/પેટ્રોલ પંપ પર ગ્રાહકો સાથે આ રીતે થાય છે છેતરપિંડી, શૂન્ય જોયા પછી પણ નથી પડતી ખબર, જાણો કેવી રીતે કાપવામાં આવે છે ખિસ્સા?

Petrol Pump Scam: તાજેતરમાં, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. આની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમને પેટ્રોલ પંપ પર છેતરવામાં આવે તો તમે શું કરશો? જ્યારે પણ તમે તમારી કારમાં પેટ્રોલ કે ડીઝલ ભરવા જાઓ છો, ત્યારે સૌથી પહેલા તમે મીટર શૂન્ય માટે તપાસો છો. તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીઓ પણ કહે છે, સાહેબ, જીરો જોઈ લો. આનાથી લોકોનો વિશ્વાસ વધુ વધે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ચાલાક કર્મચારીઓ શૂન્ય બતાવ્યા પછી પણ ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી કરે છે?
"સ્ટાર્ટ-સ્ટોપ" ગેમ
આ પદ્ધતિમાં ઘણીવાર બે કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. એક કર્મચારી ગ્રાહકને વાતચીતથી વિચલિત કરે છે, જ્યારે બીજો વારંવાર નોઝલ લીવર દબાવીને છોડી દે છે. આના કારણે મીટર વધે છે, પરંતુ પેટ્રોલનો પ્રવાહ યોગ્ય આવતો નથી. પરિણામે, ગ્રાહકને તેના ચૂકવવામાં આવેલા ખર્ચ કરતાં ઓછું ઇંધણ મળે છે.
વાંચનમાં વિક્ષેપ પાડવાની યુક્તિ
ધારો કે તમે 1,000 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ભરવા કહ્યું છે. કર્મચારી પછી મીટર શૂન્યથી શરૂ કરે છે, પરંતુ 200 રૂપિયા સુધી પહોંચતા જ પેટ્રોલ ભરવાનું બંધ કરી દે છે, અને ભૂલ કહે છે. પછી તે મીટર શૂન્ય પર રીસેટ કર્યા વિના ફરી શરૂ કરે છે અને 800 પર બંધ કરી દે છે. આ સ્થિતિમાં, ગ્રાહક માને છે કે તેમને 1,000 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ભરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે વાસ્તવમાં, તેમને ઓછું ઇંધણ મળે છે.
પાઈપોમાં ઇંધણ રોકવાની યુક્તિ
તમે જાણતા હશો કે પેટ્રોલ પંપ મશીનોમાં એક-માર્ગી ચેક વાલ્વ હોય છે. આ ઇંધણને ટાંકીમાં પાછું વહેતું અટકાવે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, કર્મચારીઓ અચાનક નોઝલ ઉપાડે છે, જેનાથી પાઇપ અથવા નોઝલમાં થોડું ઇંધણ ફસાઈ જાય છે. ઘણીવાર, આ ઇંધણ વાહનની ટાંકીમાં સંપૂર્ણપણે ભરાતું નથી, અને ગ્રાહકને નુકસાન થાય છે.
જો તમને છેતરપિંડીની શંકા હોય તો શું કરવું?
જો તમને શંકા હોય કે તમને પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ ઓછુ આપવામાં આવી છે, તો તમે પંપ મેનેજરને પ્રમાણિત 5-લિટર જારનો ઉપયોગ કરીને ઇંધણની માત્રા તપાસવા માટે કહી શકો છો. વધુમાં, યુઝર હેલ્પલાઇન નંબર 1917 અથવા સંબંધિત પેટ્રોલિયમ કંપનીના ટોલ-ફ્રી નંબર પર કૉલ કરીને ફરિયાદો નોંધાવી શકાય છે. દરેક પેટ્રોલ પંપ પર ફરિયાદ પુસ્તિકા પણ ઉપલબ્ધ છે, જ્યાં લેખિત ફરિયાદો નોંધાવી શકાય છે અને કાર્યવાહીની માંગ કરી શકાય છે.
પેટ્રોલ ભરતી વખતે ફક્ત મીટરના શૂન્ય જોવુ જરૂરી નથી. સમગ્ર પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કરવું અને જો કોઈ વિસંગતતા જણાય તો તાત્કાલિક પ્રશ્નો ઉઠાવવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. થોડી તકેદારી તમને નાણાકીય નુકસાનથી બચાવી શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.