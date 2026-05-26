/આ છે સૌથી સસ્તો પ્લાન! માત્ર 51 રૂપિયામાં 28 દિવસ સુધી મળશે દરરોજ 2GB ડેટા અને અનલિમિટેડ કોલની મજા

Smart Start Plan: BSNLના 51 રૂપિયાવાળા પ્રીપેડ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ વોઇસ કોલિંગ, રોજ 2GB ડેટા અને દરરોજ 100 SMS મળે છે. યુઝર્સને સિમ કાર્ડ મફત આપવામાં આવે છે. આ પ્રીપેડ પ્લાનની વેલિડિટી 28 દિવસની છે. નોંધનીય છે કે, આ ઓફર મર્યાદિત સમય માટે જ છે.
Smart Start Plan: સરકારી ટેલિકોમ કંપની BSNLએ વધુ એક સસ્તો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. આ પ્લાન એક નવી મર્યાદિત સમયની ઓફર છે. કંપની આ ઓફરને Smart Start Plan નામથી લોન્ચ કરી રહી છે. જો તમે નવો મોબાઈલ નંબર લેવાનું વિચારી રહ્યા છો અથવા ઓછી કિંમતમાં લાંબી વેલિડિટીવાળો પ્લાન ઈચ્છો છો, તો BSNLની આ ઓફર તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કંપનીનું કહેવું છે કે, યુઝર્સ તેમના નજીકના BSNL કસ્ટમર સર્વિસ સેન્ટર અથવા રિટેલર પાસેથી મફત SIM મેળવી શકે છે. ચાલો આ પ્લાનના ફાયદા વિગતવાર જાણીએ.
BSNLના 51 રૂપિયાવાળા પ્લાનના ફાયદા
BSNLના 51 રૂપિયાવાળા Smart Start Planમાં યુઝર્સને 28 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. આ દરમિયાન અનલિમિટેડ વોઇસ કોલિંગનો ફાયદો મળશે, એટલે કે યુઝર દેશભરમાં કોઈપણ નેટવર્ક પર રોકટોક વગર કોલ કરી શકશે. આ ઉપરાંત પ્લાનમાં દરરોજ 2GB હાઈ-સ્પીડ ડેટા આપવામાં આવશે. આ હિસાબે યુઝર્સને પૂરા 28 દિવસમાં કુલ 56GB ડેટા મળશે.
એટલું જ નહીં, કંપની રોજ 100 SMS પણ આપી રહી છે. ઓછી કિંમતમાં આટલા બધા ફાયદા મળવાને કારણે આ પ્લાન સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ઘણા લોકો આને BSNLની સૌથી 'વેલ્યુ ફોર મની' ઓફર ગણાવી રહ્યા છે.
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઓફર માત્ર નવા ગ્રાહકો માટે જ ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે જો તમે પહેલાથી જ BSNL યુઝર છો, તો તમે આ પ્લાનનો લાભ નથી લઈ શકતા. આ ઓફર એવા લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને લાવવામાં આવી છે જેઓ પહેલીવાર BSNLનું કનેક્શન લેવા માંગે છે અથવા અન્ય નેટવર્કમાંથી BSNLમાં શિફ્ટ (MNP) થવાનું વિચારી રહ્યા છે.
આ તારીખ સુધી વેલિડ છે BSNLનો આ પ્લાન
BSNLએ એ પણ જણાવ્યું છે કે, યુઝર્સ તેમના નજીકના કસ્ટમર સર્વિસ સેન્ટર કે અધિકૃત રિટેલર પાસેથી ફ્રી SIM લઈ શકે છે. SIM લીધા પછી 51 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરાવીને આ પ્લાનના ફાયદા મેળવી શકાય છે. આ ઓફર મર્યાદિત સમય માટે લોન્ચ કરવામાં આવી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્લાન 22 મે 2026થી 30 જૂન 2026 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. એટલે કે યુઝર્સ પાસે આ ઓફરનો લાભ ઉઠાવવા માટે ખૂબ જ ઓછો સમય છે. હવે કંપની 51 રૂપિયાવાળા Smart Start Plan દ્વારા વધુમાં વધુ લોકોને પોતાના નેટવર્ક સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.