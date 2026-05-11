/આ છે દેશની સૌથી સુરક્ષિત SUV! ક્રેશ ટેસ્ટમાં મળ્યા 5-સ્ટાર, કિંમત માત્ર ₹5,64,990 થી શરૂ

ભારતમાં કાર ખરીદવા સમયે હવે માત્ર માઇલેજ અને ફીચર્સ જ નહીં, પરંતુ સેફ્ટી પણ સૌથી મોટું ફેક્ટર બની ગયું છે. Bharat NCAP 2026 ના નવા રેટિંગ્સમાં કેટલીક કારોએ શાનદાર રેન્ક હાસિલ કરી બધાને ચોંકાવ્યા છે. ખાસ વાત છે કે બે SUVs એ પરફેક્ટ 32/32 નો સ્કોર હાસિલ કર્યો છે.
Safest Car in India 2026: જ્યારે તમે તમારા પરિવાર સાથે રસ્તા પર મુસાફરી કરો છો તો સૌથી મોટી ચિંતા તેની સુરક્ષાની હોય છે. સારી વાત છે કે Bharat NCAP ના 2026ના રેટિંગ્સમાં કેટલીક કારોએ સુરક્ષાને નવી ઉંચાઈ આપી છે. Adult Occupant Protection (AOP) સ્કોરના આધાર પર જારી ટોપ 6 સેફેસ્ટ કારના લિસ્ટમાં બે કાર પરફેક્ટ 32/32 સ્કોર હાસિલ કરી સૌથી ઉપર છે.
આ રેન્કિંગ માત્ર ક્રેશ ટેસ્ટમાં નંબર નહીં, પરંતુ તમારા પરિવારની સુરક્ષાનો ભરોસો છે. મજબૂત બોડી, મલ્ટિપલ એરબેગ, બેટરી પ્રોટેક્શન (EVમાં) અને એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સના આધાર પર તૈયાર કરવામાં આવી છે. વધતા અકસ્માતોના સમયમાં Tata, Mahindra, Kia અને Maruti જેવી કંપનીઓએ સાબિત કર્યું કે હવે તમે સુરક્ષાથી સમજુતિ કર્યા વગર પણ સ્ટાઇલિશ અને પરફોર્મંસવાળી કારને પસંદ કરી શકો છો. આવો આ સુરક્ષિત કાર વિશે જાણીએ.
Tata Harrier EV (32.00/32)
Tata Harrier EV એ Bharat NCAP માં પરફેક્ટ સ્કોર હાસિલ કરવાનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ ઈવી ન માત્ર ભારતની સૌથી સુરક્ષિત કાર બનીને ઉભરી છે, પરંતુ બેંચમાર્ક સેફ્ટીનો દરજ્જો હાસિલ કરી ચુકી છે. મજબૂત સ્ટ્રક્ચર, 6 એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ, એડવાન્સ ADAS ફીચર્સ અને સારા બેટરી પ્રોટેક્શનની સાથે Harrier EV એ સાબિત કર્યું કે ઈલેક્ટ્રિક વાહન પણ પરંપરાગત કારોથી વધુ સુરક્ષિત હોઈ શકે છે.
Mahindra XEV 9e
Mahindra ની XEV 9e ને પણ પરફેક્ટ AOP સ્કોર હાસિલ કર્યો છે. તેની પરફેક્ટ સ્ટ્રક્ચરલ ઈન્ટીગ્રિટીએ ક્રેશ ટેસ્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. પ્રીમિયમ ઈલેક્ટ્રિક એસયુવીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવેલ હાઈ-સ્ટ્રેન્થ સ્ટીલ અને સ્માર્ટ સેફટી ફીચર્સે તેને ટોપ રેન્કિંગ અપાવ્યું છે. ખાસ કરી સાઇડ અને ફ્રંટ ઈમ્પેક્ટમાં તેનું પ્રદર્શન સારૂ રહ્યું છે. લક્ઝરી, પરફોર્મંસ અને સેફ્ટીનું શાનદાર કોમ્બિનેશન ઈચ્છનાર માટે XEV 9e એક શાનદાર વિકલ્પ છે.
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6 એ 31.97 સ્કોર હાસિલ કરી ઈવી સેફ્ટીમાં સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. આ મોડલ બેટરી પ્રોટેક્શન, રિઝિડ બોડી અને એડવાન્સ ઈલેક્ટ્રિક સેફ્ટી સિસ્ટમના મામલામાં ખુબ મજબૂત સાબિત થયું છે. લગભગ 32ના સ્કોરની સાથે BE 6 EV તેવા ખરીદદારો સાથે સારો વિકલ્પ છે, જે સુરક્ષાની સાથે મોડર્ન ડિઝાઇન અને પરફોર્મંસ પણ ઈચ્છે છે.
Kia Seltos (31.70/32)
Kia Seltos એ ICE SUVs માં બેસ્ટ પરફોર્મંસનો ખિતાબ જીત્યો છે. 31.70 નો શાનદાર સ્કોર મેળવી સેલ્ટોસે સાબિત કર્યું કે પેટ્રોલ-ડીઝલ કારો પણ ઈવીની બરોબરી કરી શકે છે. મજબૂત પ્લેટફોર્મ, છ એરબેગ, ESC, હિલ અસિસ્ટ અને શાનદાર ક્રેશ એનર્જી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમને કારણે સેલ્ટોસ મિડ-સાઇઝ એસયુવી સેગમેન્ટમાં સુરક્ષાનું નવું સ્ટાન્ડર્ડ બની ગઈ છે.
Maruti Victoris (31.66/32)
મારૂતિ Victoris એ ન્યૂ જનરેશન પ્લેટફોર્મ પર 31.66 નો શાનદાર સ્કોર હાસિલ કર્યો છે. કંપનીએ નવી સેફ્ટી ફિલોસોફીને આ કારમાં સારી રીતે લાગૂ કરી છે. મજબૂત બોડી શેલ, શાનદાર ક્રેશ સ્ટ્રક્ચર અને સ્ટાન્ડર્ડ સેફ્ટી ફીચર્સે Victoris ટોપ-6મા સ્થાન આપ્યું છે, જે લોકો મારૂતિની વિશ્વસનીયતા, ફ્યુલ એફિશિએન્સી અને હાઈ સુરક્ષા એક સાથે ઈચ્છે છે, તેના માટે Victoris સારો વિકલ્પ છે.
Tata Punch EV (31.46/32)
Tata Punch EV એ કોમ્પેક્ટ EV સેગમેન્ટમાં સેફ્ટી લીડરનો દરજ્જો હાસિલ કર્યો છે. 31.46 નો સ્કોર નાની કાર માટે પ્રભાવશાળી છે. મજબૂત ટાટા સ્ટ્રક્ચર, સારી બેટરી સેફ્ટી અને સ્માર્ટ સેફ્ટી ફીચર્સની સાથે પંચ ઈવી સાબિત કરે છે કે નાની કારો પણ ફેમિલી માટે સુરક્ષિત હોઈ શકે છે.શહેરના ડ્રાઇવિંગ અને નાના પરિવારો માટે આ એક સુરક્ષિત અને વ્યાવહારિક વિકલ્પ છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત માત્ર ₹5,64,990 છે.