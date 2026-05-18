/આ છે દેશની 10 સૌથી સુરક્ષિત કાર, ખરીદતા પહેલા ચેક કરી લો લિસ્ટ

Safest Cars in India : આજના સમયમાં ભારતમાં નવી કાર ખરીદતી વખતે લોકો ફક્ત માઇલેજ અથવા લૂક જ નહીં, સેફ્ટી રેટિંગ પણ ચેક કરે છે. ગ્રાહકો માટે એ જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે અકસ્માતની સ્થિતિમાં તેમની કાર કેટલી સુરક્ષિત છે. ભારત ન્યૂ કાર એસેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ (NCAP) એ દેશની સૌથી સલામત કારોની યાદી બહાર પાડી છે. આ કારે ક્રેશ ટેસ્ટમાં પ્રભાવશાળી 5-સ્ટાર રેટિંગ પ્રાપ્ત કર્યું છે. ત્યારે દેશની ટોપ-10 સૌથી સુરક્ષિત કાર પર નજર કરીએ.
કિયા સેલ્ટોસ
નવી પેઢીની કિયા સેલ્ટોસ હાલમાં ભારતમાં સૌથી સુરક્ષિત પેટ્રોલ-ડીઝલ (ICE) કાર છે. તેણે ભારત NCAP ટેસ્ટમાં 81 માંથી 76.70નો પ્રભાવશાળી સ્કોર મેળવ્યો છે. સલામતી માટે આ મધ્યમ કદની SUV બેસ્ટ માનક સુવિધાઓથી સજ્જ છે. જેમ કે 6 એરબેગ્સ, ઓલ-વ્હીલ ડિસ્ક બ્રેક્સ અને લેવલ-2 ADAS, જે અકસ્માતની સ્થિતિમાં તેના મુસાફરોને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરે છે.
મહિન્દ્રા થાર Rocks
મહિન્દ્રાની આ મજબૂત કાર ભારતની સૌથી સુરક્ષિત સીડી-ફ્રેમ SUV તરીકે ઉભરી આવી છે. ક્રેશ ટેસ્ટ દરમિયાન તેનું બોડી શેલ સંપૂર્ણપણે સ્થિર રહ્યું અને તેને 5-સ્ટાર રેટિંગ આપવામાં આવ્યું. સલામતીની દ્રષ્ટિએ, તેણે 81 માંથી 76.09 સ્કોર મેળવ્યો. તે લેવલ-2 ADAS સહિત 35 થી વધુ સેફ્ટી ફીચર્સથી સજ્જ છે.
સ્કોડા Kylaq
સબ-4-મીટર (કોમ્પેક્ટ SUV) સેગમેન્ટમાં સ્કોડા કાયલાક દેશની સૌથી સલામત કાર તરીકે ઉભી છે. ભારત NCAP ટેસ્ટમાં તેણે 81 માંથી 75.88 સ્કોર મેળવ્યો. બેઝ વેરિઅન્ટથી આગળ કંપની આ કારમાં 6 એરબેગ્સ, ESC (ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ) અને મલ્ટી-કોલિઝન બ્રેકિંગ જેવી પ્રભાવશાળી સેફ્ટી ફીચર્સ આપે છે.
ટાટા સીએરા
ટાટા મોટર્સ તેની કારની મજબૂતાઈ માટે જાણીતી છે. ટાટા સીએરા આ વારસાને આગળ ધપાવે છે. આ SUVએ ક્રેશ ટેસ્ટમાં 81 માંથી 75.87 નો શાનદાર સ્કોર મેળવ્યો છે. મુસાફરોની સલામતી માટે, તેમાં 21 ફંક્શન્સ, રોલઓવર મિટિગેશન અને એડવાન્સ્ડ લેવલ 2+ ADAS સિસ્ટમ સાથે ESP (ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ) છે.
હ્યુન્ડાઈ Venue
હ્યુન્ડાઈ Venue હવે પહેલા કરતાં વધુ સુરક્ષિત છે. તેણે ભારત NCAP ટેસ્ટમાં 75.61 સ્કોર મેળવ્યો છે. તેના નવા મોડેલમાં 71 ટકા હાઈ પાવરફુલ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે મજબૂત ફ્રેમ બને છે. સેફ્ટી માટે તે 6 એરબેગ્સ સાથે ફોરવર્ડ કોલિઝન એવોઇડન્સ આસિસ્ટ જેવા સ્માર્ટ ફીચર્સથી સજ્જ છે.
ટાટા પંચ
ટાટાની સૌથી નાની SUV પંચની સેફ્ટીની વાત આવે ત્યારે ત કોઈ પણ રીતે ઓછી નથી. તેણે ટેસ્ટમાં 81 માંથી 75.58 સ્કોર કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ALFA પ્લેટફોર્મ પર બનેલ આ માઇક્રો-SUV ગ્રાહકોને 6 એરબેગ્સ, TPMS અને ટોચના વેરિઅન્ટ્સમાં 360-ડિગ્રી કેમેરા જેવા ફીચર્સ આપે છે.
ટોયોટા ઇનોવા હાઇક્રોસ
ભારતની સૌથી ફેમસ ફેમિલી કારમાંની એક ઇનોવા હાઇક્રોસ દેશની સૌથી સુરક્ષિત MPV પણ છે. તેણે ક્રેશ ટેસ્ટમાં 75.47 નો સ્કોર મેળવ્યો. તેને ખાસ કરીને બાળકોની સલામતી માટે 49 માંથી 45 પોઈન્ટ મળ્યા. તેમાં ટોયોટાનો વિશિષ્ટ 'સેફ્ટી સેન્સ' ADAS સ્યુટ છે, જે વાહનને હંમેશા નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ કરે છે.
મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટો
મારુતિ સુઝુકી ઇન્વિક્ટોએ ક્રેશ ટેસ્ટમાં પ્રભાવશાળી 5-સ્ટાર રેટિંગ પણ મેળવ્યું છે. તેણે 81 માંથી 75.43 નો સ્કોર મેળવ્યો. આ પ્રીમિયમ કાર આવશ્યક સેફ્ટી ફીચર્સ સાથે આવે છે, જેમ કે 6 એરબેગ્સ, હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ અને કનેક્ટેડ કાર ટેકનોલોજી. જો કે, તેમાં ADAS નથી.
મારુતિ સુઝુકી વિક્ટિસ
ભારત NCAPમાં 5-સ્ટાર રેટિંગ મેળવનાર વિક્ટિસ મારુતિ સુઝુકીની પ્રથમ SUV બની છે. તેણે કુલ 74.66 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે અને બાળકોની સુરક્ષાના સંદર્ભમાં 24માંથી 24 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. તેના ઉચ્ચ વેરિઅન્ટમાં ગ્રાહકોને લેવલ-2 ADAS અને 360-ડિગ્રી કેમેરા જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ મળે છે.
હ્યુન્ડાઇ Tucson
આ લિસ્ટમાં છેલ્લી એન્ટ્રી હ્યુન્ડાઇની પ્રીમિયમ SUV ટક્સન છે. તેણે કુલ 71.84 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. તે ભારતની પ્રથમ હ્યુન્ડાઇ કાર છે, જેણે 5-સ્ટાર રેટિંગ મેળવ્યું છે,. સલામતી માટે આ કાર 60થી વધુ સેફ્ટી ફીચર્સ અને ડ્રાઇવર અટેન્શન વોર્નિંગ જેવી આધુનિક ટેક્નોલોજીથી સજ્જ છે.