ્વારા આપવામાં આવી હતી. નોંધપાત્ર રીતે, રોડસ્ટર X+માં ઉપયોગમાં લેવાતા 4680 ભારત સેલ બેટરી પેકને ઓલા ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી રીતે વિકસાવવામાં આવ્યો છે. આ પ્રમાણપત્ર સાથે, કંપની હવે ડિલિવરી શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે.

500 કિમી સુધીની રેન્જનો દાવો

Add Zee News as a Preferred Source

કંપનીનું કહેવું છે કે રોડસ્ટર X+ ભારતની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ બની છે જેણે તેની સંપૂર્ણપણે ઇન-હાઉસ વિકસિત 4680 બેટરી ટેકનોલોજી સાથે પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું છે. બાઇક એક જ ચાર્જ પર 500 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ ધરાવે છે, જે હાલમાં બિઝનેસમાં સૌથી વધુ માનવામાં આવે છે. આટલી લાંબી રેન્જ સાથે, આ ઇલેક્ટ્રિક બાઇક ફક્ત શહેરો સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં, પરંતુ લાંબા અંતર અને શહેરની વચ્ચે મુસાફરી માટે પણ એક મજબૂત વિકલ્પ બની શકે છે.

કંપની શું કહે છે

કંપનીના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે રોડસ્ટર X+ માટેનું આ સરકારી પ્રમાણપત્ર ઓલા ઇલેક્ટ્રિક માટે એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ છે. તેમના મતે, આ મંજૂરી ભારતમાં એન્ડ-ટુ-એન્ડ EV ટેકનોલોજી વિકસાવવા તરફ કંપનીની સફરને વધુ મજબૂત બનાવે છે. 

9.1 kWh બેટરી સાથે, રોડસ્ટર X+ સારૂ પ્રદર્શન, સલામતી અને વિશ્વસનીય ડ્રાઇવિંગ અનુભવ આપવાનું વચન આપે છે. ઓલા માને છે કે આ બાઇક ભારત જેવા મોટરસાઇકલ-પ્રભુત્વ ધરાવતા ટુ-વ્હીલર બજારમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઝડપી અપનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.

કઠોર પરીક્ષણમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે

ઓલા ઇલેક્ટ્રિકે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કરતા પહેલા બાઇકનું કઠોર પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આમાં કન્સટ્રક્સન અને ફંક્શનલ સેફ્ટી, રેંજ, ઢાળ પર પરફોર્મેંસ, નોઈજ લેવલ, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કમ્પૈટિબિલિટી (EMC) અને બ્રેકિંગ ટેસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. 

વધુમાં, 9.1 kWh બેટરી પેકને AIS-156 સુધારા 4 હેઠળ ARAI તરફથી અલગ મંજૂરી મળી છે. બેટરીએ પાણીમાં ડુબાળી, થર્મલ રનઅવે, આગથી સલામતી, વાઇબ્રેશન અને મેકેનિકલ શોક જેવા સેફ્ટી અને ટકાઉપણું પરીક્ષણો સફળતાપૂર્વક પાસ કર્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ola Roadster X PlusOla electric bike500 km range electric bikeOla India cell batteryOla Roadster X Plus certificationelectric bike government approvalICAT Manesar certificationARAI battery safety testIndia's first 4680 battery bikeOla Electric new motorcycleNew BikeNew Electric BikeTech NewsGujarati News

Trending news