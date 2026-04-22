ગરમીમાં વીજળીના બિલની નહીં રહે ચિંતા! AC અને ફ્રિજના ઉપયોગમાં અપનાવો આ 5 સીક્રેટ ટ્રિક્સ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyગરમીમાં વીજળીના બિલની નહીં રહે ચિંતા! AC અને ફ્રિજના ઉપયોગમાં અપનાવો આ 5 સીક્રેટ ટ્રિક્સ

How to Reduce Electricity Bill: ગરમીમાં AC, કૂલર અને ફ્રિજનો ઉપયોગ વધતા લાઇટ બિલ પણ વધારે આવે છે. પરંતુ જો તમે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો તો તમારા પૈસા બચાવી શકો છો. જાણો કેટલીક જરૂરી વાતો...

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 22, 2026, 03:21 PM IST
  • ઉનાળામાં વીજળીનું બિલ ઘટાડવા માટેની ટિપ્સ
  • સ્માર્ટ રીતે કરો એસી અને ફ્રિજનો ઉપયોગ
  • ગરમીમાં રાહતની સાથે થશે પૈસાની બચત

Trending Photos

How to Reduce Electricity Bill: ઉનાળાની ગરમી દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. દરેક લોકોના ઘરમાં ઉનાળામાં વીજળીનું બિલ વધુ આવતું હોય છે. તેવામાં ઘણા લોકોને તે લાગે છે કે વધુ બિલ આવવાનું કારણ ઉપકરણોનો વધુ ઉપયોગ છે. પરંતુ આ ઉપકરણોનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરો છો તેના કારણે પણ બિલ વધારે આવે છે. જો તમે તમારી કેટલીક આદતો બદલો તો લાઇટ બિલમાં બચત કરી શકો છો.

AC ચલાવવાની યોગ્ય રીત?
ગરમીમાં રાહત મેળવવા માટે એસીનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ લોકોને તે ખબર હોતી નથી કે તેને કઈ રીતે ચલાવવાનું છે. કેટલીક વાતો ધ્યાનમાં રાખો જેમ કે......

Add Zee News as a Preferred Source

- યાદ રાખો કે ACને 16-18°C પર ચલાવવાથી બચો, કારણ કે તેનાથી કમ્પ્રેસર પર વધુ દબાવ પડે છે.

- 24-26°C નું તાપમાન સૌથી યોગ્ય અને સસ્તુ માનવામાં આવે છે.

- જ્યારે તમે એસી ચલાવો તો આ દરમિયાન દરવાજા અને બારીઓ બંધ રાખો.

- ACની સાથે પંખો ચલાવવાથી ઠંડી હવા ઝડપથી ફેલાઈ છે અને રૂમ જલ્દી ઠંડો થઈ જાય છે.

- AC ના ફિલ્ટરની નિયમિત સફાઈ કરો, કારણ કે જો ફિલ્ટર ગંદુ હશે તો એસી વધુ વીજળીનો વપરાશ કરે છે.

ફ્રિજનો ઉપયોગ કરવામાં આ ભૂલ ન કરો
 ફ્રિજ એક એવું ઉપકરણ છે જે 24 કલાક ચાલે છે, તેથી તેમાં થોડી બેદરકારી બિલ વધારી શકે છે. ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાતો..

- વારંવાર ફ્રિજનો દરવાજો ન ખોલો, તેનાથી ફ્રિજના કૂલિંગ પર અસર પડશે.

- ફ્રિજનું તાપમાન મીડિયમ રાખો.

- ભોજન ગરમ હોય તો તેને ફ્રિજમાં ન રાખો.

- ભોજનને પહેલા સામાન્ય ઠંડુ થવા દો બાદમાં ફ્રિજમાં રાખો.

કૂલર કઈ રીતે ચલાવશો?
કૂલરનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ઓછી વીજળીમાં સારી ઠંડક આપે છે.

- ધ્યાન રાખો કે કૂલરને ક્યારેય બંધ રૂમમાં ન ચલાવો.

- તેને એવી જગ્યાએ રાખવું જોઈએ જ્યાંથી તાજી હવા આવી શકે જેથી ક્રોસ વેન્ટિલેશન થાય.

- કૂલિંગ પેડ્સની સફાઈ કરો અને જો તમને લાગે છે બદલવાની જરૂર છે તો બદલી દો.

- પાણીની ટાંકી અને પંપની નિયમિત તપાસ કરો.

- યોગ્ય મેન્ટેનન્સથી કૂલર ઓછી સ્પીડ પર પણ સારૂ કૂલિંગ આપે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Summer SeasoncoolersACSFridgesElectricity

Trending news