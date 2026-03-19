Reels તમને બનાવશે લાખોપતિ, ઝુકરબર્ગે લોન્ચ કર્યો નવો પ્રોગ્રામ, કન્ટેન્ટ ક્રિએટરને મોજ
જો તમારા TikTok, YouTube કે Instagram પર 1 લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ છે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. હવે તમારે કમાણી કરવાનો સમય આવી ગયો છે. મેટાએ હવે ક્રિએટર્સને ફેસબુક પર લાવવા માટે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.
- Facebook એ Creator Fast Track પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો
- કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સને થશે જોરદાર ફાયદો
- ફેસબુક પર હવે દર મહિને થશે લાખોની કમાણી
Meta માલિકીની Facebook એ Creator Fast Track પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો છે. કંપનીનો ઈરાદો ક્રિએટર્સને કમાણીની તક આપવાનો છે. આ પ્રોગ્રામ હેઠળ ક્રિએટરોને ગેરેન્ટેડ પેમેન્ટ અને વધુ કન્ટેન્ટ રીચની સાથે ફેસબુક પર ગ્રોથ વધારવામાં મદદ મળશે. આ નવો પ્રોગ્રામ ક્રિએટર ઇકોનોમીમાં ફેસબુકના વધતા કમિટમેન્ટ અને ઈન્વેસ્ટમેન્ટનો હિસ્સો છે.
ઓડિયન્સ અને કમાણી ઝડપથી વધશે
કંપનીનું કહેવું છે કે અમે તે ક્રિએટર્સને સાંભળ્યા છે, જેણે બીજા પ્લેટફોર્મ પર ફોલોઇંગ બનાવી છે, પરંતુ ફેસબુક પર નવી શરૂઆત કરવી કેટલી મુશ્કેલ લાગે છે, તેથી અમે તેની શરૂઆતને સરલ અને ઝડપી બનાવવા માટે ક્રિએટર ફાસ્ટ ટ્રેક પ્રોગ્રામ શરૂ કરી રહ્યાં છીએ. ક્રિએટર ફાસ્ટ ટ્રેક જાણીતા ક્રિએટરો માટે પ્લેટફોર્મ પર આગળ વધવા અને સફળ થવાને પહેલાથી વધુ સરળ બનાવે છે, જે ફેસબુક પર નવા છે. પ્રોગ્રામમાં સામેલ ક્રિએટરોને એલિજિબલ રીલ્સ પર વધુ રીચ મળશે, જેનાથી તેના ફોલોઅર્સની સંખ્યામાં ગ્રોથ થશે અને ફેસબિક પર એલિજિબલ રીલ્સ શેર કરવા માટે ત્રણ મહિનાનું ગેરેન્ટેડ પેમેન્ટ મળશે.
દર મહિને લાખોની કમાણી
આ પ્રોગ્રામમાં સામેલ ક્રિએટરને દર મહિને $1000 (લગભગ 93397 રૂપિયા) કમાઈ શકે છે. જો તેના Instagram, TikTok કે YouTube પર ઓછામાં ઓછા 100,000 ફોલોઅર્સ છે કે તેમાંથી કોઈ એક પ્લેટફોર્મ પર તેના 10 લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ છે, તો તે દર મહિને $3,000 (લગભગ 280193 રૂપિયા) કમાઈ શકે છે. આ પ્રોગ્રામ ક્રિએટર્સને ફેસબુક કન્ટેન્ટ મોનેટાઇઝેશનનું તત્કાલ એક્સેસ પણ આપે છે, જેથી તે વધુ કમાણી કરી શકે અને ક્રિએટર ફાસ્ટ ટ્રેક પ્રોગ્રામ ખતમ થયા બાદ પણ પોતાના એલિજિબલ કન્ટેન્ટથી કમાણી યથાવત રાખી શકે.
ફેસબુક ક્રિએટરોને તેના કામથી વધુ કમાણી કરાવવામાં મદદ કરવા માટે વધુ રોકાણ કરી રહ્યું છે. એવું કન્ટેન્ટ બનાવવું જે તેની કમ્યુનિટીને પસંદ આવે. 2025મા ફેસબુકે પોતાના ક્રિએટર મોનેટાઇઝેશન પ્રોગ્રામથી કન્ટેન્ટ ક્રિએટરોને લગભગ $3 બિલિયનનું પેમેન્ટ કર્યું, જે પાછલા વર્ષ (2024) થી 35 ટકા વધુ છે.
