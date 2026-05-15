/પેટ્રોલ-ડીઝલના કકળાટથી દૂર રહેવું હોય તો આજે જ ખરીદો આ સસ્તા ઈલેક્ટ્રિક વાહનો, એક ચાર્જમાં સડસડાટ દોડશે ગાડી

Popular Electric Cars In India : તેલ સંકટ અને એનર્જિ ક્રાઈસીસને પગલે આખરે ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ અને સીએનજીના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. હજી પણ આ ભાવ વધી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં જો તમારી પાસે ઈલેક્ટ્રિક કાર અને બાઈક-સ્કૂટર હોય તો તમારે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારા માટે ટેન્શન કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હવે ઈલેક્ટ્રિક કારની ડિમાન્ડ વધી શકે છે
Petrol Diesel CNG Price: વિશ્વભરમાં ઉર્જા સંકટના પરિણામ હવે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યાં છે. દેશના નાગરિકો માટે આ સૌથી મોટો ઝટકો છે. ભારતમાં હવે મોંઘવારી વધી શકે છ. આવામાં આજથી પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજીના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં જે લોકો નવા વાહન ખરીદવા માંગે છે, અને તેઓ પેટ્રોલ-ડીઝલ કે સીએનજીના કકળાટમાં પડવા નથી માંગતા, તો તેઓ ઈલેક્ટ્રિક ગાડીની પસંદગી કરી શકે છે. આજે તમને જણાવીશું કે, સસ્તા ભાવમાં સારા ઈલેક્ટ્રિક વાહનોના કેટલાક ઓપ્શનની સાથે, પેટ્રોલ-ડીઝલ અને સીએનજીના ભાવ વધારા વિશે જણાવીશું.
આખરે સરકારે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારી દીધા
ભારતમાં લાંબા સમય સુધી ભાવ સ્થિર રાખ્યા બાદ હવે સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. દૂધના ભાવ વધારા બાદ હવે ઈંધણના વધારાએ મધ્યમવર્ગને મોંઘવારીનો વધુ એક ઝટકો આપ્યો છે. મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ...વિશ્વ અર્થવ્યવસ્થામાં અશાંતિ...અને તેની સીધી અસર હવે ભારતના બજેટ પર પણ દેખાવા લાગી છે. વિશ્વના અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. જો કે ભારતે લાંબા સમય સુધી પોતાની સફળ વિદેશ નીતિ અને આર્થિક સંતુલનથી ભાવ સ્થિર રાખ્યા હતા. પરંતુ હવે સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર અંદાજે 3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે.
કેટલા વધ્યા ભાવ
પેટ્રોલ ડીઝલના પહેલા અને નવા ભાવ પર સૌથી પહેલા એક નજર નાંખીએ. તો પહેલા પેટ્રોલનો ભાવ 94.49 રૂપિયા હતો જે હવે 97.51 રૂપિયા થયો છે. તો ડીઝલનો પહેલા ભાવ 90.17 રૂપિયા હતો, જે હવે 93.26 રૂપિયા થયો છે...જ્યારે પાવર પેટ્રોલનો ભાવ 103.06થી વધીને 106.05 રૂપિયા થયો છે. હવે ઈંધણના ભાવ વધતા સામાન્ય અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારોનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. કારણ કે પેટ્રોલ-ડીઝલ મોંઘું બનતા હવે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ વધશે.
સસ્તા ઈવી બનશે બેસ્ટ ઓપ્શન
હવે જ્યારે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજીના ભાવ વધી ગયા છે, આવામાં હાઈબ્રીડ ને ઈલેક્ટ્રીક ગાડીઓ ખરીદવાનો ટ્રેન્ડ વધશે. આવામાં તમારે જાણી લેવું જોઈએ કે, ઈલેક્ટ્રીક ટુ-વ્હીલર, કારમાં સસ્તા વિકલ્પ કયા કયા છે.
ઈલેક્ટ્રિક ટુ વ્હીલરમાં કયા કયા ઓપ્શન છે
જો તમે ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો તમારી પાસે ટીવીએસ મોટર કંપની, હીરો વિડા અને ઓલાની ઈલેક્ટ્રિકથી લઈને ગ્રીવ્સ, એમ્પીયર, બજાજ ઓટો, એથર એનર્જી, રિવર અને કાઈનેટિક સહિત બીજી પણ અનેક કંપનીઓના સસ્તા અને મોંઘા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. તો ઈલેક્ટ્રિક બાઈક સેગમેન્ટમાં ઓબેન ઈલેક્ટ્રિક, રિવોલ્ટ, મૈટર જેવા ઓપ્શન અવેલેબલ છે. તેમાં તમે બેટરી-ઈઝ-એ-સર્વિસ કંપનીઓ પણ છે.
ઈલેક્ટ્રિક કારમાં કયા કયા ઓપ્શન છે
બજેટ ઈલેક્ટ્રિક કાર સેગમેન્ટમાં ટાટા મોટર્સની પંચ ઈવી, ટિયાગો ઈવી, નેક્સન ઈવી તો છે જ. સાથે મહિન્દ્રાની એસયુવી 3એક્સઓ ઈવ, એમજીની કોમેટ વિન્ડસર ઈવી, હ્યુન્ડાઈ ક્રેટા ઈવી, વિનફાસ્ટ વીએફ6, મારુતિ સુઝુકી ઈ-વિટારા અને કિયા કેરેન્સ ક્લાવિસ ઈવી સહિત અનેક અન્ય ઓપ્શન પણ મોજૂદ છે. તમે તેને બેટરી-ઈઝ-એ-સર્વિસ ની સાથે સારા ભાવે ખરીદી શકો છો.