આ છે ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી સ્પોર્ટ્સ કાર, ડિલિવરી માટે 5 મહિનાની રાહ, શેફાલી વર્માએ પણ ખરીદી
JSW MG Motor Indiaની ઇલેક્ટ્રિક સ્પોર્ટ્સ કારે લોન્ચ થયાના થોડા જ મહિનાઓમાં ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી સ્પોર્ટ્સ કારનો દરજ્જો મેળવી લીધો છે. ₹75 લાખની કિંમત હોવા છતાં તેની ભારે માંગને કારણે તેની ડિલિવરીનો સમય 4-5 મહિના સુધી લંબાયો છે.
JSW MG Motor Indiaની ઇલેક્ટ્રિક રોડસ્ટર, MG Cyberster, એ લોન્ચ થતાની સાથે જ ભારતના લક્ઝરી કાર માર્કેટમાં ધમાલ મચાવી દીધી છે. જુલાઈમાં રજૂ થયા બાદથી આ કારને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને આ જ કારણ છે કે તે દેશની સૌથી વધુ વેચાતી સ્પોર્ટ્સ કાર બની ગઈ છે. વધતી માંગને કારણે હવે તેની ડિલિવરી માટેનો વેઇટિંગ પીરિયડ 4 થી 5 મહિના સુધી પહોંચી ગયો છે.
મોંઘી, છતાં લોકોની પસંદ
MG એ Cyberster ને તેની લક્ઝરી બ્રાન્ડ શાખા MG SELECT હેઠળ બજારમાં ઉતારી છે. નવા બુકિંગ માટે તેની કિંમત 74.99 લાખ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે અગાઉથી બુકિંગ કરાવનારા ગ્રાહકોને તે 72.49 લાખમાં મળી છે. અત્યાર સુધીમાં, કંપની તેના MG SELECT નેટવર્ક દ્વારા આ કારના 350 થી વધુ યુનિટ્સનું વેચાણ કરી ચૂકી છે, જે આ સેગમેન્ટ માટે મોટી સંખ્યા ગણાય છે.
મોટા શહેરોમાં ખાસ ક્રેઝ
Cyberster ને દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગ્લોર, ચેન્નઈ જેવા મોટા શહેરોમાં વિશેષરૂપે પસંદ કરવામાં આવી રહી છે. કંપનીનું કહેવું છે કે ઓર્ડર સતત વધી રહ્યા છે અને ઉપલબ્ધતાના આધારે ડિલિવરીનું સમયપત્રક ગોઠવવામાં આવી રહ્યું છે. વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, MG એ તેના MG SELECT એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર્સની સંખ્યા પણ વધારીને 14 કરી દીધી છે, જ્યાં Cyberster ની સાથે MG M9 પ્રેસિડેન્શિયલ લિમોઝિન જેવી લક્ઝરી ગાડીઓ પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી રહી છે.
લોકોને દીવાના બનાવતી વિશેષતાઓ
MG SELECT ના વડા, મિલિંદ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, Cyberster ને જે શાનદાર પ્રતિસાદ મળ્યો છે, તેની પાછળ તેની ડિઝાઇન અને આધુનિક ફીચર્સ છે. કારના ઇલેક્ટ્રિક સિઝર ડોર અને માત્ર 3.2 સેકન્ડમાં 0 થી 100 કિમી/કલાકની ઝડપ તેને અન્ય કારોથી અલગ પાડે છે. તેમનું કહેવું છે કે આજનો ગ્રાહક માત્ર લક્ઝરી જ નહીં, પરંતુ પર્ફોર્મન્સ અને પર્યાવરણ પ્રત્યેની જવાબદારી પણ ઇચ્છે છે.
સેલિબ્રિટીઝની પણ પ્રથમ પસંદ
મિલિંદ શાહના મતે, આ કાર માત્ર એક વાહન નહીં, પરંતુ સ્ટેટસ સિમ્બોલ બની ગઈ છે. રમત જગતના સિતારાઓ હોય કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા ચહેરા, Cyberster બધાનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે. નવી પેઢીના ખરીદદારો તેને પોતાના સપનાની કાર માની રહ્યા છે, જે ટેક્નોલોજી અને લક્ઝરીનો શ્રેષ્ઠ સમન્વય રજૂ કરે છે. જણાવી દઈએ કે તાજેતરમાં જ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરે પણ આ કાર ખરીદી છે.
પાવર અને પર્ફોર્મન્સનું જબરદસ્ત કોમ્બિનેશન
MG Cyberster માં ડ્યુઅલ મોટર ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે, જે 510 PSની પાવર અને 725 એનએમનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં Launch Control ફીચર પણ છે, જેના કારણે આ કાર માત્ર 3.2 સેકન્ડમાં 100 કિ.મીની ઝડપ પકડી શકે છે. આ ઉપરાંત, 77 kWhની બેટરી MIDC સાઇકલ અનુસાર 580 kmની રેન્જ આપે છે.
ઝડપની સાથે સલામતી પણ પાક્કી
આ ઇલેક્ટ્રિક રોડસ્ટરમાં ડબલ વિશબોન સસ્પેન્શન, 50:50 વજન સંતુલન અને Brembo ના 4-પિસ્ટન ફ્રન્ટ બ્રેક્સ આપવામાં આવ્યા છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર $100 \text{ kmph}$ ની સ્પીડથી માત્ર 33 મીટરમાં રોકાઈ શકે છે, જે તેના એન્જિનિયરિંગનો પુરાવો છે.
હાઇ-ટેક ફીચર્સ
Cyberster માં સુરક્ષાનું પણ પૂરું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. તેમાં મજબૂત H-આકારનું સ્ટ્રક્ચર, સ્ટેટિક સ્ટેબિલિટી ફેક્ટર 1.83, લેવલ-2 ADAS, ડ્રાઇવર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ અને અનેક એરબેગ્સ આપવામાં આવ્યા છે, જેનાથી આ કાર માત્ર ઝડપી જ નહીં પણ સુરક્ષિત પણ છે.
