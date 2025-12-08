આવી ગયો પહેલો AI Phone ! ડિસ્પ્લેને ટચ કર્યા વિના કરશે કામ, જાણો ફીચર્સ
TikTokની પેરેન્ટ કંપનીએ "AI ફોન" લોન્ચ કર્યો છે. આ AI ફોન એ રીતે કામ કરે છે જાણે કોઈ માણસ મોબાઇલ ફોન ચલાવી રહ્યો હોય, પરંતુ ટચ કર્યા વિના. એક ડેમો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને તે વોઇસ આસિસ્ટન્ટથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે. ત્યારે આ લેખમાં આ ફોન વિશે વિગતવાર જાણીશું.
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ફક્ત ચેટિંગ સુધી મર્યાદિત નથી. TikTokની પેરેન્ટ કંપની ByteDance એ તાજેતરમાં "AI Phone" નો પ્રોટોટાઇપ લોન્ચ કર્યો છે. આ સ્માર્ટફોન એક માણસની જેમ કામ કરવાની નજીક પહોંચી ગયો છે, જેને ઘણા લોકોએ ખતરનાક પણ ગણાવ્યો છે.
ByteDance એ તેનો Doubao AI એજન્ટ તૈયાર કર્યો છે, જે યુઝર્સની મોબાઇલ સ્ક્રીન જોઈ શકે છે અને તેને કંટ્રોલ કરી શકે છે. આ એજન્ટ એપ્લિકેશન ખોલી શકે છે અને યુઝર્સ માટે ઓર્ડર પણ કરી શકે છે અને એ પણ કોઈ ટચ વિના. "AI Phone"થી કોલ, મેસેજ વગેરે કરી શકો છો. આ ઉપરાંત તમે ટિકિટ બુકિંગ પણ કરી શકો છો. જે એક સાયન્સ ફિક્શન ફિલ્મ જેવું લાગે છે.
વીડિયો થયો વાયરલ
શેનઝેન સ્થિત બિઝનેસમેન ટેલર ઓગનનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં તે AI ફોનનું પ્રદર્શન કરે છે. તે AI ફોનને વૉઇસ કમાન્ડ આપે છે, જેના પછી સ્માર્ટફોન આપમેળે કામ કરે છે. વીડિયો સાથે ઘણા લોકોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
AI ફોનના ફીચર્સમાં ઘટાડો કરાશે
અહેવાલો અનુસાર, ByteDance ટૂંક સમયમાં તેના AI ફોનના ફીચર્સમાં ઘટાડો કરશે, જેનાથી તેઓ સંવેદનશીલ ડેટા ઍક્સેસ કરી શકશે નહીં. જો કે, કોમર્શિયલ લોન્ચની તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
વીડિયોમાં ByteDance એક AI સિસ્ટમ વિકસાવતું બતાવે છે જે ZTEના Nubia બ્રાન્ડમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યું છે. તે કસ્ટમાઇઝ્ડ એન્ડ્રોઇડ વર્ઝન પર ચાલે છે અને તેમાં ByteDanceના ઇન-હાઉસ લાર્જ લેંગ્વેજ મોડેલ ઇકોસિસ્ટમ, Doubaoનો સમાવેશ થાય છે.
તે સિરી અને એલેક્સા જેવા વોઇસ આસિસ્ટન્ટથી અલગ છે
'AI Phone' વાસ્તવમાં વોઇસ આસિસ્ટન્ટથી અલગ છે. આ સિરી, એલેક્સા અથવા ગુગલ આસિસ્ટન્ટથી અલગ છે. વોઇસ આસિસ્ટન્ટ વોઇસ કમાન્ડ પર આધારિત એપ્સને એક્ટિવ કરે છે, તેથી તમે સિલેક્ટિવ ફીચર્સ જ એક્સેસ કરી શકો છો, જ્યારે AI Phoneમાં વોઇસ કમાન્ડ બાદ ફોન એવી રીતે કામ કરે છે કે જાણે કોઈ માણસ ફોન ચલાવી રહ્યો છે.
