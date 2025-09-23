Prev
Next

Maruti WagonR ફરી બની દેશની નંબર-1 હેચબેક, જાણો ટોપ-5 મા કઈ કાર સામેલ?

ઓગસ્ટ 2025મા Maruti WagonR સૌથી વધુ વેચાનારી હેચબેક રહી. બલેનો અને સ્વિફ્ટે પણ સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. સાથે Tata Tiago અને Toyota Glanza ના વેચાણમાં પણ વધારો થયો છે. આવો તેની વિગતો જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:49 AM IST

Trending Photos

Maruti WagonR ફરી બની દેશની નંબર-1 હેચબેક, જાણો ટોપ-5 મા કઈ કાર સામેલ?

જે લોકો SUV અને સેડાન વચ્ચેનો વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છે, તેના માટે હેચબેક એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. ભારતીય બજારમાં હેચબેક સેગમેન્ટમાં ઘણા મોડલ ઉપલબ્ધ છે અને ગ્રાહક સતત તેને પસંદ કરી રહ્યાં છે. ઓગસ્ટ 2025મા Maruti Suzuki WagonR  સૌથી વધુ વેચાનાર હેચબેક રહી. આ સાથે Tata Tiago અને Toyota Glanza ના વેચાણમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. આવો તેના સેલ્સ રિપોર્ટ પર એક નજર કરીએ.

ફરી નંબર-1 પર Maruti Wagon R
મારૂતિ વેગનઆર ઓગસ્ટ 2025મા સૌથી વધુ વેચાનાર હેચબેક રહી. કંપનીએ આ મહિને કુલ 14552 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યુંચ .પરંતુ પાછલા વર્ષે ઓગસ્ટ 2024ની તુલનામાં આ આંકડો 16450 યુનિટ્સથી ઘટ્યો છે, એટલે કે તેમાં 12 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તેમ છતાં વેગનઆર પોતાની સસ્તી કિંમત અને પ્રેક્ટિકલ ડિઝાઇનને કારણે લોકોને પસંદ બનેલી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

Maruti Suzuki Baleno
બીજા સ્થાને Maruti Baleno રહી, જેના 12549 યુનિટ્સનું ઓગસ્ટમાં વેચાણ થયું. આ આંકડો ઓગસ્ટ 2024ના 12485 યુનિટ્સથી થોડો વધુ છે. એટલે કે તેમાં એક ટકાનો વધારો થયો છે. આકર્ષક ડિઝાઇન અને એડવાન્સ ફીચર્સને કારણે બલેનો હજુ પણ પ્રીમિયમ હેચબેક સેગમેન્ટમાં ગ્રાહકોની પસંદ બનેલી છે.

Maruti Suzuki Swift 
Maruti Swift ત્રીજા નંબર પર રહી, તેના 12385 યુનિટ્સ ઓગસ્ટ 2025મા વેચાયા. પાછલા વર્ષે ઓગસ્ટમાં તેનું વેચાણ 12844 યુનિટ્સ હતું. એટલે કે તેમાં 4 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેમ છતાં સ્વિફ્ટ પોતાની સ્ટાઇલિશ અપીલ અને સારા પરફોર્મંસને કારણે ગ્રાહકો વચ્ચે ટોપ-3મા બનેલી છે.

Maruti Suzuki Alto ના વેચાણમાં ઘટાડો
એક સમયે દેશની સૌથી વધુ વેચાતી કાર, અલ્ટો હવે લોકપ્રિયતામાં સતત ઘટાડો કરી રહી છે. ઓગસ્ટ 2025 માં, ફક્ત 5,520 યુનિટ વેચાયા હતા, જે ઓગસ્ટ 2024 માં 8,546 યુનિટ હતા. આનો અર્થ એ થયો કે અલ્ટોના વેચાણમાં લગભગ 35% ઘટાડો થયો છે.

Tata Tiago 
ઓગસ્ટ 2025 માં 5,250 યુનિટ વેચાયા સાથે ટાટા ટિયાગો પાંચમા સ્થાને હતી. ઓગસ્ટ 2024 માં વેચાયેલા 4,733 યુનિટની તુલનામાં આ આંકડો આશરે 11% નો વધારો દર્શાવે છે. ટિયાગો તેની શ્રેષ્ઠ બિલ્ડ ગુણવત્તા અને સલામતી રેટિંગને કારણે ગ્રાહકોમાં લોકપ્રિય પસંદગી છે.

અન્ય હેચબેકનું પ્રદર્શન
ટોપ-5 કારો સિવાય ઓગસ્ટ 2025મા અન્ય હેચબેકનું વેચાણ પણ સારૂ રહ્યું છે. Toyota Glanza ના 5102 યુનિટ્સ વેચાયા, જ્યારે ટાટા Altroz ને 3959 લોકોએ ખરીદી. આ રીતે Hyundai Grand i10 Nios ના 3908 યુનિટ્સ અને Hyundai i20 ના 3634 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું. Maruti Suzuki Igni ને પણ 2097 ગ્રાહકો મળ્યા હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
balenoBest Selling Hatchbacks

Trending news