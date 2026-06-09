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પેટ્રોલ પંપ પર ગ્રાહકો સાથે આ રીતે થાય છે છેતરપિંડી, શૂન્ય જોયા પછી પણ નથી પડતી ખબર, જાણો કેવી રીતે કાપવામાં આવે છે ખિસ્સા?

Petrol Pump Scam: પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધતાં, પેટ્રોલ પંપ પર એક નાની છેતરપિંડી પણ મોંઘી પડી શકે છે. જાણો કેવી રીતે કર્મચારીઓ શૂન્ય દર્શાવ્યા પછી પણ ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી કરે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 09, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:07 PM IST
પેટ્રોલ પંપ પર ગ્રાહકો સાથે આ રીતે થાય છે છેતરપિંડી, શૂન્ય જોયા પછી પણ નથી પડતી ખબર, જાણો કેવી રીતે કાપવામાં આવે છે ખિસ્સા?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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