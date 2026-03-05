માર્કેટમાં ધુમ મચાવવા આવી રહી છે TATAની આ SUV, તેના માટે ખુલશે નવા શોરૂમ, જાણો ક્યારે લોન્ચ થશે ?
TATA Upcoming Car: ટાટા મોટર્સે પુષ્ટિ કરી છે કે તેની આ ગાડી જલ્દી માર્કેટમાં આવશે. તેના માટે , જે 2025 ઇન્ડિયા મોબિલિટી એક્સ્પોમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તે નાના ફૂટપ્રિન્ટ સાથે હાઇ-ઓન-એક્સપિરિયન્સ મોડેલ પર કામ કરી રહી છે.
Trending Photos
TATA Upcoming Car: ટાટા મોટર્સે પુષ્ટિ આપી છે કે તેની અવિન્યા લક્ઝરી બ્રાન્ડ 2027માં લોન્ચ થશે. તેનું નેતૃત્વ પ્રોડક્શન-રેડી અવિન્યા X કરશે, જે 2025 ઇન્ડિયા મોબિલિટી એક્સ્પોમાં દેખાડવામાં આવ્યું હતું. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તે નાના ફૂટપ્રિન્ટ સાથે હાઇ-ઓન-એક્સપિરિયન્સ મોડેલ પર કામ કરી રહી છે, જે ટોયોટાએ લેક્સસ સાથે કર્યું છે અને હ્યુન્ડાઇએ જિનેસિસ સાથે કર્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે શરૂઆતમાં, ટાયર-1 સ્થળોએ હાઇ-એન્ડ ગ્રાહકો માટે થોડા શોરૂમ હશે, જે પ્રીમિયમ શોપિંગ અનુભવ પ્રદાન કરશે.
અવિન્યા ટાટાનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો પ્રોજેક્ટ છે. આ સ્ટેબલમાં ઓફરિંગ (કદાચ બધી SUV) હેરિયર EVની ઉપર સ્થિત હશે. આ બ્રાન્ડમાં અલગ શોરૂમ અને સર્વિસ સેન્ટર હશે, જેમાં ટાટા બ્રાન્ડિંગ ન્યૂનતમ હશે જેથી પેઢી સુનિશ્ચિત થાય. ICE મોડેલ્સમાં પ્રવેશતા પહેલા, બ્રાન્ડ EV ઉત્પાદક તરીકે તેનું જીવન ચક્ર શરૂ કરશે.
અલગ શોરૂમ પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી રહ્યા છે
કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે તે અવિન્યાને એક અલગ બ્રાન્ડ તરીકે લોન્ચ કરશે, જેમાં શોરૂમ અને ટચપોઇન્ટ હાલની Tata ICE અને Tata.ev સુવિધાઓથી અલગ હશે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તે ઓનલાઈન અનુભવ અને ભૌતિક સ્થાનોને જોડીને ફિજિટલ મોડેલ દ્વારા અવિન્યા ચેઇનનું સંચાલન કરવાની યોજના ધરાવે છે. તેના અવિન્યા બ્રાન્ડ માટે ત્રીજો મોરચો ખોલવાનું ટાટાનું પગલું આશ્ચર્યજનક નથી, કારણ કે તેણે પહેલાથી જ તેની ICE અને EV રેન્જને અલગ સુવિધાઓમાં વિભાજિત કરી દીધી છે, જેમાં અલગ ડિઝાઇન અને સેવા કેન્દ્રોનો સમાવેશ થાય છે.
અવિન્યા સાથે સમાન અભિગમની અપેક્ષા રાખો, પરંતુ નાના શોરૂમ અને પ્રીમિયમ સ્થાનોમાં, શરૂઆતમાં ટાયર-1 અને ટાયર-2 શહેરોમાં હોવાની અપેક્ષા છે. કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અવિન્યા હેરિયર EV ઉપર લોન્ચ કરશે. આનો અર્થ એ થયો કે તે સ્કોડા, ટોયોટા, BYD અને ફોક્સવેગન જેવી બ્રાન્ડ્સ દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવતા ઉચ્ચ-માર્જિન, ઓછા-વોલ્યુમ સેગમેન્ટમાં પ્રવેશ કરશે. આગામી બે વર્ષમાં હ્યુન્ડાઇ, કિયા અને હોન્ડા પણ આ સ્પર્ધામાં જોડાશે, પરંતુ તે મર્સિડીઝ, જીપ, BMW અને ઓડીના મોટા લક્ઝરી મોડેલો સાથે સ્પર્ધા કરશે.
ટાટા અવિન્યા ઇલેક્ટ્રિકની અપેક્ષિત સુવિધાઓ
તેમાં એક અનોખી 'T' લાઇટ સિગ્નેચર, બટરફ્લાય દરવાજા અને ફરતી બેઠકો છે. આગળના ભાગમાં મોટા કાળા પેનલ, LED DRL અને કાળા બોનેટ છે. સાઇડ પ્રોફાઇલમાં મોટા એલોય વ્હીલ્સ અને પહોળા પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના દરવાજા છે. પાછળના ભાગમાં, તેમાં એક આકર્ષક LED સ્ટ્રીપ જેવા સ્પોઇલર અને મોટો બમ્પર છે. અંદરના ભાગમાં બેજ અને ભૂરા રંગનો આંતરિક ભાગ છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, તે વધેલી પેસેન્જર જગ્યા, ઉચ્ચ સલામતી, ધૂળ સુરક્ષા અને અદ્યતન ડ્રાઇવર સહાય પૂરી પાડવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
તે અસંખ્ય કનેક્ટિવિટી સુવિધાઓ, સેન્ટર કન્સોલ પર એક મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, એક અનન્ય આકારનું સ્ટીયરિંગ વ્હીલ અને એક ઓલ-ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર સાથે આવે છે. તેમાં સુગંધ વિસારક, ફરતી આગળની બેઠકો અને પેનોરેમિક સનરૂફ પણ છે, જે તેના સ્ટાઇલિશ અને વૈભવી અનુભવમાં વધારો કરે છે. તે ડ્યુઅલ ઇલેક્ટ્રિક મોટર્સ સાથે આવવાની અપેક્ષા છે, જેમાં એક મોટર એક એક્સલને પાવર આપે છે. પ્રદર્શનની દ્રષ્ટિએ, તે ફુલ ચાર્જ પર 500 કિલોમીટર સુધીની મુસાફરી કરી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે